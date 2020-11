Le PSG entre ombre et lumière, retour de la reine, demies de rêve : L’actu sur un plateau

Défait par l'Atlético (1-0) après une grosse erreur de ter-Stegen , privé de Gérard Piqué pour quelques semaines minimum a priori , le Barça a vécu une soirée cauchemar samedi au Wanda Métropolitano. Idéal pour s’offrir une petite crise entre un Ronald Koeman qui tâtonne encore tactiquement et des cadres encore décevants.

Marc-Andre ter Stegen et sa sortie ratée

Ca ne sera pas pour 2020. Toujours privé de titre au Masters, Rafael Nadal a été battu samedi en demi-finale par un Daniil Medvedev sûr de son tennis (3-6, 7-6, 6-3). Pas de membre du "Big 3" en finale donc mais bien un duel entre les deux meilleurs joueurs du tournoi. Alléchant et rafraîchisssant.

L'édition 2021 de l'Open d'Australie a de moins en moins de chances de se tenir en temps et en heure. La crise sanitaire rend peu probable le maintien des dates initiales, du 18 janvier au 31 janvier prochain. Le responsable de l'Open d'Australie Craig Tiley a ainsi indiqué dimanche que des décisions au sujet du tournoi seront "bientôt" prises. Mais la perspective de le jouer début février ou en mars est sur la table.

Il n’est pas humain. Haaland, 20 ans, a réussi un quadruplé samedi contre le Hertha (2-5) et ramené le Borussia Dortmund à un point du leader Munich. Le buteur prodige a porté son total à dix buts en huit journées, et revient à une unité de Robert Lewandowski, auteur d'un début de saison de tous les records avec le Bayern Munich, avec déjà onze réalisations.

Judo – Championnats d’Europe : En s'offrant chacune leur deuxième sacre européen, Romane Dicko (+78 kg) et Madeleine Malonga (-78 kg) ont conclu une razzia féminine inédite aux Championnats d'Europe de judo, samedi à Prague. Les combattantes françaises ont mis la main sur cinq des sept catégories.

Thiem et Medvedev proches des géants ? "L'écart se réduit vraiment", pour Di Pasquale

La finale la plus logique. Et un choc qui promet. Après avoir (encore) fait trébucher des membres du "Big 3", Dominic Thiem et Daniil Medvedev ont rendez-vous pour une finale haletante à partir de 19h. Le Masters va perpétuer un peu sa curieuse tendance à sacrer des vainqueurs inédits tandis que les deux hommes posent les jalons d’une saison 2021 où ils pourraient définitivement mettre à mal cette notion de "Big 3".