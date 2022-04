CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Bundesliga : Le Bayern et son 12e homme

Le football est parfois fait de scènes étonnantes. Samedi, à l'occasion de la 28e journée du championnat d'Allemagne, le Bayern a joué à 12 pendant 17 secondes à Fribourg, lors d'un remplacement de joueur. Large vainqueur (1-4), Munich risque néanmoins de perdre ses trois points sur tapis vert.

2. Football - Ligue 1 : Rennes et Nice se neutralisent

Meilleure attaque du championnat de France, Rennes a obtenu le nul à Nice (1-1), meilleure défense de L1, samedi lors de la 30e journée. Les Bretons confortent leur place sur le podium (2e à égalité de points avec l'OM) et gardent les deux longueurs d'avance sur les Azuréens (4es).

L'autre match s'est conclu sur un score vierge entre Lille (6e) et la lanterne rouge Bordeaux.

3. Tennis - WTA Miami Swiatek est bien la n°1

Iga Swiatek a fait les choses en grand pour justifier son nouveau statut de n°1 mondiale, qui sera officiel lundi. Samedi en Floride, la Polonaise de 20 ans a submergé la Japonaise Naomi Osaka, 6-4, 6-0, et ainsi signé son troisième titre consécutif après Doha et Indian Wells. Elle n'est que la quatrième joueuse à faire le "sunshine double" (Indian Wells/Miami), après Steffi Graff, Kim Clijsters et Victoria Azarenka.

4. MotoGP - Grand Prix d'Argentine : Aprilia en pole

Cette troisième manche du Mondial de vitesse sera-t-elle celle des grandes premières ? L'Espagnol Aleix Espargaro a offert sa toute première pole position à Aprilia dans la catégorie élite, et peut espérer offrir à la marque italienne sa première victoire, dimanche à Termas de Rio Hondo (20h).

Gêné dans son tour rapide par Jack Miller (Ducati Team), le champion du monde en titre s'est contenté de la sixième place sur la grille, trois crans devant son compatriote tricolore Johann Zarco (Ducati Pramac).

5. Rugby - Top 14 : La première manche pour La Rochelle

Le Stade rochelais a arraché la victoire samedi soir au stade Chaban-Delmas de Bordeaux (15-16), grâce à une pénalité de son demi d'ouverture Ihaia West après la sirène. Les Maritimes, qui rencontreront deux fois autres fois l'UBB en avril en Champions Cup, reviennent à cinq longueurs des Girondins au classement du championnat de France.

Les autres matches de la 22e journée ont vu les succès de Montpellier contre l'Usap (23-13), de Castres contre Toulouse (19-13) et de Toulon sur Lyon (43-10).

6. Basketball - NBA : Les Nets défaits malgré 55 points de Durant

En dépit des 55 points d'un Kevin Durant des grands soirs, Brooklyn s'est un peu plus compliqué la tâche en vue des play-offs en s'inclinant samedi à Atlanta (122-115) alors que Miami a conforté sa place de leader de conférence Est en battant Chicago (109-127). A l'Ouest, Golden State, troisième, a comblé un retard de 13 points à la pause et a fini par coiffer Utah (111-107).

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Liga : Le Real Madrid a dominé le Celta Vigo (2-1) pour le compte de la 30e journée de Liga. Le club Meringue est leader avec 12 points sur le Séville FC, qui affronte le FC Barcelone ce dimanche.

Natation : Léon Marchand a battu le record de France du 200 m quatre nages en terminant 2e en 1'56"95 au Grand Prix de San Antonio, aux Etats-Unis d'Amérique. Une performance qui a permis au Français de se qualifier pour les Mondiaux, cet été.

Golf - PGA : Le Sud-Africain Dylan Fritelli est coleader de l'Open du Texas après le troisième tour avec les Etasuniens Beau Hossler, Brandt Snedeker et J.J. Spaun.

Cyclisme - Tour d'Espagne : A l'impossible nul n'est tenu. Victime d'un grave accident lors d'un entraînement en Colombie le 24 janvier, Egan Bernal a confirmé qu'il ne participerait à aucun grand tour cette saison. "Le Tour d'Espagne, ce serait peut-être un peu trop. Clairement, je ne serais pas prêt pour le courir, ce serait demander beaucoup à mon corps", a-t-il déclaré.

Volley-ball - Coupe de France : Chaumont a remporté le trophée en battant Tours en finale, au tie-break 3 sets à 2 (25-20, 21-25, 25-23, 22-25, 19-17), à Paris.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Cyclisme - Tour des Flandres : Qui pour battre Van der Poel ?

La 106e édition du deuxième Monument de la saison devait mettre à l'affiche Wout van Aert et Mathieu van der Poel mais le forfait du Belge, pour cause de Covid 19, a laissé le Néerlandais bien seul. La star d'Alpecin-Fenix était-elle pour autant seule et la course va-t-elle être plus ouverte ? Réponse à partir de 10h sur le parcours de 273 km qui conduira le peloton à Audernarde.

2. Football - Ligue 1 : L'OM doit réagir

L'essentiel de la 30e journée se déroule ce dimanche puisque huit matches sont au programme. Après Strasbourg - Lens à 13h, cinq rencontres ont lieu à 15h, avec notamment OM - Saint-Etienne, reporté à cause des chutes de neige, samedi. Les Phocéens n'ont qu'un objectif : reprendre la deuxième place à Rennes. Lyon, 10e, jouera gros contre Angers à 17h05 et PSG - Lorient refermera la soirée à 20h45.

3. Tennis - ATP Miami : Alcaraz jeune premier ?

Une petite place dans l'Histoire l'attend déjà. A seulement 18 ans, Carlos Alcaraz peut devenir le troisième plus jeune d'un Masters 1000 derrière Michael Chang et Rafael Nadal, à partir de 17h en Floride. Pour cela, le phénomène espagnol doit battre le Norvégien Casper Ruud.

