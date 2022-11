Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Masters WTA : Garcia n'a pas fait le poids, mais…

Elle n'a rien pu faire. Caroline Garcia n'a jamais été en mesure d'inquiéter Iga Swiatek pour son deuxième match dans le Masters féminin. Sèchement battue en deux manches (6-3, 6-2), la Française peut cependant encore prétendre à une place dans le dernier carré . Un succès samedi face à la Russe Daria Kasatkina, victorieuse de l'Américaine Coco Gauff dans l'autre match du groupe, lui ouvrira en effet les portes des demi-finales.

2. Football – Ligue Europa : Nantes, Monaco et Rennes poursuivent leur route

3. Tennis – Rolex Paris Masters : Moutet est tombé

Il n'y a plus de Français en lice à Bercy. Après la der' de Gilles Simon , un Corentin Moutet émoussé a cédé devant le Grec Stefanos Tsitsipas en deux manches (6-3, 7-6). Le Tricolore n'a pas seulement évoqué sa défaite en conférence de presse. Il a pris le temps de revenir sur sa récente éviction des structures fédérales , décision prise pour des raisons comportementales alors qu'il traverse, paradoxalement, la période la plus prolifique de sa carrière. De son côté, Tsitsipas affrontera l'Américain Tommy Paul pour une place dans le dernier carré (20h30).

Et aussi...

Basketball – NBA : Pour son refus persistant de s'excuser après avoir promu un film à caractère antisémite, Kyrie Irving a été suspendu pour au moins cinq matches par les Brooklyn Nets.

Basketball - NBA : Les 39 points de Stephen Curry n’ont pas suffi pour les Golden State Warriors, qui ont subi un quatrième revers consécutif en s'inclinant devant Orlando (129-130).

Football – Ligue Europa Conférence : Nice a obtenu le nul (2-2) à Cologne lors de la dernière journée du groupe B, suffisant pour envoyer l'OGCN en huitièmes de finale.

Handball – Ligue des champions : Le PSG handball a enchaîné un cinquième succès en dominant (32-30) Porto lors de la 6e journée. Nantes a chuté (34-29) à Barcelone, double champion d'Europe.

A voir, à lire et à écouter sur Eurosport

Le foot ne s'arrête jamais. Après la Coupe d'Europe, le championnat reprend déjà ses droits avec une rencontre entre Troyes et Auxerre pour ouvrir la 14e journée (21h00). Mais le temps fort du week-end est pour dimanche soir avec le choc entre l'OL et l'OM. L'occasion idéale pour en savoir plus sur les ambitions que peuvent nourrir les Gones de Laurent Blanc.

"A Marseille, on va voir de quel bois est fait l'OL de Blanc"

On enchaîne avec le MotoGP. Ce dimanche, Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia se disputent le titre à Valence, où les essais libres débutent ce vendredi. Mais seul un improbable scénario, encore plus fou que celui ayant consacré Nicky Hayden en 2006, au détriment de la superstar italienne Valentino Rossi, pourrait permettre au pilote tricolore de conserver sa couronne. Julien Pereira revient sur un épilogue pas comme les autres.

Enfin, un Grand Récit consacré à Pete Sampras. Il y a vingt ans, l'Américain décrochait à New York son 14e titre du Grand Chelem avant de quitter la scène quelques mois plus tard. Un adieu triomphal. Ce dernier sacre fut celui de l'improbable et des doutes surmontés après deux années de disette. Avec, cerise sur le gâteau, cette finale contre Andre Agassi, son grand rival, son double. Si différents, mais indissociables.

La question du jour : Pourquoi ne faut-il manquer les quarts de Bercy sous aucun prétexte ?

