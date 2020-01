Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d’Australie : Zverev s’offre son dernier carré

Les mauvaises langues diront enfin. L’Allemand Alexander Zverev a décroché avec la manière sa première qualification en demi-finale d’un Grand Chelem après avoir dominé Stan Wawrinka en quatre manches (1-6, 6-3, 6-4, 6-2). Après avoir manqué son premier set, Zverev a su profiter du coup de mou physique de son adversaire pour prendre les commandes et ne plus les lâcher. Il retrouvera le vainqueur de Nadal - Thiem pour une place en finale.

2. Tennis - Open d’Australie : Halep frappe fort, Muguruza repointe son nez

SImona Halep n’avait pas de temps à perdre. Face à Anett Kontaveit, la Roumaine s’est montrée expéditive (6-1, 6-1) pour se qualifier pour les demi-finales du Majeur australien. Elle y retrouvera une vieille connaissance, Garbiñe Muguruza.

Vidéo - Halep - Kontaveit : le résumé 02:51

L’Espagnole, plus aussi fringante la saison passée, a signé un match solide pour se défaire d’Anastasia Pavlyuchenkova (7-5, 6-3). Les deux joueuses vont se retrouver dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem après leur demi-finale de Roland-Garros 2018.

Vidéo - Muguruza - Pavlyuchenkova : le résumé 02:57

2. Football - Coupe de France : Saint-Etienne retrouve des couleurs dans une soirée renversante

Qui a dit que les clubs ne jouaient pas les Coupes ? Les pensionnaires de Ligue 1 se sont pourtant donnés mardi soir avec trois matches en prolongation pour débuter la soirée. Rennes a signé le carton de la soirée dans le match de l’Ouest à Angers (4-5).

Vidéo - Angers - Rennes : Le résumé 03:19

Dijon a évité la séance de tir au but contre le petit poucet Limonest à dix secondes de la fin (1-2), chose que Montpellier n’a pas su faire avant de s’incliner à Belfort, la première sensation de ces huitièmes de finale.

Vidéo - Belfort - Montpellier : Le résumé 05:20

Pas de demi-heure supplémentaire en revanche pour Saint-Etienne, vainqueur de Monaco (0-1) en clôture.

Vidéo - Monaco - Saint Etienne : le résumé 02:48

3. Ski - Slalom de Schladming : Kristoffersen sur le trône d’un slalom royal

Dans le temple des piquets, le cirque blanc nous a régalé ! Henrik Kristoffersen a rappelé, si besoin était, qu’il était bien de la classe des tout grands en retrouvant le succès. Le Norvégien a dominé Alexis Pinturault, qui a retrouvé de la confiance et des sensations, et le Suisse Daniel Yule. L’autre Français Clément Noël a, lui, pris une quatrième place exceptionnelle. Car si le vainqueur à Zagreb et Wengen cette saison a prouvé qu’il pouvait faire mieux, il s’était totalement manqué en première manche, terminant au 30e rang !

Vidéo - Déchaîné, Noël a fait une remontée fantastique 01:41

L’épreuve a aussi été marquée par une scène loufoque, l’arrivée d’une jeune femme peu vêtue sur la piste pour... rendre hommage à Kobe Bryant. On a connu plus conventionnel. L’Italien Alex Vinatzer, passé sur la ligne d’arrivée en même temps que la jeune femme, a alors cru alors prendre la tête, même s’il n’en était rien.

Vidéo - Scène improbable : une "streakeuse" rend hommage à Kobe et fausse le temps de Vinatzer 02:14

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Transferts : Surprise à l'OL ! Ce mardi, le club brésilien de Ponte Preta a annoncé le possible transfert de Camilo, son milieu de terrain, du côté des Gones. Ce dernier, âgé de 20 ans, a été autorisé à passer sa visite médicale.

Basketball : Les experts légistes ont officiellement identifié le corps du basketteur Kobe Bryant parmi les neuf sortis des débris de l'hélicoptère qui s'est il y a voici deux jours sur une colline près de Los Angeles.

Tennis - WTA : Petite révolution dans le tennis féminin. Comme annoncé par la WTA, le coaching depuis les tribunes va être testé à titre expérimental lors des tournois de Dubaï et Debrecen.

Basketball - NBA : Même en l’absence du MVP Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks n’ont eu aucun mal à dominer Washington (151-131) avec un match monstrueux du All-Star Khris Middleton (51 points, record en carrière et 10 rebonds). Surprises chez les cadors avec les défaites de Denver à Memphis et de Dallas contre Phoenix.

Football : Des supporters mécontents de Manchester United ont inscrit mardi soir des graffitis sur la maison d'Ed Woodward, vice-président du club mancunien jugé responsable des déconvenues sportives de ManU.

Football - Coupe d’Italie : Mené par le Torino, l'AC Milan s'est finalement qualifié pour les demi-finales (4-2, a.p) ce mardi soir à San Siro. Le club lombard affrontera la Juventus en demi-finale. Entré en jeu, Zlatan Ibrahimovic a notamment inscrit un but.

Football - Ligue 2 : La cour d'appel de Paris qui rejugeait plusieurs prévenus dans l'affaire des soupçons de matches arrangés autour du Nîmes-Olympique en Ligue 2 en 2014, a relaxé mardi l'ancien patron du club de Caen Jean-François Fortin.

Football - Coupe du Roi : L'Athletic Bilbao est passé tout près de tomber en 8e de finale, avant d'arracher sa qualification aux tirs au but contre Tenerife, pensionnaire de deuxième division (3-3 a.p., 4 tab à 2).

La vidéo de rattrapage

Invité exceptionnel de notre émission tennis hebdomadaire DiP Impact, Lucas Pouille a été invité à s'exprimer sur les résultats des Français à l'Open d'Australie, où le Nordiste n'a pas pris part en raison d'une blessure au coude.

Vidéo - Pouille : "Les résultats des Français à Melbourne ne m'ont pas surpris" 03:45

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - Open d’Australie : Nadal - Thiem, clou du spectacle

Après la victoire sereine d’Alexander Zverev dans la nuit, le match Rafael Nadal - Dominic Thiem ne manque pas de promesses. Le duel entre le numéro un mondial et l’Autrichien a tout pour faire des étincelles et offrir à l’Espagnol un nouveau défi de poids après le match contre Nick Kyrgios au tour précédent.

Vidéo - Nadal : "En 2017, les fans voulaient une finale entre Roger et moi… Nous y sommes parvenus" 05:01

2. Football - Coupe de France : Le PSG et Lille doivent tenir leur rang, Marseille se méfier de Strasbourg

Suite des huitièmes de finales avec trois affiches intéressantes. A 18h30, le Paris Saint-Germain devra éviter le faux-pas à Pau, équipe de National. Lille fera face à un défi similaire contre Epinal, pensionnaire de National 2. L’Olympique de Marseille partira aussi favori mais l’adversaire sera d’un autre calibre avec Strasbourg.

3. Football : Programme chargée en Coupes, Liverpool veut poursuivre son sans-faute