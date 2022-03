Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et aujourd'hui

1. Rugby - Top 14 : Fin de série pour l'UBB

Ad

Après cinq défaites de rang, l’Union Bordeaux-Bègles a renoué avec le succès samedi soir en s’imposant (18-31) à Jean-Bouin face au Stade Français , ce qui lui permet surtout de se rassurer. Les Girondins ont fait preuve de caractère pour renverser ce match, face à des Parisiens indisciplinés. Les retours de sélection de Cameron Woki et Maxime Lucu ont été particulièrement salvateurs pour les Bordelais. Très mauvaise opération pour les Parisiens, qui chutent à la 11e place du Top 14.

Omnisport Monfils tranquille, l'Argentine facile, Papadakis-Cizeron pour l'idylle : l'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

Top 14 - Federico Mori (Union Bordeaux-Bègles) a inscrit le premier essai de l'UBB face au Stade français Crédit: Icon Sport

2. Basket-ball - NBA : Le Heat n'est plus leader à l'Est

Les Brooklyn Nets de Kyrie Irving et Kevin Durant ont dominé 110-95 le Heat de Miami la nuit dernière, qui perd la première place à l'Est au profit des Philadelphia Sixers et continue sa série négative post-All Star Break. A l'Ouest, les Grizzlies de Memphis, même privés de leur meneur Ja Morant, ont disposé des Milwaukee Bucks assez facilement (127-102), tandis que les Nuggets de Nikola Jokic, MVP en titre, ont battu le Thunder d'Oklahoma City (113-107).

3. Tennis - Masters 1000 Miami : 0/2 pour les Français la nuit dernière

A Miami, il n'y avait pas que du basket hier soir mais aussi la suite de l'Open de tennis, qui n'a malheureusement pas souri aux deux Français en lice . Arthur Rinderknech s'est fait sortir par la tête de série n°8 Hubert Hurkacz (7-6, 6-2), et le Messin Ugo Humbert n'a guère fait mieux face au Russe Aslan Karatsev (7-5, 6-2). Chez les favoris, Medvedev, Fritz et Tsitsipas se sont tous les trois qualifiés pour le 3e tour de ce Masters 1000.

Un premier set accroché, puis Rinderknech a disparu : le résumé de sa défaite contre Hurkacz

On a aussi retenu pour vous

Basket-ball - NBA : La nuit dernière a surtout été marquée par l'interruption du match entre les Raptors et les Pacers, après qu'une enceinte au plafond de la Scotiabank Arena a commencé à prendre feu. La rencontre a pu se poursuivre tranquillement après l'évacuation du public.

Handball - Star Ligue : Les handballeurs de Montpellier ont remporté le derby face à Nîmes 33 à 23 pour le compte de la 21e journée du championnat de France, en corrigeant littéralement les pensionnaires du Gard.

Handball - Ligue des champions : Intraitables en défense, les handballeuses de Metz ont surclassé le Borussia Dortmund 30 à 22 en barrages aller samedi en Allemagne, et ont fait un très grand pas vers le Final 4 à Budapest, début juin.

Metz frappe fort à Dortmund : le résumé du 8e de finale aller

Football - Amicaux Internationaux : Retour tonitruant pour Christian Eriksen avec le Danemark, auteur d'un but somptueux à peine quelques minutes après son entrée en jeu face aux Pays-Bas, finalement vainqueurs de la rencontre (4-2).

Basket-Ball - Coupe de France : Doubles tenants du titre (2019 et 2021), les basketteurs de Villeurbanne se sont inclinés en toute fin de rencontre face à Gravelines 79 à 78 en quarts de finale, samedi soir à l'Arena Loire de Trélazé.

Tennis - ATP Miami : L'Espagnol Carlos Alcaraz (16e mondial) a aisément disposé samedi du Hongrois Marton Fucsovics (6-3, 6-2), se qualifiant ainsi pour le 3e tour du Masters 1000.

