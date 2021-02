Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Tennis - En Australie, Tiley reste confiant

Omnisport 54 points, 9-0 et la France éliminée en ATP Cup : L'actu sur un plateau HIER À 06:00

Le patron de l'Open d'Australie Craig Tiley s'est dit jeudi "absolument confiant" quant à la tenue du tournoi à partir de lundi, en dépit des difficultés posées par l'apparition d'un nouveau cas de coronavirus à Melbourne. Pourtant un demi-millier de joueurs et de personnes accréditées ont été placés à l'isolement. Le risque a beau être "faible" pour joueurs et officiels, selon les autorités, tous les matches prévus jeudi à Melbourne Park, où se déroulent parallèlement six tournois préparatoires à l'Open d'Australie, ont été annulés.

Un coup droit d'une vitesse ahurissante : Kyrgios n'a pas perdu la main

2. Football - En Espagne, Koeman grince des dents

Messi-PSG, épisode X : Ronald Koeman parle maintenant de "manque de respect" suite aux déclarations du Parisien Angel Di Maria sur Lionel Messi à propos des "possibilités" concernant une éventuelle venue de son compatriote argentin à Paris. "Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux". On devrait donc en savoir plus à l'issue du match retour le 10 mars, alors ?

23e j. - Pochettino sur la rumeur Messi : "Je ne veux pas donner de noms et penser au futur"

3. Football - En France, Lille garde le cap

Impérial à Bordeaux (3-0), le leader Lille a engrangé une 5e victoire de suite. Les Lillois a carburé comme ses poursuivants Lyon, Paris SG et Monaco, tous sortis vainqueurs mercredi d'une 23e journée de Ligue 1 où l'OM en crise a dilapidé une avance de deux buts à Lens (2-2). La soirée a également été rageante pour Rennes et Strasbourg qui ont laissé filer la victoire dans les derniers instants, respectivement contre Lorient (1-1) et Brest (2-2).

On a aussi retenu pour vous

Basket NBA : Auteur de 32 points lors de la victoire contre le Miami Heat mercredi soir (103-100), Bradley Beal a fait mieux que Michael Jordan avec 17 matches de suite à 25 unités ou plus.

Bradley Beal Crédit: Getty Images

JO : Yoshiro Mori s'excuse... Le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo-2020, pourrait être amené à démissionner après avoir prononcé des propos sexistes tenus dans un média japonais.

Base-ball - MLB : Le célèbre stade new-yorkais des Yankees fonctionnera à partir de vendredi comme centre de vaccination contre le Covid, mais il sera réservé aux seuls résidents du Bronx afin de s'assurer que les populations défavorisées ne sont pas les dernières vaccinées.

Handball D1 féminine : Nice et Besançon ont remporté leur match de retard respectivement à Paris 92 (20-24) et contre Dijon (34-24) pour se rapprocher de la 4e place du championnat, toujours dominé par Metz et Brest.

Foot - L1 : Canal+ est parvenue mercredi à décrocher la co-diffusion du sommet de Ligue 1 Marseille-Paris SG dimanche, nouveau coup stratégique gagnant pour la chaîne cryptée, friande de ces affiches de prestige.

Un scénario rêvé et un scénario de l'enfer : Que réserve l'appel d'offres de la LFP ?

Foot - Premier League : City a repris trois points d'avance en tête de la Premier League en gagnant à Burnley (2-0), mercredi, pour la 22e journée, alors que Leicester a repris place sur le podium, en gagnant à Fulham (2-0) devant Liverpool, encore battu à Anfield. Fin de la journée ce soir avec Tottenham-Chelsea à 21h.

Foot - Coupe d'Allemagne : Leipzig, Wolfsburg, et Mönchengladbach se sont qualifiés pour les quarts de finale à l'issue des derniers huitièmes de finale mercredi, alors que Cologne s'est fait sortir aux tirs au but par un club de D2.

Coupe d'Italie : Tout reste à faire entre Naples, le tenant du titre, et l'Atalanta Bergame pour une place en finale de la Coupe d'Italie, les deux équipes s'étant neutralisées (0-0) mercredi au Stade Maradona en demi-finale aller.

Les vidéos de rattrapage

Ce jeudi 4 février, Roger Federer fête les 20 ans de son tout premier titre ATP. C'était à Milan, face à Julien Boutter. A travers cet entretien, revivez le début de la réussite du Suisse. A travers les vidéos qui suivent, les premiers coups qui ont façonné sa légende et l'impression d'Arnaud Clément, croisé quelques jours plus tôt en Australie.

Federer, né un 4 février : Les meilleurs moments de sa finale contre Julien Boutter

Clément sur l'éclosion de Federer en 2001: "Cela a été flagrant niveau physique"

Les podcasts du jour : la double ration du jour

Poulain Raffûte avec Yann Delaigue : Il est de la trempe des mecs uniques par leur talent et leur vista. Ces numéros 10 comme Castaignède, Michalak et maintenant Ntamack, Jalibert voire Carbonel ! Qui de mieux qu’une ancienne gloire pour venir nous parler de la renaissance de l’équipe de France, de ce poste si particulier qu’est celui d'ouvreur.

Les Grands récits : Detroit Pistons, Bad Boys et fiers de l'être : Sacrés deux fois champions NBA en 1989 et 1990, les Pistons ont su se frayer un chemin jusqu'au sommet dans une ère ultra-concurrentielle, entre les règnes de Magic Johnson et Larry Bird dans les années 80 et celui de Michael Jordan dans la décennie suivante. Provocateurs, violents et détestables, les Bad Boys de Detroit ont été haïs de tous. Et ils ont aimé ça.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Tennis - Open d'Australie : Malgré le Covid qui rôde, les organisateurs devraient effectuer le tirage au sort des tableaux messieurs et dames du premier tournoi du Grand Chelem de la saison. A suivre dans la matinée.

De la percussion et 5 petits jeux laissés en route : Serena fait forte impression

Rugby - 6 nations : La liste du XV de France : le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié doit dévoiler sa liste à 12h30 pour l'ouverture du Tournoi des six nations face à l'Italie samedi.

Huget sur le changement notoire des Bleus: "C'est grâce à Galthié et son plan de jeu"

Handball - Ligue des champions : 6e du groupe B après 7 matches, Nantes reçoit le RK Celje Pivovarna Laško à 20h45 pour se relancer dans cette C1.

Super Bowl 2021, J-4 ! Comme chaque année, le Super Bowl génère son lot de chiffres incroyables : des audiences record, des spots de pub à des prix faramineux, une consommation à outrance... Cette 55e édition entre les Tampa Bay Buccaneers et les Kansas City Chiefs n'échappe pas à la règle. La preuve en quelques chiffres fous !

114 millions, 43 ans, 25 000 spectateurs... Les chiffres fous du Super Bowl

