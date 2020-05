Aulas insiste, les fantasmes Tyson vs Holyfield et Messi à City, semaine Nadal : le plateau du jour

Jean-Michel Aulas persiste et signe, Evander Holyfield et Mike Tyson rêvent éveillés, Benjamin Pavard a soigné son retour sur les pelouses : le sport a repris peu à peu ses droits ce week-end mais il reste encore beaucoup à faire. Dégustez notre plateau pour entrer du bon pied dans une semaine copieuse... surtout si vous aimez Rafael Nadal.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Aulas insiste encore et encore

Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a envoyé une troisième lettre aux parlementaires dimanche dans sa lutte contre l'arrêt de la Ligue 1 décidée par la LFP. Le dirigeant lyonnais, qui souligne "qu'Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a estimé que la décision en France de ne pas autoriser la reprise de la compétition était prématurée", demande encore de "décaler la décision définitive d'arrêter le championnat", selon des extraits diffusés par le site du Progrès.

Jean-Michel Aulas (président de l'OL), le 13 février 2020 Crédits Getty Images

2. Football – Liga : Un pas de plus vers la reprise

La Liga a annoncé aux clubs qu'ils pourraient passer de l'entraînement individuel à des séances "par petits groupes" dès lundi, a confirmé dimanche Javier Tebas, patron du gestionnaire du football professionnel espagnol. Tous les clubs pourront ainsi suivre les consignes de la phase 3 du "plan de désescalade" progressif voulu par le gouvernement espagnol, qui autorise des groupes de 10 joueurs au maximum, a annoncé Javier Tebas dimanche soir lors d'une intervention dans l'émission El Partidazo de Movistar+. "C'est une décision ministérielle. C'était très important que toutes les équipes puissent s'entraîner de la même manière", a déclaré Tebas.

Tebas Crédits Eurosport

3. Boxe : Un combat Tyson – Holyfield ?

Et si le fantasme des fans de boxe devenait réalité ? Evander Holyfield a affirmé que des discussions existaient avec Mike Tyson pour un combat exhibition, qui serait le troisième entre les deux ex-rois des lourds, même si aucun "accord n'a été trouvé". "Son camp a parlé au mien et nous n'avons pas encore trouvé un accord solide, mais on va dans cette direction", a déclaré Holyfield à la radio The 3 Point Conversion.

Tyson Holyfield 1997 Crédits Imago

4. Football – Bundesliga : Reprise studieuse pour le Bayern et Pavard

A huis clos et sans briller, le Bayern Munich a assuré l'essentiel pour son retour après deux mois de pause, en s'imposant 2-0 dimanche à Berlin sur la pelouse de l'Union, grâce à des buts de Lewandowski et Pavard. Après 26 journées, le champion en titre conserve son avance de quatre points sur Dortmund, également vainqueur (4-0 face à Schalke 04) et de six sur Mönchengladbach, qui s'est imposé 3-1 à Francfort, samedi.

Benjamin Pavard buteur lors de Union Berlin - Bayern Munich en Bundesliga le 17 mai 2020 Crédits Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football – Mercato : Le patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge s'est dit dimanche "prudemment optimiste" au sujet de la prolongation du gardien international allemand Manuel Neuer, dont le contrat expire en juin 2021.

Nascar : L'évènement était attendu et si à l'arrivée Kevin Harvick (Stewart-Haas/Ford) s'est imposé à Darlington, c'est la Nascar qui a remporté une victoire symbolique pour le sport américain contre le coronavirus, avec cette course organisée à huis clos sans incident.

Football – Mercato : Dijon a annoncé dimanche ne pas avoir levé l'option d'achat de son attaquant vénézuélien Jhonder Cadiz prêté cette saison au club bourguignon par le Benfica Lisbonne.

Football - Ligue 1 : Bernard Blaquart (62 ans), l'entraîneur de Nîmes, ne devrait pas honorer son contrat avec les Crocos jusqu'en 2023. Selon les informations de l'Equipe, Blaquart aurait sollicité un entretien avec son président Rani Assaf.

La vidéo de rattrapage

L'appel au vote

Vous avez l'habitude de vibrer pour Roland-Garros au mois de mai, et vous pensez que vous aurez beaucoup de mal à supporter l'attente jusqu'au 20 septembre, date de début du tournoi cette saison ? Pas de panique. Eurosport a pensé à tout. Avec #YouSayWePlay, vous n'avez qu'à voter pour vos plus grandes émotions du Majeur parisien. Et elles seront à revivre sur nos antennes !

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football – Bundesliga : Leverkusen ne veut pas décrocher

Alors que trois de squatre premiers de Bundesliga ont remporté leur rencontre ce week-end, le Bayern Leverkusen veut s'accrocher au peloton de tête à l'occasion de son déplacement sur la pelouse du Werder Brême. Voilà qui achèvera cette bien curieuse 26e journée du championnat d'Allemagne, la première post-pandémie de Covid-19. Le Werder, véritable institution du football allemand, est, lui, 17e et au bord du gouffre. Nous vous proposons ce lundi le récit de son inéluctable descente aux enfers.

Marco Bode von Werder Bremen Crédits Getty Images

2. Football – Fantasme tactique : Et si Messi rejoignait Guardiola à City…

Toute la semaine, la rédaction d’Eurosport s’amuse à imaginer les plus grandes stars de la planète foot dans un autre club que le leur. Ici, pas d’infos mercato mais une bonne dose d’imagination et une part de fantasme pour les amoureux du ballon rond sous le regard expert de Jean-Marc Furlan. Premier épisode ce lundi avec l’incorporation de Lionel Messi dans le Manchester City de Pep Guardiola.

Fantasmes Tactiques - Lionel Messi à Manchester City Crédits Eurosport

3. Tennis – 60 ans de Noah, l'homme qui avait la rage au fond de lui

Yannick Noah a 60 ans aujourd'hui, dont désormais 37 passés en tant que dernier vainqueur français d'un tournoi du Grand Chelem masculin. C'était à Roland-Garros, en 1983. En gagnant moins grâce à sa technique qu'à la rage qu'il avait au fond de lui, Noah aura bousculé les croyances établies en matière de performance tennistique. Retour sur ce moment capital du sport français.

Noah, l'homme qui avait la rage au fond de lui

1983 Roland-Garros Yannick Noah Crédits AFP

Semaine évènement sur Eurosport

A partir du lundi 18 mai, les téléspectateurs d'Eurosport pourront revivre certains des plus grands matchs de la carrière de Rafael Nadal. Le Players' Cut rejouera neuf matches classiques de Nadal, en commençant par son premier triomphe en Grand Chelem à Roland-Garros en 2005 et en terminant par sa victoire en 2019, 14 ans plus tard. Au programme ce lundi : Nadal contre Puerta (finale de Roland-Garros 2005) et Nadal contre Federer (finale de Roland-Garros 2006).