La vidéo de rattrapage

Un cinquième titre mondial, et un nouveau record du monde battu : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont littéralement enflammé la patinoire de Montpellie hier ! Voyez plutôt :

Entre élégance et émotions, Papadakis et Cizeron ont ébloui leur public : Leur programme libre

Le tweet du point de l'année

Malgré sa défaite face à Stefanos Tsitsipas, Jeffrey John Wolf a régalé le public de Miami d'un point stratosphérique hier soir. A priori rien de surnaturel en regardant ce joli passing main gauche qui vient accrocher la ligne. Précision importante : Wolf est... droitier ! Un des points de l'année, assurément.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Formule 1 - Grand-Prix d'Arabie Saoudite : Le deuxième rendez-vous de la saison à Jeddah !

Malgré toutes les péripéties hors de la piste de course, le Grand-Prix d'Arabie Saoudite sera bien maintenu ce dimanche (19h). Ce sera sans Mick Schumacher , forfait après son violent crash en qualifications hier, mais avec un Sergio Pérez poleman pour la première fois de sa carrière au volant de sa Red Bull, devant les deux Ferrari déterminées à réitérer le doublé de la semaine passée à Bahreïn. Lewis Hamilton, qui s'élancera du 15e rang après sa pire séance de qualifications depuis cinq ans hier, sera condamné à un exploit pour venir gratter des gros points sur le circuit de Jeddah. Esteban Ocon (5e) et Pierre Gasly (9e) auront l'opportunité de marquer à nouveaux des points précieux pour leurs écuries. Que la fête (re)commence !

2. Cyclisme - Gand-Wevelgem : Les Bleus peuvent y croire sur la classique flandrienne

Vingt-cinq ans après sa dernière victoire sur Gand-Wevelgem, le cyclisme tricolore a des atouts pour renouer avec le succès sur la classique flandrienne cette année. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) impressionnant 2e vendredi à l'E3, Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha-Vinyl), Anthony Turgis (TotalEnergies) brillant dauphin à Milan-San Remo la semaine passée, et Arnaud Démare (Groupama FDJ) ont chacun des arguments à faire valoir pour offrir à la France un quatrième sacre sur l’épreuve . Une course à suivre en direct dès 13h sur Eurosport, évidemment !

3. Rugby - Tournoi des VI Nations féminin : Les Bleues entament leur tournoi pleines d'ambitions

A l'image des hommes, victorieux avec la manière du tournoi il y a une semaine, l'équipe de France féminine de rugby entame son tournoi des VI Nations ce dimanche par un match contre l'Italie (16h) au Stade des Alpes de Grenoble. Les Tricolores, emmenées par leur sélectionneuse Annick Hayraud et leur capitaine Gaëlle Hermet, sont ambitieuses et veulent suivre le sillage des Galloises et des Anglaises, victorieuses hier sur l'Irlande et l'Ecosse. Après deux 2e places consécutives, les Bleues entendent bien changer la donne cette année, et retrouver le succès dans le Tournoi, qu'elles n'ont plus connu depuis le Grand Chelem de 2018.

XV de France féminin - Gaëlle Hermet (France Bleues) Crédit: Icon Sport

4. Tennis - ATP Miami : Hugo Gaston pour continuer sur sa lancée

Après avoir fait l'exploit de sortir le géant John Isner au tour précédent , Hugo Gaston devra à nouveau trouver un tour de magie pour sortir vainqueur de son combat du 3e tour, face au Britannique Cameron Norrie, tête de série numéro 12 et adversaire très relevé sur le papier. Le Toulousain a les armes pour faire déjouer son adversaire, gaucher également, dans un match programmé sur la première rotation à Miami ce dimanche (17h00). Un peu plus tard, Gaël Monfils tentera lui aussi de rejoindre les 8es de finale, dans un duel a priori plus à sa portée face à l'Argentin Cerundolo (1h du matin). Tous ces matches à suivre, comme l'intégralité de ce Masters 1000, en direct et en exclusivité sur Eurosport.

(Avec AFP)

Omnisport Trophées Sport et Management : vous avez jusqu’au 8 avril pour candidater HIER À 10:32