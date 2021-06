Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Euro 2020 : Des Bleus taille patron face à l'Allemagne

Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et, depuis 2016, à la fin, c'est la France qui gagne. Mardi soir, à l'Allianz Arena de Munich, les hommes de Didier Deschamps ont réussi leur entrée en matière dans cet Euro 2020 en s'imposant face à l'Allemagne grâce à un but contre son camp d'Hummels à la 20e minute.

Omnisport Jour J pour les Bleus, Messi, Atlanta égalise et Roja frustrée : l'actu sur un plateau HIER À 04:50

Si les Allemands ont globalement eu la maitrise du ballon, notamment en seconde période, les Bleus ont livré une prestation très sérieuse et pleine de sérénité. Paul Pogba a logiquement élé élu homme du match, tant "La Pioche" s'est illustrée dans l'entrejeu. Seul très léger bémol de la soirée, l'inefficacité du trio offensif. Mais pour cette fois-ci, les Bleus s'en contenteront. Le Portugal reste en tête du groupe F devant la France à la différence de but, puisque Ronaldo et sa troupe se sont imposés 3-0 face à la Hongrie plus tôt mardi.

"En première période, il y avait 21 joueurs et Pogba au-dessus"

2. Basketball - NBA : Un Durant stratosphérique rapproche les Nets des finales à l'Est

49 points, 17 rebonds, 10 passes décisives. Voilà les statistiques de Kevin Durant face à MIlwaukee cette nuit, lors du match 5 entre les Nets et les Bucks. Cette performance XXL a donc permis à Brooklyn de s'imposer 114 à 108 et de mener 3-2 dans cette série. Les Bucks auront une dernière chance d'arracher un Game 7 dans la nuit de jeudi à vendredi.

Nous avons aussi retenu pour vous

Jeux Olympiques : Le gouvernement japonais pourrait limiter le nombre de spectateurs, pour les évènements sportifs et autres, à 10 000 à partir du 20 juin, selon les médias locaux.

Basketball : Pau Gasol, revenu en février au FC Barcelone, a remporté avec son club formateur le championnat d'Espagne de basket mardi soir.

Football - Transferts : Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan aurait trouvé un accord avec Olivier Giroud sur un contrat de deux ans avec une année en option. Désormais, le club lombard espère que le joueur va se libérer de son contrat avec Chelsea pour arriver libre.

Et vous, mettez-vous la performance des Bleus de face à l'Allemagne au-dessus de celle face à la Belgique en 2018 ?

"France-Allemagne 2021, plus fort que France-Belgique 2018"

Une bonne punchline de Mourad pour bien commencer la journée

Mourad de Toulon : "Biarritz, c'est le Top 14 des clusters"

Vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Euro 2020 : Place à la deuxième journée de la phase de groupe, deux équipes peuvent déjà rallier les huitièmes

Trois matches à suivre aujourd'hui à l'Euro ! La Finlande affronte la Russie à 15 heures, avant un duel entre la Turquie et le Pays de Galles à 18 heures et séduisant Italie-Suisse pour clôturer cette belle journée de football à 21 heutres. En cas de victoire lors de leurs recontres respectives, la Finlande et l'Italie peuvent déjà valider leur ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro.

Finlande-Russie, Turquie-Galles et Italie-Suisse : Nos pronos avec MPP

2. Tennis - Halle : Federer face à Auger-Aliassime en 8e

Après avoir écarté Ivashka en deux manches lors de son premier tour, Roger Federer retrouve le gazon mercredi. Le Suisse fera face à Félix Auger-Aliassime lors des huitièmes de finale. Un évènement à suivre sur les antennes d'Eurosport et sur Eurosport.fr.

Di Pasquale: "Au vu de la concurrence, j'ai du mal à voir Federer aller au bout à Wimbledon"

Omnisport Neymar décisif, Suns expéditifs, Deschamps se confie, Federer revient : L’actu sur un plateau 14/06/2021 À 04:59