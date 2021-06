Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Atlanta en finale à l'Est, les Suns prennent les commandes

Atlanta a réussi une grosse performance en remportant le septième match décisif sur le parquet des Sixers (103-96), au terme d'une nouvelle grosse bataille, pour rejoindre la finale de conférence Est, où il affrontera Milwaukee. Kevin Huerter a épaulé Trae Young (21pts) avec ses 27 points qui ont fait très mal. Plus tôt dans la soirée, la première manche des finales de conférence Ouest a basculé à l'avantage des Phoenix Suns. Portée par Davin Booker (40 points), la franchise de l'Arizona s'est en effet imposée (120-114) face aux Los Angeles Clippers de Paul George (34 points).

2. Golf – US Open : Premier titre pour John Ram

L'Espagnol Jon Rahm s'est adjugé l'US Open de golf, premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière, dimanche à La Jolla (Californie), où il a devancé le Sud-Africain Louis Oosthuizen, grâce à deux birdies réussis sur ses deux derniers trous. Ce sacre dans un Majeur, qui lui permet de redevenir N.1 mondial, est une formidable revanche sur le sort pour le golfeur de 26 ans, quinze jours après avoir contracté le coronavirus. Péripétie qui lui coûta la victoire au Memorial, dans l'Ohio, où il avait dû abandonner avant le dernier tour alors qu'il était largement en tête.

3. Football – Euro 2020 : Coup dur pour Dembélé

L’Equipe annonce qu’Ousmane Dembélé, sorti moins d’une demi-heure après son entrée en jeu contre la Hongrie samedi (1-1), "tendon du genou", comme l’avait indiqué Didier Deschamps en conférence de presse d’après-match, l’ailier du Barça pourrait même manquer un éventuel huitième de finale, qui se disputerait dimanche, lundi ou mardi selon le classement des Bleus. annonce qu’Ousmane Dembélé, sorti moins d’une demi-heure après son entrée en jeu contre la Hongrie samedi (1-1), est forfait pour France – Portugal mercredi (1-1). Touché aucomme l’avait indiqué Didier Deschamps en conférence de presse d’après-match, l’ailier du Barça pourrait même manquer un éventuel huitième de finale, qui se disputerait dimanche, lundi ou mardi selon le classement des Bleus.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - Eurobasket : Les Françaises ont battu la Russie à Strasbourg lors de leur troisième match de la phase de groupes à l'Euro 2021 (85-59), se qualifiant directement pour les quarts de finale prévus mercredi.

Natations - Championnats de France : Florent Manaudou a été battu ce dimanche lors du 50m des Championnats de France par Maxime Grousset. Une première à l'échelle nationale depuis 2012.

Football - Euro 2020 : En début de soirée, l’Italie a enregistré sa troisième victoire en autant de rencontres de phase de poules, face au Pays de Galles (1-0), qui termine toutefois deuxième du groupe A devant la Suisse, : En début de soirée, l’Italie a enregistré sa troisième victoire en autant de rencontres de phase de poules, face au Pays de Galles (1-0), qui termine toutefois deuxième du groupe A devant la Suisse, vainqueur de la Turquie dans le même temps (3-1).

Football - Super Ligue : Devant l'assemblée générale du FC Barcelone, le président Joan Laporta a : Devant l'assemblée générale du FC Barcelone, le président Joan Laporta a réitéré sa volonté de voir la Super Ligue voir le jour d'ici peu , si possible avec l'accord de l'UEFA et de la FIFA.

Joan Laporta - Barca Crédit: Getty Images

Football - Copa America : Quatrième, le Venezuela a arraché in extremis un match nul contre l’Equateur (2-2), cinquième et dernier du groupe B. La Colombie, deuxième de cette même poule, a de son côté cédé contre le Pérou (1-2).

Football - Liga : Le Rayo Vallecano, battu à l’aller par Gérone (1-2), a renversé la vapeur dans sa finale d’accession retour (2-0) et retrouvera la Liga la saison prochaine, avec Luca Zidane dans son but.

La vidéo de rattrapage

Passing imparable, tweener invraisemblable... Le Top 5 du tournoi de Halle

Le podcast du jour

Après le nul concédé face à la Hongrie. Maxime Dupuis et Martin Mosnier reviennent sur le match et la conférence de presse d'Antoine Griezmann ce dimanche. Depuis Budapest, nos journalistes décryptent la relation entre le milieu de terrain et Kylian Mbappé. Puis ils analysent les messages de Didier Deschamps après l'entraînement du jour et les changements que le sélectionneur pourrait opérer pour le dernier match de poule face au Portugal.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football – Euro 2020 : Deux qualifiés mais du suspense pour les autres tickets

Les rencontres des groupes B et C se disputent ce lundi. C’est ce dernier qui lancera les hostilités avec deux matches à 18h. Les Pays-Bas, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, affrontent une Macédoine du Nord qui veut sauver l’honneur, alors que l’Ukraine et l’Autriche s’affrontent dans un match décisif pour la deuxième place. Puis, à 21h, ce sera au tour du groupe de la Belgique, elle aussi qualifiée, d’affronter la Finlande pendant que la Russie et le Danemark batailleront. Et on pourrait très bien se retrouver avec trois équipes à trois points dans ce groupe B…

Memphis Depay avec les Pays-Bas Crédit: Getty Images

2. Tennis – ATP Eastbourne : Tsonga sur le pont

Alors que les qualifications débutent du côté de Wimbledon, la saison sur gazon suit son cours. A Eastbourne, Jo-Wilfried Tsonga ouvrira le bal sur les coups de 12h, face au Biélorusse Egor Gerasinov, trois semaines après son élimination au premier tour de Roland-Garros. Du côté de Majorque, on retrouvera Corentin Moutet et Lucas Pouille, respectivement face à Lloyd Harris et Karen Kachanov. Chez les dames, Alizé Cornet et Amandine Hesse sont engagées du côté de Bad Homburg.

Jo-Wilfried Tsonga à Roland-Garros en 2021 Crédit: Imago

3. Volleyball – Ligue des Nations : Les Bleus attaquent un nouveau triptyque

L’équipe de France affronte l’Iran (13h00) dans le cadre de la 13e journée, avant d’enchaîner face à l’Argentine et la Pologne dans les deux prochains jours. Les Bleus restent sur une défaite au tie-break face à l'Italie et occupent la 5ème place du classement avec un bilan de 8 victoires pour 4 défaites.

Avec AFP

