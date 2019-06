Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe du monde : Italie et Pays-Bas derniers qualifiés pour les quarts

Il s’en est fallu de peu, mais le champion d’Europe, les Pays-Bas, seront bien au rendez-vous des quarts de finale. Grâce à un penalty de Mertens à la 90e minute, les Néerlandaises ont dominé le Japon (2-1). Les Nippones restaient pourtant sur deux finales de rang. Les Pays-Bas retrouveront samedi l’Italie, qualifiée plus tôt dans la journée aux dépens de la Chine (2-0). Il y aura donc au moins un finaliste européen puisque le Vieux Continent truste la grande majorité du Top 8 de ce Mondial avec sept représentants.

2. Football – Transferts : Vers un retour de Buffon à la Juventus !

Voilà une info mercato que l’on n’avait pas vu venir. Après une saison contrastée au PSG, Gianluigi Buffon devrait rebondir dans son club de toujours ou presque, la Juventus Turin. Sky Italia assure que le gardien transalpin est en bonne voie pour signer un bail d’un an en relais du titulaire Wojciech Szczęsny. A 41 ans, Buffon pourrait désormais chasser deux derniers objectifs : dépasser Paolo Maldini comme joueur avec le plus d’apparitions en Serie A, et enfin remporter cette Ligue des champions qui fuit "Gigi" depuis le début de sa carrière.

3. Basketball – Jeep Elite : L'ASVEL championne au bout du suspense

L'ASVEL a décroché le 19e titre de champion de France de son histoire en dominant Monaco dans le 5e et dernier match de la finale de Jeep Elite. Cet "Epilogue" si bien nommé par la Ligue nationale de basket a été étouffant à plus d'un titre avec une chaleur dingue dans l'Astroballe et un match des plus serrés, remporté 66-55 par la formation du président Tony Parker. Villeurbanne était pourtant mené de huit longueurs à la pause avant de tout renverser dans le 3e quart-temps. L'ASVEL signe un doublé avec la Coupe de France mais aussi avec sa section féminine, championne de France elle aussi cette saison.

On a aussi retenu pour vous

Football – CAN : Le Cameroun a parfaitement débuté sa compétition en dominant la Guinée Bissau (2-0) à Ismailia grâce à deux buts inscrits en quatre minutes en seconde période. Le Ghana a, lui, dû concéder le match nul (2-2) contre le Bénin. Buteurs, les frères Ayew ont vu l'ancien Niçois Mickaël Poté leur répondre d'un doublé.

Tennis – ATP Eastbourne : Jérémy Chardy s'est incliné d'entrée face au Britannique Cameron Norrie, 49e joueur mondial, en deux sets (6-3, 7-6). Plus tard dans la journée, Gilles Simon a, lui, bien dominé (7-5, 6-1) l'Américain Tennys Sandgren. Pierre-Hugues Herbert a enfin renversé Denis Kudla (5-7, 7-6, 6-4).

Football – Transferts : Le Barça a officialisé le départ de son milieu de terrain André Gomes à Everton, qui a payé 25 millions d'euros + bonus pour ce transfert. Après une première saison chez les Toffees, Gomes va donc y poursuivre sa carrière.

Football – Liga : Le Real Madrid a annoncé qu'il alignerait en 2020 une équipe en première division féminine du Championnat d'Espagne de football, après avoir racheté le CD Tacon.

La vidéo de rattrapage

De passage dans notre émission Bistrot Velo, Jean-Paul Ollivier revient sur la relation qu'entretenaient Laurent Fignon et Bernard Hinault, d'abord équipiers puis adversaires.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Coupe d'Afrique des nations : Le Nigéria et l'Egypte pour confirmer (à partir de 16h30)

Vainqueurs de leur premier match, l'Egypte et le Nigeria peuvent se rapprocher des huitièmes de finales dès ce mercredi. Les Pharaons de Mo Salah affrontent la République démocratique du Congo (22h00) et partiront logiquement favoris. Attention toutefois au sursaut d'orgueil des Congolais, surpris lors de la première journée par l'Ouganda (qui affronte le Zimbabwe à 19h00). Un succès assurerait pour sa part au Nigeria son billet pour la suite la compétition. Reste à se débarrasser de la Guinée, coup d'envoi à 16h30.

2. Tennis – Eastbourne, Antalya : la préparation vers Wimbledon se poursuit (à partir de 12h00)

A quelques jours du Grand Chelem britannique, le circuit peaufine ses réglages sur herbe. A Eastbourne, Gilles Simon et Pierre-Hugues Herbert seront notamment sur les courts respectivement face à Nicolas Jarry et Daniel Evans pour le compte du 2e tour. Les femmes joueront, elles, le 3e tour avec une Française en lice, Alizé Cornet face à la Chinoise Shuai Zhang. A suivre aussi les matches de Kiki Bertens, Simona Halep ou encore les chocs Sabalenka – Wozniacki et Mertens – Pliskova. Fin du programme du jour en Turquie avec le 2e tour à Antalya pour Benoît Paire (face à Troicki) et Ugo Humbert (contre Kecmanovic).

