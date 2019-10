Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme – Mondiaux : Kaul succède à Mayer

Niklas Kaul en a bien profité. Après le forfait de Kévin Mayer, blessé, l'Allemand a décroché le titre de champion du monde de décathlon, succédant au Français. L'athlète de 21 ans a fait la différence lors du 1500m, alors que trois concurrents se tenaient en 19 points avant cette ultime épreuve. Il a totalisé 8691 points. La Bahreïnienne Salwa Eid Naser a réussi l'autre performance marquante du jour, en réalisant le troisième chrono de l'histoire sur 400m, en 48"14. Katarina Johnson-Thompson a remporté l'heptathlon.

Niklas Kaul, champion du monde 2019 du décathlon.Getty Images

2. Athlétisme – Dopage : Amdouni nie

Mohrad Amdouni n'a "rien à voir avec cela". C'est ce que l'athlète français a assuré à l'AFP, en réponse aux soupçons de dopage dont il fait l'objet. La chaîne allemand ARD a dévoilé des messages qui lui auraient été envoyés par un fournisseur de produits dopants. "Je suis quelqu'un de droit, ce n'est pas croyable", a confié le champion d'Europe du 10.000m, forfait pour les Mondiaux.

3. Football – Ligue Europa : Cruel pour Rennes

Rennes peut avoir des regrets. Solides jusqu'à l'ouverture du score de Morel, avant l'heure de jeu, les Bretons ont finalement été renversés par la Lazio Rome (1-2) lors de leur deuxième match de la phase de poules de Ligue Europa. Les hommes de Julien Stéphan occupent la dernière place du groupe E. Arsenal, large vainqueur du Standard (4-0) et le FC Séville, venu à bout de l'APOEL (1-0), ont enchaîné.

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme – Mondiaux : Alors qu'il avait fait l'impasse sur le 200m pour se préserver pour le relais, Christophe Lemaitre ne fait finalement pas partie des sprinteurs tricolores retenus pour disputer les séries du 4x100m.

Football – Ligue 1 : Claude Puel pourrait être nommé entraîneur de l'AS Saint-Etienne ce vendredi, selon L'Equipe. Il devrait donc être sur le banc pour le derby face à Lyon, dimanche.

Claude Puel reprend du service.Getty Images

Handball – Starligue : Le PSG s'est imposé à Nîmes (28-31) pour rester seul en tête du championnat, avec deux points d'avance sur Nantes, Montpellier et Aix.

WRC – Rallye de Grande-Bretagne : Kris Meeke (Toyota) a pris la tête à l'issue de la première spéciale. Sébastien Ogier (Citroën) s'est classé quatrième, à 3"8.

MotoGP – Grand Prix de Thaïlande : Marc Marquez (Honda HRC) a été transporté à l'hôpital de Buriram après avoir subi une très lourde chute lors de la première séance d'essais libres, dominée par Maverick Viñales (Yamaha Factory).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – ATP Pékin et ATP Tokyo : Djoko – Pouille et Thiem – Murray !

Il y aura du lourd sur les courts ce vendredi. A Tokyo, Lucas Pouille affronte Novak Djokovic en quart de finale, alors que David Goffin défie Hyeon Chung. A Pékin, Andy Murray a aussi droit à un sacré morceau, puisqu'il est opposé à Dominic Thiem. Trois membres de la Next Gen sont présents en quarts : Karen Kachanov, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Ils affrontent respectivement Fabio Fognini, John Isner et Sam Querrey.

Novak Djokovic à Tokyo en 2019Getty Images

2. Athlétisme – Mondiaux : Qui pour succéder à van Niekerk ?

La finale est ouverte. En l'absence du double tenant du titre, Wayde van Niekerk, blessé au genou, et de Michael Norman, sorti dès les demi-finales, difficile de dégager un grand favori pour le 400m, prévu à 21h20. Il faudra aussi suivre la finale du 400m haies (femmes) à 20h30, celle du 3000m steeple (hommes) à 20h45 ou le 20km marche (hommes) à 22h30.

3. Football - Ligue 1 : L'OM doit relancer la machine

Maintenant, Marseille doit avancer. Après avoir aligné trois résultats nuls, l'OM a l'occasion de se rapprocher provisoirement à deux points du PSG, ce vendredi, en cas de victoire à Amiens lors de la neuvième journée du championnat.

4. Rugby – Coupe du monde : Pas d'erreur permise pour les Springboks

Battue par la Nouvelle-Zélande (23-13) en ouverture, l'Afrique du Sud vise la tête provisoire de la poule B. Les Springboks affrontent l'Italie (11h45), qui a remporté ses deux premiers matches.