1. Football - Euro 2020 : Deschamps sort Benzema du placard

Omnisport Liste des 26, le retour de Federer acte 2, Grand récit JO : l'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

Pourquoi Deschamps a-t-il autant tardé à rappeler Benzema ?

2. Football - Premier League : Chelsea éjecte Leicester du podium… et tremble pour Kanté

En super forme avec Chelsea, N'Golo Kanté fait évidemment partie de la liste de Deschamps. Mais le milieu des Bleus est sorti blessé au bout d'une demi-heure de jeu lors du choc entre Chelsea et Leicester. Une blessure a priori musculaire, qui a de quoi inquiéter les Blues à seulement dix jours de la finale de la Ligue des champions face à Manchester City. Cela n'a pas empêché la formation de Thomas Tuchel de s'imposer (2-1) et prendre la troisième place des Foxes au classement. A noter aussi, la défaite du champion , Manchester City, à Brighton (3-2), et le nul de Manchester United face à Fulham (1-1) malgré un but génial d'Edinson Cavani

3. Basketball - NBA : L'ouragan Tatum terrasse Washington, Indiana sort Charlotte

C'est parti pour le play-in qui déterminera les dernières équipes qualifiées pour les play-offs. Et Boston a pu compter sur un énorme Jason Tatum pour intégrer le tableau final. L'ailier des Celtics, auteur de 50 points, était beaucoup trop fort pour Washington (118-100). Les coéquipiers d'Evan Fournier (8 points, 6 rebonds, 4 passes) retrouveront les Brooklyn Nets au premier tour. De leur côté, les Wizards affronteront Indiana, dominateur face Charlotte (144-117) pour le dernier ticket des play-offs de la Conférence Est. Le vainqueur sera opposé Philadelphie en play-offs.

Nous avons aussi retenu pour vous

Natation - Championnat d'Europe : Marie Wattel, déjà qualifiée pour les JO de Tokyo, s'est offert son premier sacre européen sur 100 m papillon, ex aequo avec la Grecque Anna Ntoutounaki.

Football - Barrages L2/L1 : Grenoble a validé son ticket pour le pré-barrage contre Toulouse, vendredi, en dominant le Paris FC (2-1). Le vainqueur affrontera le 18e du classement final de L1 pour une place au sein de l'élite.

Football - Serie A : Le Torino a assuré mathématiquement son maintien grâce au point pris sur le terrain de la Lazio Rome (0-0) en match en retard de la 25e journée, condamnant Benevento (18e) à la relégation.

Football - Jeux Olympiques : Kylian Mbappé a réitéré son souhait de participer au tournoi olympique "au moins une fois" dans sa vie, lors d'un entretien diffusé sur TF1. L'attaquant du PSG attend la réponse de son club en vue des JO de Tokyo.

Basketball - NBA : Monty Williams (Phoenix Suns) a été nommé entraîneur de l'année par l'association des entraîneurs de la NBA (NBCA), après avoir mené sa franchise en play-offs pour la première fois en 11 ans.

La vidéo de rattrapage

Roger Federer s'est incliné d'entrée au tournoi de Genève face à Pablo Andujar (6-4, 4-6, 6-4), mardi. Le Suisse faisait sa rentrée sur terre battue en Suisse, deux semaines avant le début de Roland-Garros. Il arrivera donc en France sans grande certitude sur son jeu. Le résumé de la rencontre en vidéo.

Trois sets pour une défaite : Le résumé du retour de Federer sur terre battue

Le podcast du jour

Dans Belle Trace cette semaine, Flo Masnada reçoit Allison Pineau, la demi-centre de l'équipe de France. Elle nous parle de ses souvenirs olympiques, de ses envies de reconversion et de la "belle trace" qu'elle laisse. Bonne écoute !

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Monaco-PSG, à qui la Coupe ?

Frissons garantis ce soir au Stade de France ! Monaco défie le PSG, tenant du titre, pour une finale qui s'annonce alléchante entre deux des trois premiers du classement de Ligue 1, et deux des trois meilleures attaques du championnat de France. Neymar et Presnel Kimpembe, normalement suspendus, seront-ils de la fête ? L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a entretenu le mystère… Coup d'envoi à 21h15 et match à suivre en direct sur Eurosport.

Gestes de classe et but de folie : le parcours du PSG et de Monaco jusqu'à la finale

A l'étranger, Liverpool a l'occasion de déloger Leicester de la quatrième place en Premier League, qualificative pour la Ligue des champions. Pour cela, les Reds doivent s'imposer à Burnley (21h15). Et la Juventus Turin tentera de sauver en partie une saison bien maussade face à l'Atalanta Bergame en finale de la Coupe d'Italie (21h00).

2. Cyclisme - Tour d'Italie : Un air des Strade Bianche sur la 11e étape

Après une journée de repos, le programme est franchement corsé pour les coureurs sur la route du Giro. Quatre secteurs des mythiques Strade Bianche sont au programme de la 11e étape entre Pérouse et Montalcino. L'équipe Ineos-Grenadiers devra être particulièrement vigilante pour protéger le maillot de leader d'Egan Bernal. Départ de la course à 12h55, à suivre en direct sur Eurosport.

Le profil de la 11e étape : Un parfum de Strade Bianche sur le Giro

3. Handball - Ligue des champions : L'heure du verdict pour le PSG

Battu à l'aller (31-29), le PSG doit comble son handicap face à Kiel à Coubertin pour accéder au Final Four. Une tâche délicate pour le club parisien face à la formation allemande et sa star, Sander Sagosen. Mais il pourra compter sur le retour du public pour tenter de créer l'exploit. Coup d'envoi à 18h45 d'une rencontre à suivre sur Eurosport Player.

