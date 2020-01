Coupe de France, ATP Cup, carnet noir, Harden-Davis : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Carnet noir : l'attaquant de Guingamp Nathaël Julan est mort

L'En Avant Guingamp a annoncé vendredi soir le décès accidentel de son joueur Nathaël Julan. Le jeune attaquant (23 ans) a été victime d'un accident de la route, survenu après l'entraînement à Pordic (Côtes-d'Armor). Formé au Havre, et passé également par Valenciennes, Julan était apparu pour la première fois en L1 en début de saison dernière.

2. Tennis - ATP Cup : les Bleus commencent bien

Début quasi-parfait pour l'équipe de France à l'ATP Cup. Gaël Monfils et Benoît Paire, vainqueurs respectivement de Cristian Garin (6-3, 7-5) et Nicolas Jarry (6-7, 6-3, 6-3) dans la nuit de vendredi à samedi, ont permis aux Bleus de sortir vainqueurs de leur confrontation contre le Chili. La défaite du double Mahut - Roger -Vasselin vient malgré tout ternir le tableau, et prive les Français d'un point qui pourrait s'avérer décisif en cas d'égalité dans le groupe A.

Gaël Monfils avec l'équipe de France à l'ATP Cup 2020 de Brisbane (Australie)Getty Images

3. Basket - NBA : Harden et Davis en feu !

Il ne valait mieux pas croiser la route de James Harden et Anthony Davis, cette nuit en NBA. Le premier, stratosphérique (44 pts, 11 passes, 11 rebonds), a permis aux Rockets de s'adjuger le choc de la nuit face à Philadelphie (118-108). Le second, en feu lui aussi (46 pts, 1 passe, 13 rebonds), a porté les Lakers vers le succès face aux Pelicans (123-113). A noter également la victoire de Boston, contre Atlanta (109-106), et la lourde défaite du Heat à Orlando (105-85).

4. Football - Coupe de France : Bordeaux premier qualifié

Les Girondins de Bordeaux ont décroché vendredi le premier ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France, en battant Le Mans (2-0) après un match quelconque. Les hommes de Paulo Sousa s'en sont remis à un penalty de Jimmy Briand (53e) et un but tardif de Toma Basic (90e+4). Battus lors de leurs quatre dernières rencontres en 2019, les Girondins commencent bien 2020.

Vidéo - Un penalty puis une contre-attaque d'école : petit bras, Bordeaux a assuré l'essentiel 03:57

Ce qu'on a aussi retenu pour vous

Basket - Euroligue : Pas d'exploit pour l'ASVEL, vaincu à l'Astroballe face au Real Madrid (77-87) lors de la 17e journée, dernière de la phase aller.

Handball - Golden League : À une semaine de l'Euro, les Bleus ont écrasé la Serbe à Metz (40-26). Prochain rendez-vous dimanche, contre le Danemark, champion du monde en titre.

Football - Liga : Le FC Séville, 3e, a concédé le nul sur sa pelouse face à l'Athletic Bilbao (1-1) et manqué du même coup l'occasion de revenir à hauteur du Real Madrid.

Le tweet "Top 1"

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Quelle(s) équipe(s) de L1 vont tomber dans le piège des 32es de finale ? Voici nos 5 paris 05:40

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski Alpin - Zagreb : 2020 s'ouvre à Zagreb

Le slalom féminin ouvre l'année 2020 ce samedi à Zagreb (première manche à 13h, deuxième à 16h). Habillée du dossard n°7, Mikaela Shiffrin sera une nouvelle fois la très grande favorite sur la colline de Sljme. L'Américaine vise un 65e succès en Coupe du monde. Trois Françaises prendront le départ : Joséphine Forni, Doriane Escané, et Marie Lamure.

Mikaela Shiffrin (Lienz)Getty Images

2. Football - Coupe de France : les 32es continuent

Suite des 32es de finale de la Coupe de France ce samedi. À suivre, les chocs entre pensionnaires de Ligue 1 : Monaco accueille le Stade de Reims (15h) pour le premier match de son nouvel entraîneur Robert Moreno, et Amiens se déplace à Rennes (18h). D'autres clubs de l'élite jouent également ce samedi, comme Nantes, à Bayonne (13h), Nîmes, à Tours (15h), ou bien l'OL, à Bourg-en-Bresse (20h55).

Les joueurs du Stade rennais fêtent leur victoire en Coupe de France 2019Getty Images

3. Football - Liga : derby de Barcelone et Madrilènes en embuscade

La 19e journée de Liga vaudra le coup d'œil, ce samedi. Le Real a l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Liga en cas de victoire lors de son (court) déplacement à Getafe (16h), avant le derby de Barcelone, sur la pelouse de l'Espanyol (21h). L'Atlético, qui accueille Levante à 18h30, peut de son côté remonter sur le podium en cas de victoire.

Karim BenzemaGetty Images

4. Rugby - Top 14 : choc Racing - Clermont, le LOU pour confirmer

De retour en forme après une période délicate, Lyon (2e) peut confirmer sa victoire du week-end dernier face à Bayonne lors de son déplacement à Agen ( 15h30). Les Bayonnais, eux, se déplacent sur la pelouse de l'UBB, toujours leader 20h45). A ne pas manquer également, le choc entre les deux prétendants aux phases finales, le Racing 92 et Clermont (17h45).