Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Après Payet, Mandanda ?

Omnisport Génial Benzema, Euro 2000 et Top 100 Wimbledon : le plateau du jour HIER À 05:43

Visiblement, l'OM a réussi son coup. La direction marseillaise a convaincu Dimitri Payet de prolonger son contrat tout en réduisant son salaire, espérant que d'autres cadres du vestiaire acceptent de faire les mêmes concessions. Et selon L'Equipe, Steve Mandanda serait, lui aussi, prêt à faire des efforts pour étendre son bail d'une saison, soit jusqu'en 2022.

Dimitri Payet et Steve Mandanda (Marseille) Crédit: Getty Images

2. Football – Ligue 1 : Thiago Silva, Choupo-Moting, Rico mais pas Cavani

A Paris, tout se passe comme prévu. Lundi soir, le club de la capitale a annoncé les prolongations de contrat pour deux mois de Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et du gardien Sergio Rico. Le tout alors que Layvin Kurzawa s'est réengagé pour quatre ans. Ces joueurs pourront donc participer au "Final 8" de la Ligue des champions, en août. Edinson Cavani, lui, ne sera vraisemblablement pas de l'aventure.

Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain) Crédit: Getty Images

3. Formule 1 : Zanardi a de nouveau été opéré

Victime d'un grave accident de la route il y a dix jours, Alex Zanardi a subi une nouvelle opération au cerveau. "Son état reste stable du point de vue cardio-respiratoire et métabolique, et grave du point de vue neurologique", a précisé l'hôpital Santa Maria alle Scotte de Sienne.

On a aussi retenu pour vous

Hockey – NHL : 26 joueurs ont été testés positifs au Covid-19 depuis la reprise des entraînements par petits groupes il y a trois semaines, a annoncé la Ligue.

Basketball – NBA : JR Smith va s’engager avec les Los Angeles Lakers pour la fin de la saison, selon ESPN. L'arrière de 34 ans était free-agent depuis l'été dernier.

Football – Liga : Battu par Villarreal, Valence a annoncé le départ immédiat de son entraîneur Albert Celades. Voro González va assurer l'intérim.

Le tweet qui résumé l'avant et l'après pour Pjanic

Le podcast

Son confinement, ses attentes du circuit, sa passion pour l'écriture, ses coups de gueule, Alizé se confie au micro d'Arnaud Di Pasquale.

La vidéo de rattrapage

Béziers n'est pas une ville comme les autres en ce moment. Bien malin qui pourra dire celui qui aura le dernier mot pour le rachat du club biterrois : Bouscatel ? Dominici ? Ca se trouve, les fonds du Moyen-Orient avancés par Mourad Boudjellal à Marseille sont les mêmes que ceux qui veulent investir à Béziers…

Ce que vous ne devez surtout pas manquer aujourd'hui

1. Football – Liga : Le Barça sur un fil

Voilà qui ne pouvait pas plus mal tomber pour le Barça. Peu convaincant sur le terrain, sérieusement perturbé par des tensions opposant le vestiaire et Quique Setién, le club catalan reçoit l'Atlético Madrid, ce mardi soir (22h00) dans le cadre de la 33e journée de Liga. Et doit absolument s'imposer s'il ne veut pas donner au Real Madrid l'occasion de s'échapper.

2. Football – Premier League : Manchester pour mettre la pression

Manchester United s'accroche. Invaincus depuis le 26 janvier dernier, les Red Devils peuvent encore mettre la pression sur Chelsea, quatrième, s'ils s'imposent sur le terrain de Brighton (21h15) lors de la 32e journée. Ils pourront encore compter sur Paul Pogba, très influent dans le jeu depuis qu'il a repris.

Anthony Martial, en compagnie de Paul Pogba, après son but pour Manchester United contre Sheffield en Premier League le 24 juin 2020 Crédit: Getty Images

3. Football – Long Format : 2000, le vrai chef d'œuvre de Zidane

Le 2 juillet 2000, l'équipe de France remportait l'Euro, au terme d'une finale d'exception et d'un tournoi abouti comme peu d'autres dans l'histoire. Deux ans après le triomphe du 12 juillet 1998, les Bleus sont allés encore plus haut et ont marqué leur ère, au-delà de leur palmarès. Voici le chapitre 2 consacré au cerveau de cette machine : un Zinedine Zidane au sommet de son art.

Symphonie Bleue, chapitre 2 : Zidane et le tournoi de rêve Crédit: Eurosport

4. Tennis – Top 100 des matches de Wimbledon : Avènement, chef-d'oeuvre et chute de Federer

La grande quinzaine du vert aurait dû se tenir du 29 juin au 12 juillet. Mais l'édition 2020 de Wimbledon a été annulée à cause de la pandémie de Covid-19. Pour combler ce manque, nous avons concocté rien que pour vous un petit Top 100 des matches les plus marquants du tournoi chez les hommes depuis 1968. 2e volet ce mardi, avec beaucoup de Roger Federer dedans.

Le Top 100 de Wimbledon. Crédit: Eurosport

5. Formule 1 – Grand Prix d'Autriche : Hamilton est prêt à relever son plus grand défi

Avec 6 titres et 85 victoires à son palmarès, Lewis Hamilton (Mercedes) n'est plus qu'à une marche de Michael Schumacher dans le livre d'or de la Formule 1. Et à l'orée de cette saison 2020 qui va enfin démarrer, il paraît avoir tous les atouts pour parvenir à cet objectif.

Lewis Hamilton (Mercedes) lors des tests de pré-saison, le 28 février 2020, à Barcelone Crédit: Getty Images

Et aussi :

Le besoin d'inconnu de Pierre Arnaud Le Maignan, ce que pensent les supporters marseillais de Mourad Boudjellal, Genoa – Juventus Turin…

