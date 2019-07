Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Mercato : Bale d’accord pour rejoindre la Chine

La presse madrilène est unanime ce samedi. Le malaise Gareth Bale au Real Madrid devrait bientôt prendre fin. Selon Marca, le Gallois de 30 ans serait tombé d'accord avec le club chinois de Jiangsu Suning pour trois saisons avec un salaire annuel de... 22 millions d'euros. Il ne manque plus qu’un accord entre les deux clubs sachant que la Casa Blanca espère en tirer une belle somme pour continuer son mercato. Avec Paul Pogba par exemple ?

Vidéo - Et si Manchester United tenait le destin du mercato européen entre ses mains ? 03:22

2. Football - ICC : L’Atlético de Costa et Joao Felix inflige un sévère 7-3 au Real

Oui, ce n’était qu’un match de préparation. Mais tout de même. Dans un derby madrilène achevé à 10 contre 10, l’Atlético a corrigé un Real Madrid en sale état sur la pelouse d'East Rutherford, près de New York (7-3). A la mi-temps, les Merengues étaient déjà menés 5-0 par un Atlético porté par un Diego Costa en feu (quadruplé) et un Joao Felix déjà terriblement excitant. Zidane a encore beaucoup de travail…

3. Athlétisme - Championnats des USA : Coleman tranquille

Easy. Christian Coleman s'est imposé facilement vendredi sur 100 m aux championnats des Etats-Unis à Des Moines (Iowa), obtenant ainsi sa place pour les Mondiaux 2019 de Doha. Grâce à un chrono de 9’99’’, l’Américain a devancé Michael Rodgers et Christopher Belcher. A quelques semaines des Mondiaux, pas besoin de chercher très loin le favori de la distance reine.

Christian ColemanGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Palerme : Le Française Fiona Ferro, 74e joueuse mondiale, a été éliminée en quarts de finale par la Russe Liudmila Samsonova (6-7, 6-3, 6-4) vendredi, après 2h38 d’une bataille acharnée.

Natation - Championnats du monde : Deux personnes ont été tuées et seize ont été blessées, dont huit sportifs participant aux Championnats du monde de natation, dans l'effondrement d'une mezzanine dans un bar de nuit de Gwangju, en Corée du Sud, dans la nuit de vendredi à samedi.

Football - Ligue 2 : Clermont a pris provisoirement la tête devant Troyes, le promu Rodez et le novice Chambly, lors d'une première journée animée vendredi, où les relégués guingampais et caennais ont été accrochés.

Football - CAN 2019 : Les traits tirés mais souriant, l'enfant de Sarcelles, en région parisienne, et capitaine de l'équipe d'Algérie Riyad Mahrez a reçu vendredi avec "fierté" la médaille de la ville, quelques jours après son sacre à la Coupe d'Afrique des nations.

La vidéo de rattrapage

Il y a tout eu. L’abandon terrible de Thibaut Pinot, d’abord. Le lâcher-prise de Julian Alaphilippe ensuite. La prise de pouvoir (et le début d’un règne longue durée ?) pour Egan Bernal. Et puis ces coulées de boue et ces conditions dantesques obligeant Christian Prudhomme à raccourcir cette 19e étape qui restera dans les annales.

Vidéo - Pinot en larmes, Bernal en jaune, grêle et chaos : Le résumé d'une étape hors normes 04:47

Le podcast à écouter tranquillement ce week-end

Des journées à fortes sensations sur le Tour, Greg LeMond en a connues quelques-unes. Mais ce n’est rien à côté de ce terrible accident de chasse d’avril 1987 qui changera à jamais sa façon de voir les choses et forgera un caractère hors du commun. "Greg LeMond : 27 mois et 8 secondes pour une résurrection", c’est le Podcast Grand Récit de la semaine.

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour de France : Le dénouement, c’est maintenant

Trois semaines d’un suspense entier. Trois semaines hautes en couleurs avec beaucoup de Bleus. Mais le rêve de voir un Français au sommet du podium dimanche s’est évanoui vendredi. Car, désormais, c’est bien Egan Bernal qui est le mieux placé. Le Colombien d’Ineos a pris le contrôle dans son équipe et ses concurrents semblent loin de pouvoir l’embêter, surtout que la 20e étape de ce samedi ne sera longue "que" de 59 kilomètres. Alors, pour le jeune Colombien, c’est l’heure de conclure. Histoire d’ouvrir une nouvelle page dans le livre Tour de France. Et ranger cette édition 2019 parmi les plus réussies des dernières années.

Vidéo - "Alaphilippe peut encore envisager le podium" 01:39

2. Football - Mercato : Neymar, Dybala, Lukaku, ça bouge encore dans tous les sens

Le dossier Bale sur le point d’être résolu, les grandes manœuvres vont pouvoir être lancées. Alors que l’Inter semblait avoir un temps d’avance, la Juve s’est lancée à la conquête de Romelu Lukaku, proposant notamment Paulo Dybala dans le deal selon Sky Italia. Un Dybala qui intéresse aussi le PSG en cas de départ de Neymar, tous les jours un peu moins probable. Pour tout suivre en direct, rendez-vous sur notre live mercato dès 9h.

Mais aussi :

