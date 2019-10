Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ballon d'Or : Deux favoris et le tenant grand absent

Il était l'élu l'année dernière, il est le grand absent cette saison : Luka Modric, Ballon d'Or 2018, ne figure pas dans la liste des 30 nommés pour la récompense individuelle. Virgil Van Dijk et Lionel Messi, les deux grands favoris, y figurent. La France a placé quatre représentants avec Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Van Dijk, Messi, Ronaldo, Mané : les protagonistes de la course au Ballon d'OrEurosport

2. Football - Premier League : Un Frenchie renvoie Arsenal à ses doutes

Arsenal avait l'occasion de monter sur le podium mais comme souvent, le club londonien ne l'a pas saisie. Les Gunners se sont inclinés sur la pelouse de Sheffield United (1-0) en clôture de la neuvième journée et restent cinquièmes, à dix points du leader Liverpool. L'international espoirs français Lys Mousset a inscrit l'unique but de la rencontre à la demi-heure de jeu.

3. Tennis - ATP Bâle : Federer éclair, Paire à terre

Roger Federer était pressé. Chez lui, à Bâle, le Suisse a été expéditif pour éliminer Peter Gojowczyk (6-2, 6-1) au premier tour. Pour son 1500e match en carrière, le numéro 3 mondial n'a passé que 52 minutes sur le court. Benoît Paire, lui, a joué plus d'une heure (1h07) mais il a été battu par Henri Laaksonen (6-3, 7-5), 105eme joueur mondial et titulaire d'une wild-card.

Vidéo - Paire - Laaksonen : Les temps forts 01:47

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Frank Ntilikina effectuera bien une quatrième saison avec les Knicks. L'option contractuelle pour 2020-2021 a été levée, selon le New York Post.

Football – Ligue 1 : Sorti sur blessure dimanche lors de Bordeaux – Saint-Etienne, Laurent Koscielny souffre d'une contusion osseuse de la fibula de la jambe droite.

Football - Ligue 2 : Tenu en échec par Auxerre (0-0), Lens reste deuxième du classement, à trois points du leader, Lorient.

Le tweet "symboles"

Paris 2024 a son logo. Le comité d'organisation a dévoilé la nouvelle identité visuelle des Jeux Olympiques parisiens. Comme prévu, la Tour Eiffel est absente de l'emblème, qui représente selon le président du comité Tony Estanguet trois "symboles" : la "médaille", la "flamme olympique" et "Marianne".

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Poulain : "Ecoutons le discours d'adieu de Guirado et remercions-le" 02:22

A ne pas manquer sur notre site

Les Grands Récits - Boxe : Meldrick Taylor, deux secondes avant la gloire

Boxeur magnifique, héritier de Ray Leonard, Meldrick Taylor aurait pu devenir la grande star de la fin du XXe siècle. Mais en 1990, l'Américain s'est incliné face à la légende mexicaine, Julio Cesar Chavez. Un combat qu'il a longtemps dominé, avant de tout perdre à deux secondes de la fin. Dénouement cruel, pour une des plus grandes polémiques de l'histoire pugilistique.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue des champions : Paris peut déjà se mettre à l'abri

Le PSG doit enchaîner. Convaincant face au Real Madrid (3-0) et solide à Galatasaray (0-1), le champion de France entreverra les huitièmes de finale s'il s'impose sur le terrain de Bruges (21h00). Un nul entre Galatasaray et le Real Madrid lui faciliterait la tâche mais pourrait sceller le sort de Zinedine Zidane. A l'exception du Bayern Munich, qui se rend au Pirée pour y affronter l'Olympiakos, tous les autres cadors (Juventus, Manchester City, Atlético) évoluent à domicile.

Edinson Cavani et Mauro Icardi, un duel de gâchettes au PSGEurosport

2. Tennis – ATP Bâle et Vienne : Du costaud pour Gasquet, du lourd pour Tsonga

Richard Gasquet va-t-il relever la tête ? En difficulté depuis sa demi-finale à Cincinnati, en août, le Bitterois défie Juan Londero au premier tour du tournoi suisse. Bénéficiaire d'une wild-card à Vienne, Jo-Wilfried Tsonga a hérité du pire tirage possible. Il joue Dominic Thiem. Gilles Simon est opposé à Feliciano Lopez.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

3. Basketball – NBA : C'est reparti !

L'intersaison fut longue et agitée. Place maintenant au spectacle. Dans un plateau équilibré, par exemple, par les arrivées de Kawhi Leonard et Paul George chez les Clippers, la saison 2019-2020 débute la nuit prochaine. Les deux stars croisent d'entrée un autre duo de stars composé de LeBron James et Anthony Davis, chez les Lakers. L'autre affiche oppose le tenant Toronto aux Pelicans de New Orleans.