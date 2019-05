Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Barrages Ligue 2 : Lens maître du suspense

Les play-offs vers la Ligue 1 pouvaient difficilement mieux débuter niveau dramaturgie. Lens s’est imposé sur la pelouse du Paris FC mardi à Charléty pour se qualifier pour le tour suivant. Les Nordistes ont dû passer par les tirs au but pour l’emporter (1-1, 4-5 t.a.b.), alors que les locaux avaient égalisé à la 93e minute. Les joueurs de Philippe Montanier iront à Troyes vendredi pour faire durer leur aventure vers l’élite.

2. Basketball – NBA : Toronto est bien de retour !

Menés 2-0 et largement dominés en début de série par les Milwaukee Bucks, les Raptors ont remis les compteurs à zéro. Grâce à une belle performance collective (six joueurs entre 13 et 25 points), la franchise canadienne a facilement dominé le N.1 de l’Est (120-102) pour égaliser à deux partout dans la finale de sa conférence. Une bonne nouvelle pour les Warriors, qualifiés la veille et qui vont bénéficier de quelques jours de repos supplémentaires avant le début de la finale. Retour dans le Wisconsin dans la nuit de jeudi à vendredi pour le match 5 de la série.

3. Football – Ligue 1 : Rocheteau s’offre une retraite bien méritée

Les Verts vont devoir reconstruire leur staff. Après Jean-Louis Gasset, le directeur sportif de l’ASSE Dominique Rocheteau va quitter le club à la fin de la saison. L’ancienne gloire et véritable légende du Forez copie la décision de son entraîneur mais pour de toutes autres raisons puisqu’à 65 ans, il va prendre sa retraite a expliqué Roland Romeyer, le président du directoire stéphanois. Reste qu’à Sainté, le chantier s’annonce un peu plus grand dans les semaines à venir après une très belle saison qui va se conclure à la 4e place du championnat.

On a aussi retenu pour vous

Tennis – Qualifications Roland-Garros : Mathias Bourgue et Elsa Jacquemot se sont qualifiés pour la suite du tournoi de qualifications ce mardi à Porte d'Auteuil. En revanche, on notera la journée (très) compliquée des Françaises avec les défaites conjuguées d'Océane Dodin, Myrtille Georges, Loudmila Bencheikh, Manon Leonard, Margot Yerolymos et d'Alizé Lim.

Football – Ligue 2 : Béziers a déposé un recours auprès de la Ligue de football professionnel pour obtenir une défaite sur tapis vert du Gazélec Ajaccio contre le Paris FC pour avoir aligné un joueur suspendu, ce qui permettrait au club héraultais, relégué en National, de disputer les barrages à la place du club corse.

Cyclisme – Tour d’Italie : Tony Gallopin souffre de contusions au genou et poignet droit après sa chute dans le final de la 10e étape du Giro, mardi, à Modène, a annoncé son équipe AG2R La Mondiale.

Athlétisme : La Bahreïnie Eunice Jepkirui Kirwa, vice-championne olympique du marathon aux Jeux de Rio derrière la Kényanne Jemima Sumgong, déjà suspendue huit ans, a été suspendue à titre conservatoire par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (UIA) pour violation des règles antidopage.

Basketball – NBA : L’ailier slovène de Dallas, Luka Doncic, et le meneur américain d'Atlanta, Trae Young, ont été retenus à l’unanimité dans l'équipe-type des "rookies" pour la saison 2018-19. Ils sont accompagnés par DeAndre Ayton (Phoenix), Jaren Jackson Jr. (Memphis) et Marvin Bagley (Sacramento).

Hockey sur glace - NHL : Saint-Louis s'est qualifié pour sa première depuis 1970 et défiera à partir de lundi Boston. Les Blues ont remporté la finale de la conférence Ouest quatre victoires à deux face aux San Jose Sharks qu'ils ont battus 5 à 1 dans le match N.6 décisif.

Basketball – NBA : Portland a prolongé le contrat de son entraîneur Terry Stotts, au lendemain de la lourde défaite des Trail Blazers en finale de conférence Ouest face à Golden State.

La vidéo de rattrapage

Avant le coup d'envoi de l'édition 2019, nous vous proposons tout au long de la semaine de revivre quelques grands moments de ces vingt dernières années porte d'Auteuil. En 2011, Roger Federer sortait un vrai chef-d'oeuvre en demi-finale face à un Novak Djokovic alors invaincu depuis six mois et 43 matches. Une des plus belles victoires du Suisse sur terre battue.

Vidéo - Federer - Djokovic 2011 : Quand le maestro a terrassé l'ogre Djoko 11:18

Le Tweet instant karma

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis : De Lyon à Strasbourg, les Bleus sur tous les fronts

Suite des derniers tournois de préparation à Roland-Garros dans l’Hexagone. Chez les dames, Caroline Garcia pourrait avoir le droit à une grosse journée avec le troisième set de son 1er tour face à l’Américaine Shelby Rogers à disputer en ouverture à Strasbourg, et son 2e tour quelques heures plus tard. Chloé Paquet et Fiona Ferro sont aussi en lice à ce stade. A Lyon, le programme masculin n’est pas moins chargé avec Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Benoît Paire, Corentin Moutet, Ugo Humbert et Tristan Lamasine sur les courts. Un bel avant-goût de ce qui nous attend lors de la prochaine quinzaine porte d’Auteuil.

2. Cyclisme – Tour d’Italie : La der des sprinteurs ?

Entre Carpi et Novi Ligure, il va très certainement falloir attendre encore la dernière heure pour voir s’agiter le peloton du Giro. Cette 11e étape semble promise aux sprinteurs, peut-être leur dernière occasion de briller sur une arrivée massive. La dernière ligne droite, longue de près de 3 kilomètres, va-t-elle sourire à Arnaud Démare, vainqueur de la veille et qui a le maillot cyclamen dans le viseur ? Pascal Ackermann est-il bien remis de sa lourde chute dans le final mardi ? Autant de questions qui n’attendent plus que des réponses à grande vitesse.

3. Tennis : Chang – Lendl, l’histoire de Michael contre Goliath

Dans la grande histoire du tennis, le sacre de Chang à Roland-Garros il y a 30 ans tient une place tout spéciale. Ce jeune Américain que peu attendaient mais qui, un 5 juin, a rendu fou le cador du circuit Ivan Lendl, alors favori sur l’ocre parisien. Cette finale de légende, ces coups restés dans les annales, c’est votre chapitre du jour du Long Format consacré à Michael Chang toute la semaine.