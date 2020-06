Vos espoirs ont peut-être été douchés, vendredi soir, que vous soyez un adepte d'une célèbre émission de TF1 ou un soutien de Jean-Michel Aulas. Pour vous mettre du baume au cœur, vous pourrez toujours revivre la fabuleuse histoire de Mary Pierce dans notre podcast Echange. Voici votre plateau du jour.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Ceferin douche Aulas

L'issue du combat mené par Jean-Michel Aulas est de plus en plus certaine. Alors qu'il milite, encore, pour une reprise de la saison 2019/2020 de Ligue 1, le président de l'Olympique Lyonnais a reçu un courrier, consulté par nos confrères de L'Equipe, de la part du président de l'UEFA Aleksandr Ceferin. Celui-ci lui précise qu'il sera impossible de disputer des matches de championnat au-delà du 3 août. Et ça change tout.

2. Football – Bundesliga : Sale soirée pour Mönchengladbach

Le Borussia Mönchengladbach a peut-être perdu très gros. Battus à Fribourg (1-0), vendredi soir, en ouverture de la 30e journée de Bundesliga, les hommes de Marco Rose pourraient se retrouver à cinq points du podium si le RB Leipzig s'impose face à la lanterne rouge Paderborn, et si le Borussia ne perd pas face au Hertha. Alassane Pléa a été expulsé.

Alassane Pléa, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, a été expulsé face à Fribourg Crédits Getty Images

3. Basketball - NBA : Durant forfait pour la fin de saison

Kevin Durant ne s'estime "pas prêt". La star de NBA, victime d'une rupture du tendon d'Achille il y a un an, a fait savoir vendredi dans un entretien au site The Undefeated qu'il ne ferait pas ses débuts avec les Brooklyn Nets lorsque la saison reprendra fin juillet à Orlando.

4. Rugby – Top 14 : Quesada "de vuelta"

Il revient. Gonzalo Quesada est de retour au Stade français. Le club de la capitale a officialisé, vendredi, la nomination de l'Argentin au poste d'entraîneur en chef. Plus de six mois après le départ d'Heyneke Meyer, l'ancien joueur du SF, vainqueur du Top 14 en 2015 et du Challenge Européen en 2017, va reprendre les rênes. Selon les informations de Rugbyrama, Christophe Moni doit également intégrer le staff au titre de "team manager".

5. Handball – Euro 2020 : Dinart l'a mauvaise

Didier Dinart n'a pas digéré. Limogé deux semaines après l'élimination de l'équipe de France à l'Euro, en janvier dernier, alors qu'il avait été conforté dans un premier temps, l'ancien sélectionneur des Bleus s'est lâché lors d'une interview accordée à nos confrères de France TV. "J'ai un peu le sentiment d'avoir été jeté comme un Kleenex, après 23 ans passés à servir l'équipe de France", a-t-il dit.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Le parquet de Bordeaux a annoncé vendredi que le directeur sportif des Girondins, Eduardo Macia, faisait : Le parquet de Bordeaux a annoncé vendredi que le directeur sportif des Girondins, Eduardo Macia, faisait l'objet d'une plainte pour "exercice illégal de la profession d'agent sportif" et "escroquerie en bande organisée".

Basketball - NBA : Onze jours après la mort de George Floyd, qui a entraîné de multiples manifestations sur tout le territoire américain, Michael Jordan a fait : Onze jours après la mort de George Floyd, qui a entraîné de multiples manifestations sur tout le territoire américain, Michael Jordan a fait un don de 100 millions de dollars vendredi à des organisations oeuvrant pour l'égalité raciale et la justice sociale.

Michael Jordan Crédits Getty Images

Formule 1 – Saison 2020 : Bonne nouvelle pour les fans de F1, les circuits de Spa (2022), Monza (2025) et Budapest (2027) ont tous prolongé leur bail d'une saison pour rester au calendrier.

Rugby – Premiership : Michael Fatialofa, grièvement blessé au cou en janvier lors d'un match du championnat anglais de rugby, : Michael Fatialofa, grièvement blessé au cou en janvier lors d'un match du championnat anglais de rugby, est sorti de l'hôpital cinq mois plus tard , a annoncé vendredi son club, les Worcester Warriors.

La vidéo de rattrapage

Le podcast de rattrapage

La réponse à Evan Fournier qui nous met du baume au coeur

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Tennis – Echange avec Mary Pierce : "Grâce à Dieu, j'ai gagné Roland-Garros... et ai pardonné à mon père"

Antoine Benneteau est allé à la rencontre de Mary Pierce. 20 ans après son succès à Roland-Garros, elle se replonge avec lui dans ses années où son tennis s'exprimait le mieux ; les années de ses débuts où le tennis et un père entraîneur aussi passionné que tyrannique ont rythmé sa vie. Et aussi dans cette année 2000 où sa foi en Dieu s'est décuplée pour l'emmener au paradis, son paradis.

2. Football – Bundesliga : Le Bayern, trop de titres tue le championnat ?

Le Bayern est sur un boulevard. Avant de se déplacer sur le terrain du Bayer Leverkusen, ce samedi (15h30) dans le cadre de la 30e journée de Bundesliga, le club bavarois compte sept points d'avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund. En route vers le 30e titre de champion de son histoire, le huitième consécutif, le "Rekordmeister" est-il en train de tuer le championnat allemand ?

Leon Goretzka et Robert Lewandowski lors du match opposant le Bayern Munich à l'Eintracht Francfort, le 23 mai 2020 Crédits Getty Images

3. Football – Premier League : L'Angleterre, douée pour former, pas pour exporter

Jadon Sancho est une exception. Par son talent, bien sûr, mais pas seulement : il est le seul joueur à faire partie du gratin anglais n'évoluant pas en Premier League. De Raheem Sterling à Harry Kane, tous semblent destinés à rester au Royaume. Mais alors, pourquoi les talents des Three Lions s'exportent-ils si mal ?

Jadon Sancho se sent un peu seul à l'entraînement à Dortmund : il est le seul joueur majeur Anglais a brillé loin de Premier League Crédits Getty Images

4. Formule E – Race at Home Challenge : Suspense avant le grand final !

Un petit point. Voilà ce qui sépare Pascal Wehrlein de Stoffel Vandoorne au classement du Formule E "Race at Home Challenge", un championnat de simulation destiné à récolter des fonds pour l'UNICEF. Ne manquez donc sous aucun prétexte la septième et avant-dernière manche, ce samedi, en direct sur Eurosport Player, à partir de 16h30. Le tout avant le grand final, dimanche !

