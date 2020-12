Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Becky Hammon la première, pour toujours

Becky Hammon est devenue cette nuit la première femme à coacher une rencontre NBA quand Gregg Popovich lui a laissé le relais après s’être fait expulser. Les Spurs ont cependant perdu contre les Lakers (107-121). Parmi les autres faits marquants de la nuit, le gros carton de Jaylen Brown (42 pts) lors de la victoire des Celtics contre les Grizzlies (126-107).

Football - Liga : Derrière l'Atlético, le Real décroche

L'Atlético Madrid a terminé 2020 par une 11e victoire en 14 matches de championnat d'Espagne, au dépens de Getafe (1-0), grâce à l'inévitable Luis Suarez (20e), et seuls en tête du classement. Les leaders colchoneros ont été assez minimalistes et on préfère retenir que le 500e match de Diego Simeone en Liga - pour 301 victoires - s'est accompagné d'un 18e match de suite sans défaite contre Getafe, pour 34 buts inscrits sans aucun encaissé.

En effet, le Real a concédé un nul chez le promu Elche (1-1) qui le laisse à la deuxième place, à deux points derrière son rival de la capitale. A Grenade, Valence s'est un peu plus enfoncé dans la crise - 16e à égalité avec le premier relégable - en s'inclinant (2-1), car l'ouverture du score signée Kévin Gameiro (36e) a été suivie par l'égalisation de Kenedy (45e) et gâchée en fin de partie par deux exclusions (Jason 70e, Gonçalo Guedes 73e). A 9 contre 10 après le renvoi de Domingos Duarte (76e), les Valenciens ont cédé sur un but de Jorge Molina (86e).

3. Football - Premier League : Liverpool patine

Tottenham - Fulham remis en raison de cas de Covid-19 chez les Cottagers, autant chez des joueurs que des membres du staff, seul Newcastle - Liverpool a eu lieu. Et s'est conclu sur un 0-0 qui met désormais le leader, les Reds, a portée de Manchester United puisque les Reds Devils sont à trois points avec un match en moins.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Transferts : Le milieu de terrain Etienne Capoue (Watford), 32 ans, a rejoint Villarreal jusqu'en juin 2023.

Quel mercato d'hiver pour Lyon ? Un sacrifice aujourd’hui pour un pactole en mai

Footbal - Discipline : La justice brésilienne a ouvert une enquête sur la supposée fête géante du réveillon organisée par Neymar dans sa villa de la côte de Rio de Janeiro en pleine pandémie, a indiqué le bureau du procureur.

Handball - Starligue : Thierry Omeyer est le nouveau manager général du PSG, après le départ de Bruno Martini. L'ancien gardien de but international occupait était coordinateur sportif du club parisien depuis la fin de sa carrière sportive, en juin 2019. Il prendra ses fonctions dès janvier.

Tennis - Discipline : Sam Querrey, qui avait quitté la Russie avec femme et enfant en jet privé après un test positif au Covid-19 lors du tournoi de Saint-Pétersbourg, en octobre dernier, a écopé d'une amende de 20.000 dollars (16.267 euros) avec sursis, avec période probatoire de six mois

Voile - Vendée Globe : Au pointage de 22h, mercredi soir, Yannick Bestaven était toujours en tête de la flotte.

Le tweet noble

Lewis Hamilton, titré une 7e fois cette saison en F1 avec le record de victoires à la clé, a été promu au rang de chevalier sur la liste des Honneurs du nouvel an au Royaume-Uni. Il prend le titre de "Sir".

La vidéo de rattrapage

Voici le top 3 des plus beaux sprints vu lors de la Grande Boucle 2020 et la Course by le Tour. Au menu : un duel royal entre Lizzie Deignan et Marianne Vos, un succès de prestige pour Sam Bennett sur les Champs-Elysées et un sprint houleux à Poitiers qui a profité à Caleb Ewan.

Remontée folle, succès de prestige et coup d'épaule : le Top 3 des sprints du Tour 2020

Les Grands Récits en podcast : Jean Bouin, un héros français

Tout le monde a entendu parler de Jean Bouin. Mais personne ne sait qui il fut vraiment. L’athlète, légende d’un autre temps, a marqué le sport français d’avant-guerre par ses exploits. Le premier conflit mondial l’a fauché en plein vol. Il avait 25 ans et une carrière flamboyante devant lui.

Podcast Poulain Raffûte avec Max Guazzini

Pour finir l'année en beauté, Raphaël Poulain, ancien ailier du Stade Français, a choisi de recevoir l'ex-président du club parisien, Max Guazzini.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Liga : Le réveil avant le réveillon pour Real Sociedad ?

Deux matches complètent la 16e journée du championnat d'Espagne, dans l'après-midi : Athletic Bilbao - Real Sociedad à 14h et Osasuna - Alavés à 16h15. Un défi de taille pour la Real Sociedad, qui reste sur trois défaites en Liga et dont la dernière victoire remonte au 22 novembre. Une conclusion favorable lui permettrait de prendre trois longueurs d'avance à la troisième place sur le FC Séville, qui compte deux moins en moins.

2. Football - Ligue 1 : Domenech face à la presse

Accueilli avec défiance par les supporters nantais qui ont dénoncé le "Kita Circus" lors du premier entraînement qu'il a conduit mercredi, Raymond Domenech est officiellement présenté à 14h30 à la Jonelière, pour expliquer son projet pour les six prochains mois au sein l'actuel 16e de Ligue 1.

