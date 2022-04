Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Monte-Carlo : Tsonga dit adieu au tournoi

Ad

Je ne reviendrai pas en tant que joueur, mais je reviendrai certainement en tant que spectateur", a-t-il confié devant des tribunes très clairsemées en raison de l'horaire tardif de la rencontre. Jo-Wilfried Tsonga a disputé son dernier match sur le Rocher. Pour son premier match depuis qu'il a annoncé qu'il prendrait sa retraite à Roland-Garros, le Français n'a pu lutter face à Marin Cilic , vainqueur en deux manches (6-2, 6-2) et 1h07 de jeu. "", a-t-il confié devant des tribunes très clairsemées en raison de l'horaire tardif de la rencontre.

Omnisport L'OM file droit, pas Quartararo, Scheffler sacré, place au play-in en NBA : l'actu sur un plateau HIER À 05:17

Un 1er tour et puis s'en va : Tsonga débordé par l'intensité mise par Cilic

2. Football - Ligue 1 : Ramos veut rester... deux ans de plus à Paris

Le défenseur espagnol Sergio Ramos, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, a dit lundi sur Prime Vidéo espérer jouer une saison supplémentaire dans le club de la capitale, où ses débuts ont pourtant été minés par les blessures. "Ici, j'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois, un de plus, et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit bien concentré", a-t-il confié.

La réforme du FPF dit : "Ne partez pas en Super Ligue, on va vous laisser faire ce que vous voulez"

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 2 : Le Paris FC a perdu du terrain dans la lutte pour la montée en concédant le nul face à Dijon (2-2), à domicile, en clôture de la 32e journée.

Football - Liga : Valence a été accroché sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1) dans le cadre de la 31e journée.

La vidéo de rattrapage

Cette semaine, Jean-Baptiste Lafond s'est réjoui de voir les phases finales de Coupe d'Europe pouvoir enfin se tenir. En revanche, l'indiscipline des uns et autres l'effare toujours autant, tout comme les problèmes à Biarritz, où il se désole de voir que rien ne se règle... Son conseil : que les Basques se réunissent une bonne fois pour toute et ne rompent les débats qu'une fois un accord trouvé.

Lafond : "A Biarritz, c'est 'règlements de comptes à OK Quedal'"

Le podcast

Nous sommes entre l'Amstel Gold Race et Paris-Roubaix. Une classique et un Monument. Alors forcément, les appétits s'aiguisent. Et pour parler des plus belles courses, pourquoi ne pas le faire avec les acteurs principaux ? Cette semaine, Guillaume di Grazia vous fait voyager avec Stefan Küng, coureur suisse de la Groupama-FDJ.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Monte-Carlo : Paire et Humbert entrent en scène

Suite du premier tour sur le Rocher. Benoît Paire, qui a bénéficié du forfait de Rafael Nadal, affronte l'un des hommes incarnant la relève du tennis italien : Lorenzo Musetti. Ugo Humbert, lui, défie lui Pedro Martinez. A suivre également sur Eurosport : Djokovic - Davidovich et Tsitsipas - Fognini.

Premium Tennis Monte-Carlo | 2e tour 11:00-13:00

2. Cyclisme - Tour de Sicile : Répétition avant le Giro

La Sicile se prépare. Un mois avant d'accueillir le Giro (4e et 5e étape), l'Île accueille un premier peloton, pour quatre jours, dans le cadre du Tour de Sicile. Vainqueur en 2021, Vincenzo Nibali est candidat à sa propre succession. 1re épreuve ce mardi à suivre sur Eurosport à partir de 13h50.

Premium Cyclisme Tour de Sicile Messieurs | 1re étape 13:50-15:30

3. Football - Ligue des champions : Le Real pour confirmer, le Bayern pour se réveiller

Début de la phase retour des quarts de finale de C1. Le Real Madrid, brillant vainqueur de Chelsea (1-3) à l'aller grâce à un triplé de Karim Benzema, doit confirmer ce succès à domicile. Le Bayern, surpris par Villarreal (1-0) en Espagne, va tenter de renverser la vapeur à Munich. A suivre sur Eurosport.fr à partir de 21h00.

Le Ballon d'Or peut-il encore échapper à Benzema ? "Tout est réuni pour faire de lui le favori"

(Avec AFP)

Omnisport Le PSG force 6, Biarritz et Toulon en 8e, Embiid rayonne, Quartararo déçu : l'actu sur un plateau HIER À 06:36