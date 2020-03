Benzema, affaire Harding – Kerrigan et report : le plateau du jour

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Jeux Olympiques : Le Comité olympique américain favorable à un report des JO

Alors que Dick Pound, membre du CIO, a annoncé à USA Today que les Jeux Olympiques 2020 allaient bien être reportés, le puissant Comité olympique et paralympique américain est allé dans le même sens en se prononçant également pour voir les Jeux de Tokyo se disputer à une autre date face au coronavirus. "Il est plus clair que jamais que la voie du report est la plus propice", écrit l'USOPC dans un communiqué. Une étape de plus…

2. Football, transferts : Haaland dans le viseur du Real

Ce mardi, le Real Madrid va animer un peu l'actualité transferts. Alors que AS revient sur un possible départ de Gareth Bale cet été, Marca fait sa Une sur Erling Haaland. D'après le journal madrilène, le serial-buteur du Borussia Dortmund serait le favori dans la quête du Real Madrid de trouver un 9 alors que Zinedine Zidane n'a pas confiance en Mariano ou Luka Jovic.

3. Football, Serie A: Naples revient sur sa décision

Cela avait fait jaser il y a quelques jours. Mais comme la Lazio Rome, Naples a annoncé le report de la reprise des entraînements, un temps envisagée mercredi, alors que l'Italie est durement frappée par la pandémie de coronavirus. "Le SSC Napoli annonce que les activités sportives sont suspendues jusqu'à une date à déterminer", indique le club dans un communiqué. "La reprise des entraînements sera déterminée en fonction de l'évolution de l'urgence sanitaire liée au Covid-19", poursuit le Napoli.

Football, Bundesliga : Les joueurs du Bayern Munich et d'autres clubs allemands ont accepté des baisses de salaires pour aider leurs dirigeants à faire face à la crise créée par la pandémie de coronavirus, rapportent mardi des médias allemands.

Tous les jours, retrouvez nos débats avec les journalistes de la rédaction d'Eurosport. Aujourd'hui, la question du report des Jeux olympiques se pose. Mais quand ? Autre sujet : les championnats peuvent-ils reprendre et quelles conséquences sur les fins de saison ? Maxime Dupuis, Olivier Canton, Thomas Bihel et Hadrien Hiault vous livrent leur avis.

Vidéo - 2020, 2021, 2022 : quelle date pour les JO de Tokyo ? 28:09

Pendant de longues minutes sur Instagram, Karim Benzema a échangé avec différentes personnes. Et l'attaquant du Real Madrid a fait le bonheur de la toile. Avec notamment quelques sorties remarquées. Comme sur Florentin Pogba, l'ancien défenseur de Saint-Etienne, ou quand il a défendu Valère Germain.

