1. Tennis - ATP Cup : La Serbie en demi-finale

La sélection emmenée par Novak Djokovic a dominé le Canada, à Sydney. Dusan Lajovic a expédié Felix Auger-Aliassime, 6-2, 6-2, puis le n°2 mondial a défait Denis Shapovalov, 4-6, 6-1, 7-6. Elle rencontrera ainsi la Russie de Daniil Medvedev et Karen Khachanov, chacun invaincu en quatre matches de simple dans le tournoi, samedi.

La Belgique et l'Espagne est l'autre quart de finale du jour. Au programme (7h30 françaises) : Steve Darcis - Roberto Bautista Agut, David Goffin - Rafael Nadal puis le double Sander Gille / Joran Vliegen - Pablo Carreno Busta - Rafael Nadal.

2. Football - Supercoupe d'Espagne : L'Atlético renverse le Barça

La nouvelle formule "final four" devait idéalement opposer le FC Barcelone au Real Madrid en finale dimanche à Jeddah, en Arabie Saoudite. Mais l'Atlético Madrid a ruiné ce beau plan en retournant le FC Barcelone (3-2) au terme d'une demi-finale folle.

Koke (46e) a ouvert le score contre le cours du jeu pour les Colchoneros, puis Lionel Messi (51e) et Antoine Griezmann (62e) ont donné l'avantage aux Blaugranas, et Alvaro Morata (81e sp) et Angel Correa (86e) ont réussi ce qui paraissait impossible.

"A la 75e, a surgi quelque chose que l'Atlético aura toujours : du coeur, de l'envie, de la volonté", a commenté Diego Simeone, le coach madrilène. "On a commis beaucoup d'erreurs dans tous les secteurs, dans les passes", a constaté le Barcelonais Antoine Griezmann.

3. Volley-ball - TQO : Les Bleus ont du caractère

"On a assisté à l'un des plus beaux exploits du volley-ball français !", s'est exclamé Laurent Tillie, le sélectionneur, après la victoire 3 sets à 2 (13-25, 22-25, 25-14, 25-21, 15-9) de l'équipe de France contre la Slovénie, en demi-finale du tournoi de qualification olympique, à Berlin.

Deux sets durant, les Français n'ont en effet rien pu faire contre les vice-champions d'Europe. "Ils ont joué pendant deux sets un volley comme on en avait rarement vu ces dernières années", a reconnu le passeur Antoine Brizard, dont l'entrée en jeu, avec celle de Yacine Louati, a contribué à faire basculer le match.

Les Bleus jouent ce vendredi la finale (20h10) contre l'Allemagne. Seul le vainqueur se verra attribuer un ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Basket - NBA : Ovationné par le Thunder pour son grand retour à Oklahoma City, cette fois-ci sous la tunique des Rockets, Russell Westbrook a marqué 34 points. Mais Houston a perdu la rencontre (92-113). Autre fait notable de la nuit, la victoire des Sixers contre les Celtics (109-98) malgré l’absence de Joel Embiid.

Football

Coupe de la Ligue : Reims - PSG et Lyon - Lille seront les affiches des demi-finales, les 21 et 22 janvier.

Premier League : Harry Kane, auteur de 27 buts en 31 matches avec Tottenham et l'Angleterre cette saison, souffre d'une déchirure derrière la cuisse gauche dont il va devoir se faire opérer. Il sera éloigné des terrains jusqu'en avril et manquera donc notamment la double confrontation en 8e de finale de Ligue des champions contre Leipzig.

: Harry Kane, auteur de 27 buts en 31 matches avec Tottenham et l'Angleterre cette saison, souffre d'une déchirure derrière la cuisse gauche dont il va devoir se faire opérer. Il sera éloigné des terrains jusqu'en avril et manquera donc notamment la double confrontation en 8e de finale de Ligue des champions contre Leipzig. Ligue 1 : La LFP s'est montrée clémente en infligeant à l'AS Saint-Etienne deux matches à huis clos dont un ferme après que ses supporters ont allumé des dizaines de fumigènes contre le PSG, le 15 décembre.

: La LFP s'est montrée clémente en infligeant à l'AS Saint-Etienne deux matches à huis clos dont un ferme après que ses supporters ont allumé des dizaines de fumigènes contre le PSG, le 15 décembre. Coupe d'Italie : Le Torino a éliminé le Genoa 5 tirs aux buts à 3 (1 - 1 a.p.) en 8e de finale.

Rugby - ProD2 : Perpignan s'est imposé (20-23) sur le terrain de Soyaux-Angoulême pour prendre provisoirement seul la tête du classement, en ouverture de la 16e journée.

Cyclisme : Le champion du monde danois Mads Pedersen (Trek) débutera sa saison en Australie, au Tour Down Under (21 au 26 janvier) qui a lieu dans la région d'Adelaïde.

Golf - PGA : Tiger Woods débutera sa saison lors de l'Open de San Diego, du 23 au 26 janvier. L'Américain titré 15 fois en Grand Chelem aura ainsi l'occasion de battre le record de victoires (82) sur le circuit qu'il co-détient actuellement avec Sam Snead.

Taekwondo : L'Iran a constaté jeudi la disparition de Kimia Alizadeh, 21 ans, soupçonnée de vouloir s'installer aux Pays-Bas et de ne pas vouloir représenter son pays aux prochains Jeux olympiques. Seule femme médaillée olympique iranienne, elle chercherait à représenter un autre pays cet été à Tokyo.

Vidéo - "Ollivon était perdu pour le rugby, son histoire est inspirante" 02:16

Le podcast Echange avec... Pauline Parmentier

Pauline Parmentier, son voyage-tennis, ses combats, son après-carrière

1. Biathlon - Oberhof : Les Bleus au sprint ?

Au lendemain du podium de Julia Simon en sprint 7,5km, les Bleus se lancent dans le sprint 10 km sur la piste allemande à 14h30.

2. Handball - Euro : Les Bleus en reconquête

L'équipe de France masculine avait échoué contre l'Espagne en demi-finale du précédent Euro, en 2018, après avoir remporté tous ses matchs lors du tour principal. Finalement médaillée de bronze de Croatie, elle repart en campagne ce vendredi à 18h15 contre Portugal, à Trondeim. La Norvège est l'un des trois pays organisateurs de la compétition, avec la Suède et l'Autriche.

Vidéo - Génétique, Mbappé et bras supersonique : Prandi, la nouvelle coqueluche des Bleus 01:27

3. Ligue 1 : L'OM, le temps des voyages

André Villas-Boas ne s'est pas emballé en dépit d'une première moitié de saison conclue à la deuxième place, derrière le PSG. L'entraîneur portugais a rappelé à quel point le calendrier avait été favorable à l'OM, qui a reçu presque tous ses rivaux pour le podium. A-t-il raison ? Premier élément de réponse ce soir à Rennes (20h45), pour la 20e journée.

4. Rugby - Coupe d'Europe : La Rochelle l'esprit baroudeur

Avec une victoire en quatre matches, La Rochelle est déjà éliminée. Mais les Maritimes ont justement remporté leur dernière rencontre européenne, à Glasgow (7-12). On attend une confirmation de ce sursaut à domicile contre les Anglais de Sale (20h45). Motivation supplémentaire : ce sera pour quitter la dernière place du groupe.

Et aussi... La 6e étape du Dakar, Moutet – Verdasco en quart de finale de l'ATP Doha, 20e journée de Ligue 2, Villeurbanne - Etoile rouge (20h45) en Euroligue, Roanne - Châlons-Reims (20h) en Elite, Bath - Harlequins en Champions Cup...