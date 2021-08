Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters 1000 Cincinnati : Paire confirme, Tsitsipas a souffert

Des retours épatants et une détermination constante : comment Paire a fait tomber Isner

2. Tennis - WTA Cincinnati : Osaka prend déjà la porte

Coup de tonnerre dans le tableau féminin à Cincinnati . Naomi Osaka, numéro 2 mondiale, a été éliminée dès le 3e tour. La Japonaise s'est inclinée en trois manches devant la Suissesse Jil Teichmann, classée 76e à la WTA (3-6, 6-3, 6-3). Osaka, déjà rapidement sortie lors du tournoi olympique à Tokyo, ne s'est pas rassurée à dix jours de l'US Open où elle défendra son titre. C'est passée en revanche pour l'Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale, sans pitié pour la Bélarusse Victoria Azarenka (6-0, 6-2).

3. Football - Mercato : Emerson à Lyon, Lirola vers l'OM, Benzema prolonge au Real

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue Europa Conférence : Rennes a pris une option sur la qualification en maîtrisant Rosenborg grâce à des buts de Nayef Aguerd et et Sehrou Guirassy (2-0) en barrage aller.

Football - Ligue Europa Conférence : La surprise de ces barrages aller est venue du Portugal où Paços Ferreira s'est imposé devant Tottenham (1-0). La Roma de José Mourinho a battu Trabzonspor (1-2).

Sports mécaniques - 24 Heures du Mans : La Toyota N.7 du Japonais Kamui Kobayashi, du Britannique Mike Conway et de l'Argentin José Maria Lopez a décroché la pole position. Départ samedi à 16h00.

Tennis : Le porte-parole du gouvernement grec Giannis Economou a critiqué Stefanos Tsitsipas pour ses déclarations sur la vaccination contre le Covid, à laquelle il n'entend pas se soumettre tant qu'il n'y est pas obligé.

Golf - Northern Trust : L'Espagnol Jon Rahm et l'Américain Justin Thomas ont commencé fort en s'emparant tous deux de la tête du tournoi avec une carte de huit sous le par à l'issue du 1er tour.

La vidéo de rattrapage

La 6e étape, qui reliait Requena à l'Alto de la Montana de la Cullera, jeudi, a été plus animée qu'on ne pouvait l'imaginer. Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) l'a emporté au bout d'un superbe exploit, concluant de fort belle manière une journée marquée par des chutes, dynamisée par des coups de bordure et magnifiée par une dernière rampe redoutable. Le résumé en vidéo.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Le PSG ouvre la 3e journée… probablement sans Messi et Neymar

Coup d'envoi de la 3e journée de Ligue 1 avec le déplacement du Paris Saint-Germain à Brest. Un PSG vraisemblablement sans Leo Messi et Neymar selon les dernières indiscrétions du Parisien, mais qui pourrait enregistrer le retour d'Angel Di Maria et voir Gianluigi Donnarumma faire sa première apparition dans le groupe de Mauricio Pochettino. Les coéquipiers de Kylian Mbappé et Georginio Wijnladum viseront en Bretagne une troisième victoire en trois matches de championnat. Coup d'envoi à 21h.

2. Cyclisme - Tour d'Espagne : Pas un mètre de plat jusqu'à Balcon de Alicante

3. Tennis - Masters 1000 Cincinnati : Paire ouvre le bal des quarts

Benoît Paire ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le Français ouvrira le bal des quarts de finale face au Russe Andrey Rublev pour tenter de tailler sa route jusqu'au dernier carré. Le match débutera à partir de 19h. Dans la foulée, le Russe Daniil Medvedev, N.2 mondial, sera opposé à l'Espagnol Pablo Carreno Busta. Plus tard, en night session, le Grec Stefanos Tsitsipas affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime avant le duel entre le Norvégien Casper Ruud et l'Allemand Alexander Zverev. Et le tout est évidemment à suivre en direct sur Eurosport !

