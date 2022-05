1. Football - Ligue 2 : Auxerre sort Sochaux et attend son prochain adversaire

On connaît déjà l'une des deux équipes qui va disputer le droit d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Dix ans après la relégation, l'AJ Auxerre s'est imposée aux tirs au but face à Sochaux (0-0, 5-4 tab), provoquant un envahissement de terrain par le public de l'Abbé-Deschamps. Les joueurs de Jean-Marc Furlan, troisièmes de Ligue 2, connaîtront ce soir l'identité de leur adversaire des barrages - l'ASSE ou Metz - qu'ils affronteront les 26 et 29 mai.

2. Basketball - NBA : Les Warriors doublent la mise face à Dallas

Golden State a fait le break en finale de conférence Ouest. Menés de 19 points dans le deuxième quart-temps, les Warriors ont renversé les Mavericks (126-117) sous l'impulsion d'un grand Kevon Looney (21 pts à 10/14 au shoot, 12 rebonds). Les coéquipiers de Stephen Curry (32 pts) mènent désormais 2-0 dans la série et prendront la direction de Dallas dès lundi pour deux manches décisives.

3. Football - Liga : Déjà champion, le Real Madrid termine sur un nul

1. Basketball - NBA : Rudy Gobert dans la "All-Defensive First Team"

C'est une constante : Rudy Gobert figure dans la "All-Defensive First Team" pour la sixième année de rang. Le pivot des Utah Jazz prend place au côté de Marcus Smart (Celtics), qui lui a ravi le titre de meilleur défenseur de l'année, Mikal Bridges (Suns), Giannis Antetokounmpo (Bucks) et Jaren Jackson Jr. (Grizzlies).

2. Hockey sur glace - Mondial 2022 : l'équipe de France maintenue en Elite !

Ils avaient fait leur part du travail en venant à bout de l'Italie en prolongation (2-1), mercredi, lors de leur quatrième match du Mondial 2022. Les Français ont également pu compter sur l'aide de la Slovaquie, victorieuse du Kazakhstan vendredi soir (4-3), pour assurer officiellement leur maintien en Elite. De quoi permettre aux Bleus, en lice pour les 1/4 de finale, de mieux appréhender la rencontre face au Danemark ce samedi à 11h20.

3. Football - Serie A : La Roma qualifiée en Europa League

Les hommes de José Mourinho n'ont pas attendu la finale de la Conference League face à Feyenoord pour assurer une qualification en Europa League la saison prochaine. Grâce à un doublé de Tammy Abraham, les Romains se sont largement imposés sur la pelouse du Torino hier soir (0-3) lors de l'ultime journée de Serie A. Ils ne peuvent plus être rejoints par la Fiorentina.

4. Rugby - ProD2 : Oyonnax rejoint Bayonne en demi-finale

5. Golf - PGA Championship : Zalatoris nouveau leader, ça va mieux pour Woods

A la grâce de cinq birdies dont trois consécutifs, Will Zalatoris a ravi la tête des opérations du PGA Championship à Rory McIlroy. Mal en point la veille (99e), Tiger Woods a passé le cut de justesse malgré les douleurs qui irradient sa jambe droite. Il est remonté à la 53e place et a vu l'élimination du numéro 1 mondial Scottie Scheffler dès le deuxième tour.

1. Cyclisme - Giro : Une 14e étape taillée pour van der Poel... et Nibali ?

147 kilomètres entre Santena et Turin attendent les coureurs pour la 14e étape du Giro. Une étape relativement courte, mais qui devrait donner du fil à retordre à bon nombre de concurrents par ses cinq ascensions, dont les montées de Colle della Maddalena et Superga à dompter deux fois. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) pourrait tirer son épingle du jeu, tout comme Vincenzo Nibal d'après nos experts.

2. Football - Ligue 1 : La bataille pour l'Europe... et les barrages

C'est peut-être un multiplex d'anthologie auquel on va assister à partir de 21 heures. L'AS Monaco (68 pts), l'Olympique de Marseille (68 pts) et le Stade Rennais (65 pts) se disputent une place sur le podium et donc une qualification en Ligue des Champions. Si les deux clubs du Sud partent avec un léger avantage, il ne faut toutefois pas occulter le fait qu'ils vont respectivement se déplacer à Lens et recevoir Strasbourg, deux prétendants à l'Europe. Au fond du classement, le FC Metz et Saint-Etienne jouent leur survie en Ligue 1, alors que l'agonie des Girondins de Bordeaux devrait prendre fin ce soir...