Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Barty en impose, fin du rêve pour Jabeur

Ashleigh Barty en patronne. La numéro un mondial australienne a évité le piège Petra Kvitova, solide profil d'outsider, en s'imposant en début de nuit en quart de finale. Barty n'a pas tremblé pour s'imposer 7-6, 6-2 après une première manche très accrochée.

Pour une place en finale, elle affrontera l'Américaine Sofia Kenin, également vainqueur en deux sets, de la surprise Ons Jabeur (6-4, 6-4). La Tunisienne voit son magnifique parcours prendre fin, non sans s'être battue. Kenin, 21 ans, signe là sa première qualification pour une demie de Grand Chelem.

2. Basket - NBA : Les circonstances de la mort de Kobe Bryant s'éclaircissent, le derby de Los Angeles reporté

Le basket et plus largement le sport mondial continue de pleurer la perte d'une de ses légendes, Kobe Bryant. L'enquête autour de l'accident d'hélicoptère qui lui a coûté la vie avance, les conditions météorologiques étant la première piste explorée (manque de visibilité). Les hommages ne cessent de pleuvoir, et la NBA a décidé de reporter le prochain match des Lakers, la franchise historique de Kobe, qui devait avoir lieu la nuit prochaine face aux voisins des Los Angeles Clippers.

3. Football - FA Cup : Les Baby Gunners assurent la qualification

Pari réussi pour Mikel Arteta. L'entraîneur des Gunners avait fait le choix de compter sur ses jeunes pousses à Bournemouth et cela lui a réussi. Arsenal s'est imposé 1-2 avec des buts de Saka et Nketiah en 16es de finale. Les Londoniens se déplaceront à Portsmouth (D3) au tour prochain.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Open d'Australie : La Française Kristina Mladenovic et sa coéquipière hongroise Timea Babos se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de doubles dames en dominant largement le tandem américain Gauff - McNally (6-2, 6-4).

Basketball – NBA : Houston a créé la surprise en s'imposant sur le parquet de Utah malgré les absences de ses deux stars James Harden et Russell Westbrook (117-126) grâce à 50 points d'Eric Gordon. L'autre performance de la soirée et à mettre au crédit de Sacramento, vainqueur à Minnesota, alors que les Wolves menaient de 17 points à moins de trois minutes de la fin.

Football – Transferts : L'ailier brésilien Jonathan Cafu, peu utilisé par Bordeaux depuis deux ans et demi, a été transféré au club saoudien de Al-Hazm.

Le post Instagram chagrin

La vidéo de rattrapage

Après Jo-Wilfried Tsonga, Stan Wawrinka et Caroline Wozniacki ou Roger Federer, au tour de Novak Djokovic de se replonger dans la machine à souvenirs de Melbourne. Le recordman de victoires à l'Open d'Australie a vécu quelques moments fous, comme la finale 2012 face à Rafael Nadal.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Open d'Australie : Roger Federer en difficulté, Novak Djokovic attendu

Rien n'est simple ce mardi pour Roger Federer. Le Suisse est mené deux sets à un en quart de finale par l'Américain Tennys Sandgren. Touché physiquement, la tête de série N.3 est dos au mur. Un match à suivre en direct sur notre site et sur Eurosport Player.

Novak Djokovic essaiera pour sa part de se simplifier la tâche. Il devra toutefois se méfier d'un Milos Raonic auteur d'un tournoi jusque-là remarquable. Le numéro un mondial serbe partira tout de même favori, lui qui ne s'est jamais incliné face au Canadien.

2. Football – Coupe de France : La Ligue 1 de sortie (à partir de 18h30)

Début ce mardi des huitièmes de finale de la Coupe avec des clubs de Ligue 1 en danger. Montpellier (à Belfort) et Dijon (à Limonest) partiront favoris de leur confrontation. Ce sera en revanche plus ouvert entre Angers et Rennes mais surtout entre Monaco et Saint-Etienne en soirée. Des rencontres à ne pas manquer sur notre site et sur Eurosport Player.

3. Ski – Schaldming : Pintrurault à la relance (17h45)

Alexis Pinturault et Clément Noël figureront parmi les favoris du slalom du jour. Si Noël semble avoir trouvé son rythme de croisière avec deux podiums consécutifs, il n'en va pas de même pour Pinturault, qui a enfourché le week-end dernier. L'heure est à la revanche.

