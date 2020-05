Même un 1er mai de confinement, Eurosport est là pour vous distraire avec ses programmes et vous informer. D'autant que l'actu s'accélère. Si l'arrêt de la Ligue 1 met Jean-Michel Aulas en colère, la Nascar va bientôt redonner du baume au coeur des fans de la série US. On a aussi un rendez-vous avec Teddy Thomas et on vous raconte la sortie réussie d'Andre Agassi en 2006.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : "Nous n'en resterons pas là" prévient Aulas

Jean-Michel Aulas n'encaisse pas la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) de figer le classement de la Ligue 1, en n'attribuant aucune place en compétition européenne à son club, classé septième, l'an prochain.

Lors d'une conférence téléphonique, le président de l'OL a promis de contre-attaquer sur le plan juridique, selon "des procédures qui seront multiples". Il conteste trois choses :

l'arrêt du championnat décidé par la LFP suivant des recommandations qui ne sont pas des décrets d'Etat

la précipitation de la LFP dans sa décision alors que la Bundesliga, par exemple, se rapproche d'une reprise

le choix de la LFP de retenir le critère du classement préconisé par la FFF et d'avoir décerné le titre de champion

"Je pense que la gouvernance de la Ligue a vécu avec cette crise. Il faudra que Noël Le Graët en tire les conséquences en tant que président de la FFF. La gestion a été mal faite. Il y a eu des décisions mal bordées. La relation avec les diffuseurs a été étonnante", proteste encore Jean-Michel Aulas.

Jean-Michel Aulas Crédits Getty Images

2. Basketball - NBA : James ne veut pas entendre parler d'une annulation

LeBron James s'est offusqué jeudi de la perspective d'une annulation de la saison, que prônent certains dirigeants de franchises et agents de joueurs selon la chaîne CNBC, en raison de la menace sanitaire que continue de faire peser le coronavirus en Amérique du Nord. Tout cela au lendemain d'un avis émis par le conseiller à la santé de la Maison Blanche, Anthony Fauci, selon lequel tous les sports US pourraient devoir annuler leurs saisons.

"J'ai vu qu'on rapportait que des dirigeants et des agents veulent annuler la saison ??? Ce n'est absolument pas vrai. Il n'y a personne que je connaisse qui ait dit quelque chose comme ça. Dès que ce sera sûr, nous voudrions terminer notre saison. Je suis prêt et notre équipe est prête. Personne ne devrait annuler quoi que ce soit", a twitté la star des Lakers.

Le 11 mars, la saison régulière de NBA avait été stoppée alors que quatre équipes étaient déjà qualifiées pour les play-offs : les Lakers, Milwaukee, Toronto et Boston.

3. Sport automobile : La Nascar redémarre

Le Nascar a annoncé la reprise de sa saison, suspendue depuis la mi-mars à cause du coronavirus, le 17 mai sur le circuit de Darlington en Caroline du Sud, avec la première de sept courses à huis clos programmées en onze jours. Les 400 miles des Cup Series d'y dérouleront avant deux autres courses: les 19 et 20 mai : les 200 miles en Xfinity et les 500 km en Cup.

Le Nascar est la deuxième organisation sportive professionnelle à reprendre aux Etats-Unis d'Amérique après l'annonce du championnat d'arts martiaux mixtes UFC, la semaine dernière, à compter du 9 mai, dans l'État de Floride.

On a aussi retenu pour vous

Golf - PGA : Le circuit nord-américain va permettre à ses joueurs-membres de conserver leur statut d'admissibilité pour la saison prochaine, même s'ils ont peu ou pas joué au cours de l'actuel exercice tronqué par le coronavirus.

Football - Ligue 1 : Le milieu de terrain de Dijon, Florent Balmont, a mis fin à sa carrière de joueur à l'âge de 40 ans, après 615 matches professionnels (21 buts), trois titres de champion de France, deux avec Lyon (2003, 2005) et un avec Lille (2011). Avec le LOSC, il a même remporté le doublé en gagnant la Coupe de France en 2011.

Hockey sur glace - NHL : Le commissaire de la ligue nord-américaine, Gary Bettman, s'est dit prêt à retarder le début de la prochaine saison jusqu'à décembre, si cela doit permettre à l'actuelle, suspendue à cause du coronavirus, de se finir.

La vidéo de rattrapage

Autour d'Hadrien Hiault, Gilles Della Posta, Stéphane Vrignaud et Julien Pereira évoquent les solutions pour que la saison de Formule 1 débute en Autriche, en juillet. Si le pays commence à se déconfiner, il va falloir tout de même mettre en place des tests à grande échelle. Ce qui ne sera pas évident.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Rugby - Top 14 : Les inquiétudes de Teddy Thomas

Dans l'E-terview du jour, Teddy Thomas se confie à Olivier Canton après la décision de la LNR d’entériner la fin de la saison de Top 14. Le Racing 92 était troisième du Top 14 alors forcément tout ça ressemble à un gâchis pour l’ailier.

2. Tennis - Semaine Andre Agassi : La dernière danse

Andre Agassi a eu 50 ans mercredi, et toute cette semaine nous revenons chaque jour sur une période-clé de sa carrière. Ce vendredi, cap sur 2006 et les adieux à la compétition de l'Américain, ovationné par Flushing à sa sortie 3e tour, battu au terme d'un match mémorable.

3. Basketball - NBA : La révolution inachevée des Suns

Ce vendredi, nous vous plongeons dans les gênes du jeu moderne :les Suns coachés par Mike D’Antoni et drivés par Steve Nash avaient un esprit offensif sans pareil. Ils ont posé de 2004 à 2007 les bases du basket NBA d’aujourd’hui, sans pourtant rien gagner.

4. A voir sur Eurosport

Comme tous les jours, Eurosport vous fait revivre les moments qui vous ont le plus fait vibrer, avec notamment la suite de votre Top 15 des étapes du Tour de France : Bagnières-de-Bigorre - Luz Ardiden en 2003 et Saint-Jean de Maurienne - Morzine en 2006.

