Balade lyonnaise, Patriots à la porte, Dakar sur le départ : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : L’OL s’offre un festival et rallie les 16es de finale

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Olympique Lyonnais a joué le jeu jusqu’au bout. Opposés à Bourg-en-Bresse (N1) à l’occasion de leur entrée en lice en Coupe de France, les Gones ont signé un large succès (0-7). Moussa Dembélé (auteur d’un doublé), Maxence Caqueret et Rayan Cherki (qui ont tous deux marqué leur premier but chez les pros) se sont notamment illustrés. L’OL est donc qualifié pour le prochain tour de la compétition. Tout comme Rennes, le tenant du titre, qui a eu toutes les peines du monde à se débarrasser d’Amiens (0-0, 5-4 TAB).

Vidéo - Un Dembélé tueur, des jeunes buteurs et un score fleuve : l’OL démarre 2020 en souriant 03:46

2. Tennis - ATP Cup : De Minaur renverse Shapovalov, l’Australie quasiment en quarts

Le public australien a vibré à Brisbane ! Bien lancée par John Millman, vainqueur de Félix Auger-Aliassime (6-4, 6-2), l’Australie a bien cru voir le Canada recoller à 1-1 lors du second simple, lorsque Denis Shapovalov menait 7-6, 4-2 contre Alex De Minaur. Mais c’était sans compter sur la capacité de réaction du numéro 18 mondial, qui est finalement venu à bout de son adversaire en plus de trois heures de jeu (6-7, 6-4, 6-2). En attendant l’issue du double, le pays hôte de cette première ATP Cup est pratiquement qualifié pour les quarts de finale.

3. Football américain - NFL (playoffs) : Les Patriots déjà dehors !

Les playoffs de NFL ont commencé dans la nuit de samedi à dimanche et ont été marqués par une grosse sensation : tenants du titre et vainqueurs de trois des cinq dernières éditions, les New England Patriots ne sont déjà plus dans la course ! Les coéquipiers de Tom Brady - qui, à 42 ans, pourrait décider de prendre sa retraite - ont été éliminés par les Tennessee Titans (13-20). Les Houston Texans ont, pour leur part, eu besoin de la prolongation pour disposer des Buffalo Bills (22-19).

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Cinquième victoire de rang pour les Milwaukee Bucks, qui ont pu s’appuyer sur l’indispensable Giannis Antetokounmpo (32 points) pour battre les San Antonio Spurs (127-118).

Football - Liga : Accroché par l’Espanyol lors du derby catalan (2-2), le FC Barcelone est toujours premier mais compte le même nombre de points que le Real Madrid, qui s’est imposé à Getafe (0-2).

Rugby - Top 14 : Leader du championnat, l'UBB a enregistré une cinquième victoire d’affilée samedi soir en dominant Bayonne (22-3).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - La dernière seconde du temps additionnel et Toulouse a touché le fond... 01:18

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Coupe de France : L’OM et le PSG entrent en scène

Suite des 32es de finale de la Coupe de France ce dimanche, avec notamment l’entrée en lice de l’Olympique de Marseille en début d’après-midi (14h15) sur la pelouse de Trélissac (N2). Dans le même temps, Saint-Etienne devra se sortir du piège tendu par Bastia-Borgo (N1), tandis qu’un derby breton opposera Lorient (L2) à Brest. La soirée se conclura par le déplacement du PSG à Bondoufle (20h55), où les stars parisiennes affronteront les amateurs de Linas-Montlhéry (R2).

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Rallye raid - Dakar : C'est parti pour la 42e édition !

Le Dakar 2020 débute ce dimanche matin en Arabie saoudite, sur un terrain qu’il n’avait jusqu’à présent jamais sillonné. Nasser Al-Attiyah (Toyota), Carlos Sainz (Mini) et Stéphane Peterhansel (Mini) devraient être à la lutte pour remporter l’épreuve, à laquelle Fernando Alonso participera pour la première fois de sa carrière.

Carlos Sainz sur le Dakar 2020.Getty Images

3. Ski alpin - Slalom de Zagreb : Le marathon commence pour Pinturault

Le premier des six slaloms masculins au programme du mois de janvier se déroulera à Zagreb (manche inaugurale à 14h15, la seconde à 17h40). Vainqueur avec la manière à Val d’Isère il y a trois semaines et lancé à la poursuite du gros Globe, Alexis Pinturault sera attendu au tournant. Son compatriote Clément Noël aura également son mot à dire. Tout comme Henrik Kristoffersen, qui n’a jusqu’à présent jamais triomphé sur la piste croate.

Regardez cet événement sur Eurosport Player