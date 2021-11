CE QU'IL NE FALLAIT PAS MANQUER ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, L1 : Marseille, le bon coup

L'OM n'a pas régalé, mais les Phocéens ont gagné. Trois jours après sa déroute en Ligue Europa, le club marseillais a renoué avec le succès en championnat après être venu à bout d'une solide, mais peu inspirée, équipe de Troyes (1-0). Dans un Vélodrome à huis clos, l'OM a manqué d'idées, mais un but de Pol Lirola (74e) a suffi à son bonheur. Au classement, les Olympiens montent à la 4e place.

2. Basket, NBA : Curry et les Warriors attendent les Suns

Avant un duel face aux Suns mardi, les Warriors et Steph Curry sont chauds. Ce dimanche, ils ont signé une septième victoire consécutive en s'offrant les Clippers de Los Angeles sur leur parquet (90-105). Auteur d'un 7 sur 13 à trois points, Curry a fini avec 33 points, 6 passes décisives et 5 rebonds. Avec notamment 26 points et 13 rebonds de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks ont aussi 7e succès de rang à Indiana (100-118) alors que les Lakers ont rebondi en s'imposant contre Detroit (110-106) dans le sillage de ses trois stars LeBron James (33 pts, 9 pds), Anthony Davis (24 pts, 10 rbds) et Russel Westbrook (25 pts, 9 pds).

3. Rugby, Top 14 : Bordeaux-Bègles en impose

Bordeaux-Bègles, étouffé en première période, a terminé très fort pour renverser le Racing 92 (37-14) et renforcer sa deuxième place derrière le double tenant du titre toulousain, dimanche lors de la 11e journée du Top 14. Les hommes de Christophe Urios (2e, 38 pts), qui décrochent leur premier point de bonus à l'extérieur, restent donc à deux points du leader Toulouse avant leurs retrouvailles XXL dans une semaine.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Liga : Buteur lors du succès du Real Madrid contre le Séville FC (2-1), Karim Benzema a inscrit sa 361e réalisation toutes compétitions confondues pour devenir le meilleur réalisateur français de l'histoire en club, effaçant Thierry Henry des tablettes.

Rugby : L'ex-capitaine du XV de France François Moncla est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé dimanche le Racing 92, son ancien club.

Football, MLS : Le Philadelphia Union et le Real Salt Lake se sont qualifiés pour les finales de conférences aux dépens de Nashville et de Kansas City, dimanche au 2e tour des playoffs.

Serie A : Naples a dominé la Lazio Rome (4-0) pour prendre seul la tête du Championnat d'Italie.

Tennis, Coupe Davis : L'Espagne, tenante du titre, a été éliminée après sa défaite 2-1 devant la Russie qui se qualifie pour les quarts au même titre que la Serbie de Novak Djokovic prend une place de meilleur deuxième.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Mikaela Shiffrin a eu du mal à s’exprimer après la "belle bataille" qu’elle a gagnée ce dimanche, à Killington, remportant le slalom devant sa rivale Petra Vlhova. Ce succès est le 71e de sa carrière en Coupe du monde. La skieuse de 26 ans, rattrapée par l’émotion, a évoqué une course "spéciale" pour elle, sur ses terres aux Etats-Unis. Voici son interview en vidéo.

Shiffrin, émue aux larmes, à l'issue de son succès à domicile

LE TWEET QUI PEUT DONNER DES IDEES

CE QU'IL NE FAUDRA PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Football, Ballon d'Or : Qui sera l'heureux élu ?

Ce lundi, on connaîtra l’identité des Ballons d’Or 2021 lors d’une cérémonie organisée à partir de 20h30 au Théâtre du Châtelet. Lionel Messi, Robert Lewandowski ou Karim Benzema font partie des prétendants chez les hommes tandis qu'Alexia Putellas est favorite chez les femmes.

Le Ballon d'Or 2021, forcément un mauvais cru ?

2. Football, Coupe de France : Le tirage des 32es à 19h00

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a lieu ce lundi à 19h00. Un rendez-vous à ne pas manquer pour de nombreux clubs amateurs alors que les pensionnaires de L1 font leur entrée dans la compétition. A suivre sur notre application Eurosport.

3. Basket, Qualifications Coupe du monde 2023 : Les Bleus continuent leur mission

Quelques jours après leur début de campagne réussi (73-67 à Pau contre le Monténégro), les Bleus de Vincent Collet vont tenter d'enchaîner face à la Hongrie lundi lors des qualifications à la Coupe du monde 2023. Début du match à 18h00.

(Avec AFP)

