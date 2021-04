Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. NBA – Tatum et Curry ont fait le show lors du duel Celtics-Warriors

Jayson Tatum et Stephen Curry ont offert le duel de la nuit en NBA, lors de la victoire des Celtics sur leur parquet face aux Warriors (119-114) . 44 points pour l'ailier de Boston, et 47 pour le meneur de Golden State, toujours un peu plus incroyable dans ses sorties au mois d'avril.

Jayson Tatum (Celtics) et Stephen Curry (Warriors) ont livré une belle bataille, remportée par le premier Crédit: Getty Images

2. Football – Coupe du Roi : Le Barça remporte la finale contre Bilbao et retrouve le goût des titres

Après une saison blanche la saison dernière, le Barça a retrouvé le goût des titres. Vainqueurs 4-0 de l'Athletic Bilbao en finale de Coupe du Roi grâce notamment à un doublé de Lionel Messi, les Blaugrana remportent cette compétition pour la 31e fois. Pour Bilbao, c’est la 2e défaite en finale en 2 semaines après celle perdue de l’édition précédente le 3 avril.

3. Handball – Starligue : le PSG bat Montpellier et fonce vers le titre de champion de France

Le PSG a remporté face à Montpellier le choc du championnat de France (31-28) samedi pour faire un grand pas vers un septième titre national consécutif. Les Parisiens ont pu compter sur un grand Luc Steins au poste de demi-centre, et possèdent désormais six points d'avance sur les Héraultais à neuf journées de la fin. Ca sent bon pour les partenaires de Mikkel Hansen.

On a aussi retenu pour vous

Rugby – Top 14 : Les Rochelais ont infligé une leçon de réalisme au LOU samedi soir à Marcel-Deflandre (38-23). Les Maritimes ont tenté crânement leur chance sur chaque coup et se sont vus récompensés de leurs initiatives. Ils rejoignent le Stade Toulousain en tête du classement avec ce succès.

Dillyn Leyds (La Rochelle) Crédit: Getty Images

Football – FA Cup : Thomas Tuchel a poursuivi son début de mandat éblouissant avec Chelsea en venant à bout de Manchester City et Josep Guardiola Thomas Tuchel a poursuivi son début de mandat éblouissant avec Chelsea en venant à bout de Manchester City et Josep Guardiola samedi soir en demi-finale (1-0) . Les Blues rejoignent la finale de la compétition, à l'issue d'une rencontre où le meneur des Citizens Kevin De Bruyne est sorti sur blessure, à une dizaine de jours du choc de Ligue des champions contre le PSG.

Football – Ligue 2 : C'est sans doute une des images du week-end en football. A 40 ans et cinq ans après sa retraite professionnelle, : C'est sans doute une des images du week-end en football. A 40 ans et cinq ans après sa retraite professionnelle, l'entraîneur des gardiens de Chambly Vincent Planté est entré en cours de match , la faute à une pénurie de gardiens du côté Camblysien. A l'aise dans les cages, l'ancien gardien de l'ASSE a fait mieux qu'un simple intérim, puisque son équipe s'est imposée 2-0 sans prendre de but, pour la première fois en 2021 !

L'horaire à ne pas manquer : 13h

13h, c'est l'heure à laquelle le PSG défiera Saint-Etienne ce dimanche en Ligue 1, pour le compte de la 33e journée. Les Parisiens doivent profiter du faux-pas de Lille vendredi soir contre Montpellier (1-1), pour revenir à un point des Dogues, dans ce sprint final très incertain. Ca passe par un succès contre les Verts, à un horaire inhabituel, auquel il va falloir pourtant s'habituer semaine après semaine, voire saison après saison.

La décla pour se mettre en piste :

Je ne m'attendais pas à être devant les Red Bull

Lewis Hamilton après sa 99e pole position en carrière à Imola, devant les Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen. Le Britannique devra cette fois-ci résister à ses deux concurrents, deux semaines après avoir réussi à surprendre Vertsappen à Bahreïn. Départ du GP d'Emilie-Romagne à 15h.

La vidéo de rattrapage

Trois centuries consécutifs : O'Sullivan a déjà mis le turbo !

Le tweet tricolore

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Cyclisme - Amstel Gold Race : Le début des Ardennaises pour répondre aux questions

C'est aux Pays-Bas et ce dimanche que démarre la semaine ardennaise qui conduira ensuite les coureurs à La Flèche Wallonne puis à Liège-Bastogne-Liège. Une semaine, trois courses et beaucoup de questions, de Julian Alaphilippe au duo de Slovènes Tadej Pogacar-Primoz Roglic en passant par le toujours mystérieux Marc Hirschi. A suivre dès 12h sur Eurosport 1.

2. Tennis - Monte-Carlo : Une finale 100% Next Gen très prometteuse

Favoris de leurs oppositions en demi-finales, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev n'ont pas tremblé et se retrouvent ce dimanche pour la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Avec les épouvantails Djokovic et Nadal écartés, les représentants de la Next Gen ont montré qu'ils pouvaient tenir leur rang à ce niveau, et devraient offrir une finale pleine de spectacle. A suivre à partir de 14h30 sur Eurosport.

Henin : "La question est : dans quel état physique Rublev va se présenter devant Tsitsipas ?"

3. MotoGP – Grand-Prix du Portugal : Le retour du fantastique duo tricolore ?

Après la sensation du dernier Grand-Prix où les deux Français Fabio Quartararo et Johann Zarco avaient empoché les deux premières places , les tricolores veulent récidiver au Portugal ce dimanche. Le plus jeune des deux, vainqueur à Doha il y a deux semaines, partira en tête, tandis que Zarco sera lui présent en première ligne. Départ du Grand-Prix pour 14h.

Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Ducati Pramac) dans le parc fermé du Grand Prix du Portugal, après la qualification, le 17 avril 2021 Crédit: Getty Images

