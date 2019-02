Balotelli, Fillon Maillet, Noël - Hirscher, Monfils : l'actu sur un plateau du 17 février 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Marseille voit triple, Monaco positive

Les supporters de l'OM avaient raison de ne pas désespérer mais ils auront dû patienter jusqu'à la 25e journée du championnat pour voir leur équipe gagner trois fois de suite, aux dépens d'Amiens (2-0). Florian Thauvin a ouvert le score et Mario Balotelli a marqué son troisième but en quatre matches de L1 avec l'OM d'un beau geste en pivot. De quoi savourer au moins 24 heures le retour à la 4e place, le temps de connaître les résultats de Montpellier à Lille et de Saint-Etienne face au PSG.

L'autre club à qui ce samedi a profité est bien Monaco. Sous les yeux d'Oleg Petrov, futur n°2 de Dmitri Rybolovlev, l'ASM a quitté sa 18e position en battant Nantes (1-0) sur une réalisation de Gelson Martins, pour remonter de deux crans au classement. Monaco hors zone rouge ou orange, c'est une première depuis le 21 septembre.

2. Biathlon - Salt Lake : Fillon Maillet en forme mondiale

Un timing idéal. Samedi dans la station américaine, Quentin Fillon Maillet a remporté la dernière épreuve individuelle de Coupe du monde avant les Mondiaux, disputés dans trois semaines, sa deuxième victoire en carrière aussi après la mass-start d'Anterselva en janvier. Avec un 20 sur 20 au tir s'il vous plait, le Français de 26 ans a coupé la ligne 25"9 avant Vetle Sjastad Christiansen (19 sur 20 au tir) et 47"3 avant son compatriote Simon Desthieux (17 sur 20).

Visiblement peu à l'aise dans des conditions difficiles, le roi de l'hiver, Johannes Boe, a fini quatrième à 1'37''7. Martin Fourcade ? Il avait fait l'impasse.

3. Rugby - Top 14 : Toulon n'y arrive pas

Toujours incapable de gagner à l'extérieur, Toulon a sans doute laissé passer sa dernière chance dans la course à la qualification à Agen (19-10), qui quitte sa place de barragiste au moins provisoirement. Après leur terne prestation, les hommes de Patrice Collazo doivent peut-être plus penser au maintien qu'au Top 6.

En revanche, cette 16e journée du championnat a réussi à Clermont, qui a repris la tête du classement en surclassant Bordeaux-Bègles (40-20). En attendant le déplacement du Stade Toulousain, au Racing 92, ce dimanche.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - ATP New York : Brayden Schnur - Reilly Opelka sera la finale pour le moins inattendue du tournoi américain. A la surprise générale, le Canadien Schnur, 154e mondial issu des qualifications, a battu dans la 1re demi-finale Sam Querrey (49e), 7-6 (9/7), 4-6, 6-3, et l'Américain Opelka, 89e mondial, a sorti son compatriote John Isner, 9e à l'ATP, à coup d'aces (43), de 6-7 (8/10), 7-6 (16/14), 7-6 (7/4).

WRC - Rallye de Suède : Ott Tänak (Toyota WRC) a bouclé en tête l'étape 2, marquée par la sortie de route puis l'abandon de Teemu Suninen (Ford WRT). Sébastien Loeb (Hyundai MST) pointe à la 7e place.

Formule E - ePrix de Mexico : Lucas di Grassi (Audi Sport), a fini en trombes pour coiffer Pascal Wehrlein (Mahindra) en passe de devenir le premier rookie à s'imposer depuis deux ans, mais frappé par une panne dans les derniers mètres.

Boxe - WBA : Le Mexicain Leo Santa Cruz a conservé son titre des poids plumes en battant aux points son compatriote Rafael Rivera, à Los Angeles.

Basketball - All Star Game : L'arrière de Brooklyn, Joe Harris, a remporté le concours de tirs à trois points en battant le meneur de Golden State, Stephen Curry.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Ski alpin - Mondiaux : Le jour de Noël ?

C'est le rendez-vous qu'il attend ! Nouvelle étoile du slalom tricolore, auteur de ses deux premiers succès en Coupe du monde en janvier, Clément Noël avoue d'abord espérer une médaille au bout des deux manches (la 1re à 11h), à Are. Mais il peut rêver d'or à la place de l'épouvantail Marcel Hirscher, un peu remonté quand même après avoir vu le titre du géant lui filer sous le nez.

2. Tennis - ATP Rotterdam : Une confirmation ou un retour

La finale de l'ATP 500 néerlandais marquera un tournant pour Gaël Monfils ou Stan Wawrinka à partir de 15h30. Le Français, vainqueur de Daniil Medvedev samedi, y décrochera son 8e titre sur le circuit alors que le Suisse, qui a eu raison de Kei Nishikori, y marquera son retour définitif au premier plan après les mois de galère qui avaient suivi sa dernière finale en date, à Roland-Garros en 2017.

3. Rugby - Top 14 : Racing 92 - Toulouse vont se jauger

Racing 92 - Toulouse refermera la 16e journée à partir de 16h50. Cette affiche entre les Franciliens, huitièmes, et les Haut-Garonnais, deuxièmes, n'est pas considérée, malgré l'absence de nombreux internationaux essentiellement côté Rouge et Noir, comme une répétition du prochain quart de finale de la Coupe d'Europe.

4. Football - Ligue 1 : Chaudron magique ?

Saint-Etienne s'était loupé à domicile contre Lyon (1-2), le 20 janvier. La réception du leader, le PSG, est l'autre moment qui compte forcément dans la saison aux yeux des fans des Verts qui espèrent leur équipe en tenue de gala (21h). Elle est en mode "on / off" ces derniers temps, la quatrième place est à portée mais le PSG sort d'un exploit à Manchester United.