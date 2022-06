Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des Nations : Mbappé sauve les meubles

Remplaçant au coup d'envoi après avoir été forfait en Croatie, Kylian Mbappé a évité une défaite aux Bleus en Autriche en égalisant en fin de match (1-1) vendredi, à Vienne. Les Tricolores, toujours sans victoire durant ce rassemblement de juin, pointent à la dernière place du groupe 1 de la Ligue A.

Les notes débriefées : "Théo Hernandez connait son premier rassemblement raté"

2. Basket - NBA : Curry en feu, Golden State recolle

Le "Chef" a encore fait parler son immense talent. Habitués à réagir après les défaites, les Golden State Warriors ont pu compter sur une performance majuscule de leur meneur Stephen Curry (43 points, 10 rebonds) pour recoller à deux manches partout en Finales NBA face aux Boston Celtics (97-107). Dans un TD Garden bouillant puis éteint, Golden State a récupéré l'avantage du terrain avant le match 5, en Californie dans la nuit de lundi à mardi.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Rosmalen : Daniil Medvedev s'est qualifié pour les demies en battant Ilya Ivashka (7-6, 6-4). Il y affrontera Adrian Mannarino. Félix Auger-Aliassime, tombeur de Karen Khachanov, défiera Tim van Rijthoven.

Poussif mais finalement solide : Medvedev a évité le piège Ivashka

Tennis - ATP Stuttgart : Nick Kyrgios est toujours en lice après son succès sur Marton Fucsovics (7-6, 3-0 ab.). Les demies l'opposeront à Andy Murray pour un superbe choc. L'autre duel mettra aux prises Stefanos Tsitsipas et Oscar Otte.

Volley - Ligue des Nations : Troisième succès en autant de matches pour l'équipe de France, victorieuse du Canada (25-16, 25-23, 25-21). Les Bleus prennent même la tête devant les Etats-Unis.

Golf - Open du Canada : Wyndham Clark a conservé les commandes de l'Open du Canada, après le 2e tour pour un coup d'avance sur un quinté mené par Rory McIlroy.

La vidéo de rattrapage

Le show Alonso : En 2018, l'Espagnol avait pris tous les risques dans le trafic

Le podcast à déguster au petit-dej

Maxime Dupuis et Cyril Morin ont débriefé le Autriche-France dans un FC Stream Team spécial où il est ausssi évidemment question de Zinédine Zidane et du Paris Saint-Germain.

Ce que vous ne devez absolument pas rater ce samedi

1. Endurance - 24 heures du Mans : A 16h, le grand départ

C'est l'un des plus grands événements du monde sportif et il a lieu ce samedi : à 16h, les bolides des quatre catégories s'élanceront sur le mythique circuit de la Sarthe pour 24 heures d'un spectacle de folie. Toyota, grande favorite, peut-elle être battue par Alpine ? Sans doute pas mais au Mans, tout peut arriver. On surveillera aussi Sébastien Ogier, le prodige Joshua Pierson (16 ans) et la star Michael Fassbender. Les 24 heures du Mans sont à suivre en intégralité sur les sites et applis Eurosport.

4 mécaniciens, 11 secondes pour ravitailler : les arrêts aux stands expliqués par Kristensen

2. Football - Ligue des Nations : Angleterre-Italie, remake de la finale de l'Euro

Comme on se retrouve… Onze mois après la finale de l'Euro remportée par l'Italie aux tirs au but, l'Angleterre défie à nouveau la Squadra Azzura (20h45). Le cadre sera moins prestigieux entre Ligue des Nations et le Molineux Stadium de Wolverhampton mais les Three Lions seront sans doute habités par l'esprit de revanche. A suivre aussi, Hongrie-Allemagne, Pays de Galle-Belgique et Pays-Bas - Pologne.

Exilé en Suisse, fan de Sterling : Gnonto, la nouvelle pépite italienne dans le viseur de l'OL

3. Formule 1 - Grand Prix d'Azerbaïdjan : A qui la pole à Bakou ?

Depuis sa création en 2017, le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou n'a jamais sacré deux fois le même poleman. Rosberg (en 2016 sous l'appellation Grand Prix d'Europe), Hamilton, Vettel, Bottas et Leclerc, voilà pour la liste des hommes les plus rapides le samedi en qualification. Puisque Max Verstappen et Sergio Pérez manquent encore à la liste, l'envie est grande de miser sur une Red Bull ce samedi, à compter de 16 heures.

4. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Une étape-reine grandiose

Galibier, Télégraphe, Croix de Fer… Ces noms résonnent dans l'esprit des fans de cyclisme comme des ascensions mythiques. Ce sera le programme de la 7e et avant-dernière étape du Dauphiné, la première en très haute montagne. Il faudra pour finir monter à Vaujany et là haut, nous saurons qui peut remporter le général dimanche. Wout van Aert, maillot jaune, va-t-il résister ? Sans doute pas et on se tournera logiquement plutôt vers Primoz Roglic, grand favori.

Le profil de la 7e étape : des cols mythiques, un chemin de croix, voici l'étape-reine

5. Rugby - Top 14 : Toulouse et La Rochelle lancent les Playoffs

Ce samedi de rois sur le planète sport verra aussi le Stade toulousain et La Rochelle, tout récent champion d'Europe, lancer la phase décisive de la saison de Top 14. Le barrage qui voit s'affronter un club mythique du rugby français et la nouvelle place forte enverra le vainqueur en demi-finale face à Castres, leader à l'issue de la saison régulière.

"La Rochelle n'aura pas plus de complexes face à Toulouse que face au Leinster"

