Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - League Cup : City, la revanche et la suprématie

Manchester City a lavé l’affront. Battu en championnat par son voisin United en championnat il y a un mois, les Citizens ont rendu la pareille en s’imposant largement 3-1 sur la pelouse de son rival en demi-finale aller. Les tenants du titre ont pu compter sur un grand match de Bernardo Silva pour surclasser leur adversaire du soir. Match retour dans trois semaines à l’Etihad Stadium.

2. Tennis – ATP Cup : Sale journée pour Thiem, Djokovic assure, Sydney inquiète

Novak Djokovic a fait parler son talent pour se débarrasser de Cristian Garin assez tranquillement (6-3, 6-3) et qualifier la Serbie pour les quarts de finale (2-1 face au Chili). Rafael Nadal en a fait de même mais a dû pour sa part batailler face à un accrocheur Yoshihito Nishioka (7-6, 6-4). Pas de quoi empêcher l'Espagne de remporter le groupe B (2-0 contre le Japon)

La surprise est venue de la Pologne, vainqueur de l’Autriche. Hubert Hurkacz a notamment maté Dominic Thiem au terme d’un magnifique match de tennis (3-6, 6-4, 7-6). L’Autriche est éliminée et ne remerciera pas Dennis Novak, battu par Kacper Zuk, 20 ans et 448e mondial, qui n’avait jusqu’alors remporté qu’un match en Challenger. Anecdotique nous direz-vous ? Pas pour Thiem puisqu’il suffit désormais au Russe Daniil Medvedev de remporter un seul simple d’ici la fin du tournoi pour le déposséder de la tête de série N.4 à l’Open d’Australie.

Anecdotique, tout cela pourrait toutefois rapidement le devenir puisque la qualité de l’air a atteint le stade de "dangereuse" au-dessus de Sydney mercredi, à cause des incendies qui font rage dans toute l’Australie. Les rencontres du jour ont pu se disputer, mais quid de la suite de l’ATP Cup, qui se disputera intégralement dans la ville ? Ses habitants ont reçu le conseil de rester chez eux, et les courts de tennis ont été fermés pour la journée…

3. Football – Coupe de la Ligue : Reims déloge Strasbourg de son trône

Il a fallu être patient pour voir du spectacle à Delaune, mais Reims a finalement fait la différence face à Strasbourg. Les hommes de David Guion se sont imposés face au vainqueur de l’édition précédente Strasbourg aux tirs au but (0-0, 4-2 t.a.b.) pour rejoindre le dernier carré de cette ultime Coupe de la Ligue. Le club champenois n’avait plus connu pareille joie depuis treize ans.

On a aussi retenu pour vous

Tennis – Open d’Australie : Maria Sharapova s’est vue octroyer une invitation pour le tournoi principal, a annoncé l’organisation. La Russe, 147e joueuse mondiale, s’était imposée à Melbourne en 2008.

Tennis – WTA Auckland : Caroline Garcia a fait les frais du retour en grâce d’Eugenie Bouchard au 2e tour du tournoi. La Canadienne s’est imposée, et avec la manière (6-4, 6-4), pour sa première victoire sur une joueuse du Top 50 depuis octobre dernier. Alizé Cornet s’est, elle, qualifiée grâce à une belle performance face à Petra Martic, N.15 mondiale (3-6, 6-4, 6-4).

Football : Pour la première fois de sa carrière, le Sénégalais Sadio Mané a remporté le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019. L'attaquant de Liverpool devance son équipier égyptien Mohammed Salah, et l'Algérien Riyad Mahrez.

Basketball – NBA : Les Los Angeles Lakers ont très largement dominé les New York Knicks à domicile (117-87), mais ont vu Anthony Davis rejoindre l’infirmerie en cours de match pour une blessure dans le bas du dos. Carmelo Anthony a pour sa part remonté le temps en inscrivant 28 points dont le panier de la victoire pour Portland à Toronto (99-101). L’action de la nuit est signée du rookie tricolore Sekou Doumbouya, auteur d’un des dunks de la saison sur la truffe de Tristan Thompson (Cleveland).

Basketball – NBA : L'intérieur de Detroit, Blake Griffin, a subi une arthroscopie visant à soigner son genou gauche douloureux qui a grandement perturbé son début de saison, ont annoncé les Pistons sans préciser de date de reprise. Les Los Angeles Lakers ont, eux, décidé de conserver jusqu'à la fin de la saison Dwight Howard, engagé cet été sur la base d'un contrat d'un an "non garanti".

Volley – TQO : L'Allemagne devant son public et la Slovénie, vice-championne d'Europe, sont les premières équipes qualifiées pour les demi-finales.

La vidéo de rattrapage

Kebab-frites, bonnes œuvres et confession : deux nuits avec les frères Pogba. Florian Gautier est parti à la rencontre des frères Pogba - Mathias, Florentin et Paul - à l'occasion de "48 heures pour la Guinée", un événement caritatif organisé à Tours les 28 et 29 décembre derniers.

Le Tweet joli geste

Les neuf joueurs australiens évoluant en NBA sont parvenus à lever 750 000 dollars (plus de 670 000 euros) pour venir en aide à leur pays natal en proie à des incendies catastrophiques.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football – Coupe de la Ligue : Les Européens en lice pour les demies (à partir de 18h45)

Après l’entrée mardi, place au plat de résistance. Les trois clubs engagés cette saison en Ligue des champions partiront favoris de leur quart de finale. Lyon ouvre le bal face à Brest (18h45) avant le derby nordiste Lille – Amiens (21h05). L’affiche du soir verra le PSG recevoir Saint-Etienne, avec pour objectif d’éviter la déconvenue de la saison passée et l’élimination au même stade face à Guingamp.

2. Tennis - ATP Cup : Les Bleus ont le Top 8 dans le viseur (à partir de 8h30)

La France peut assurer sa place en quarts de finale en cas de victoire face à l’Afrique du Sud à Brisbane. Benoît Paire tentera de lancer les Bleus face à Lloyd Harris, avant un prometteur Monfils – Anderson. Un succès dans cet affrontement et les Tricolores rejoindront Sydney.

3. Ski - Madonna di Campiglio : Noël pour le doublé ? (à partir de 17h45)

Après son succès dimanche à Zagreb, le Français Clément Noël va tenter de capitaliser dans le slalom de Madonna di Campiglio ce mercredi. Attention toutefois, car derrière, la meute est dense et prête à profiter d’éventuelles nouvelles contreperformances d’Alexis Pinturault ou Henrik Kristoffersen, en quête de rebond.

4. Football – Supercoupe d’Espagne : La polémique et un choc (20h00)

En Arabie Saoudite, la Supercoupe d’Espagne ne fait pas que des heureux. Avec une nouvelle formule à quatre équipes mais surtout une délocalisation en Moyen-Orient, la compétition fait jaser. Cela ne l’empêcher pas de débuter avec la première demi-finale Valence – Real Madrid.