Avenir, réactions, PSG : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Ligue des champions : Heureusement, Lyon a réagi

Lyon s'est fait peur ce mardi. A côté de la plaque pendant la majeure partie du match, les hommes de Bruno Genesio ont réussi à recoller après trois minutes complètement folles et sauver un point qui pourrait être précieux (2-2). L’OL est leader du groupe F avec 4 points devant City (3 points), le Shakhtar (2) et Hoffenheim (1). Dans les autres matches, le Real Madrid a été chuté au CSKA Moscou (1-0) alors Manchester United a été tenu en échec par Valence (0-0).

Vidéo - Mourinho : "Je respecte les sifflets du public" 00:31

2. Basket, NBA : Durant n'exclut rien pour l'été prochain

Cela risque d'être l'un des feuilletons de la saison. Et Kevin Durant, dont le contrat expire en fin de saison, en est bien conscient. L'ailier, élu MVP des deux dernières finales NBA, a avoué mardi qu'il ne savait pas de quoi sera fait son avenir, tout en reconnaissant qu'il se sentait bien à Golden State. "Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer l'été prochain", a expliqué Durant à la chaîne de télévision ESPN. "Je sais que la question va m'être posée souvent, je sais que beaucoup de gens vont annoncer des choses, faire circuler des rumeurs, mais je n'en ai pour l'instant parlé avec personne", a prévenu Durant.

3. Football, sélections : Valverde pense que Messi va rejouer avec l'Argentine

L'avenir de Lionel Messi avec l'Argentine fait jaser. Mais pour l'entraîneur de Barcelone Ernesto Valverde, il n'y a pas de mystère: la Pulga retournera en sélection argentine. "C'est clair que si Messi ne va pas en sélection, il aura plus de temps pour se reposer, mais nous savons que Messi va aller en sélection et qu'il a envie d'y retourner", a déclaré Ernesto Valverde avant la rencontre de Ligue des champions contre Tottenham à la chaîne de télévision Fox Sports.

Ce qu’on a aussi retenu pour vous

Football, Justice : Un tribunal de Zagreb a rejeté les charges de faux témoignage pesant sur la star de la Croatie et du Real Madrid Luka Modric dans une affaire de corruption.

Football, Coupe du monde : Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps et son staff ont reçu un prix honorifique mardi soir au ministère des Affaires étrangères pour leur titre de champions du monde.

Football, L2 : Lens a laissé passer l'occasion de prendre la tête de la Ligue 2 en se contentant d'un nul 0-0 à Béziers, dans un match en retard de la 5e journée.

: Lens a laissé passer l'occasion de prendre la tête de la Ligue 2 en se contentant d'un nul 0-0 à Béziers, dans un match en retard de la 5e journée. Basket, NBA : Auteur de 13 points en 15 minutes, LeBron James a disputé sa première rencontre dans la salle de sa nouvelle équipe, le Staples Center, lors d'un match préparation de la saison 2018-19. Les Lakers ont cependant perdu contre les Denver Nuggets (111-113).

Tennis, ATP Tokyo : Nick Kyrgios a dû batailler pour se débarrasser de Yoshihito Nishioka au 1er tour, 7-5, 7-6. Il retrouvera Richard Gasquet au prochain tour.

Cyclisme : Pierre Latour, maillot blanc du Tour de France 2018, renouera avec la compétition, samedi, en Italie, à l'occasion du Tour d'Emilie, après plus de deux mois d'arrêt. "J'ai chuté le 4 août lors de la Clasica San Sebastian. Une fracture non déplacée de la huitième vertèbre dorsale m'a contraint au repos complet pendant quelques semaines", a expliqué le Drômois, champion de France du contre-la-montre.

Le tweet qui démontre que le PSG et Jordan sont partout

Avant de jouer avec Houston en pré-saison NBA, Carmelo Anthony s'est affiché avec le logo du club parisien.

La vidéo de rattrapage

Danny van Poppel (Lotto NL-Jumbo) a remporté, mardi, la course belge en devançant Yves Lampaert (Quick - Step Floors) et Oliver Naesen (AG2R La Mondiale). Le Néerlandais est sorti au kilomètre et a résisté à ses adversaires pour franchir la ligne en tête.

Vidéo - Van Poppel a su partir au bon moment pour gagner à Binche : sa victoire en vidéo 02:10

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football, Ligue des champions : Le PSG doit réagir, Monaco n'est pas en reste

Après une défaite logique à Liverpool, le Paris SG doit vite réafficher ses ambitions en Ligue des champions contre l'Etoile Rouge de Belgrade (18h55) lors de cette 2e journée. De son côté, Monaco, en plein doute, se rend sur la pelouse du Borussia Dortmund (21h00) pour d'émouvantes retrouvailles dix-huit mois après l'attentat qui a visé l'équipe de Dortmund. Dans les autres matches, Tottenham et le FC Barcelone s'affrontent (21hh00) alors que Naples reçoit Liverpool (21h00).

Vidéo - Mbappé, Bartra, Tuchel, supporters : ce que l’attaque contre le bus de Dortmund a changé pour eux 01:47

2. Tennis : Paire face à Nishikori

Si Juan Martin Del Potro est attendu contre Karen Khachanov au 2e tour à Pékin, Benoit Paire va passer un test face à Kei Nishikori, au 2e tour du tournoi de Tokyo. Il faudra aussi avoir un œil sur le duel entre Stan Wawrinka et Denis Shapovalov.