1. Football - Liga : Benzema buteur, polémique en vue, soirée classique pour le Real

Liga Benzema rapproche encore le Real du titre IL Y A 8 HEURES

Huitième succès consécutif pour le Real Madrid, tombeur vendredi soir d'Alaves (2-0) grâce à des réalisations de Karim Benzema sur penalty et de Marco Asensio, sur une passe décisive du Français. Si le penalty obtenu à la 11e minute paraît logique, le Real n'est pas à l'abri d'une nouvelle polémique. En revanche, sa victoire ne souffre elle d'aucune contestation et le rapproche un peu plus d'un 34e titre de champion d'Espagne.

Karim Benzema (Real Madrid), buteur contre Alavés en Liga Crédit: Getty Images

2. Football - MLS : Un joueur de Kansas City porteur du Covid-19

Un joueur du Sporting Kansas City, équipe qui participe au tournoi de reprise de saison de MLS, a été testé positif au Covid-19 et mis en quarantaine, a annoncé vendredi le club. Ce joueur, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a subi deux tests de dépistage, tous deux positifs, depuis son arrivée au tournoi "MLS is Back" qui a débuté mercredi à Orlando, en Floride.

3. Tennis - Challenge Elite FFT : Mladenovic et Simon en finale

Kristina Mladenovic et Gilles Simon, les mieux classés des joueurs en lice, se sont hissés vendredi en finale du Challenge Elite FFT à Nice. La 42e mondiale a éliminé Jessika Ponchet (225e) sur le score de 6-1, 6-1 et affrontera samedi Fiona Ferro (53e) qui s'est défait de Myrtille Georges (283e) en deux manche (6-4, 6-4). Gilles Simon (54e) a battu Hugo Grenier (243e) assez facilement (6-2, 7-6) et affrontera en finale Pierre-Hugues Herbert (71e) qui a écarté Corentin Denolly (327e) au super tie-break (6-1, 5-7, 10-1).

1. Formule 1 - Grand Prix de Styrie : Bottas, Hamilton, une surprise, qui pour la pole ?

Après la troisième séance d'essais libres ce matin (11h), place au premier grand moment de ce weekend sur le Red Bull Ring. En pole samedi dernier au Grand Prix d'Autriche, Valtteri Bottas (Mercedes) sera-t-il capable de le refaire, sur le même circuit mais au Grand Prix de Styrie ? Lewis Hamilton (Mercedes) va-t-il tout faire pour montrer qui est le patron ? Une surprise peut-elle émerger ? Réponse à 15h avec la qualification à suivre en direct sur Eurosport.

2. Tennis - Wimbledon : Edberg-Becker, quand deux légendes discutent

Il y a eu Borg-McEnroe et Sampras-Agassi mais aussi Edberg-Becker. A la fin du XXe siècle, la rivalité entre le Suédois et l'Allemand a été exceptionnelle. A Wimbledon, ils ont disputé trois finales consécutives, de 1988 à 1990. Eurosport les a réunis avec Mats Wilander dans le rôle de l'interviewer. Un moment rare évidemment.

3. Football - Liga : Pas le droit à l'erreur pour le Barça

Quatre points, c'est l'écart entre le Real Madrid et le FC Barcelone à trois journées de la fin de saison de Liga. Disputant sa rencontre de la 36e journée avant les Merengue, les Blaugrana ont l'occasion de revenir à une unité et ainsi entretenir l'espoir. Une défaite sur la pelouse de Valladolid ce samedi soir (19h30) et le Real aurait une première balle de match lundi devant Grenade.

4. Football - Ballon d'Or : Pour nous, Lewandowski vire en tête

La désignation du Ballon d'Or 2020 est encore loin mais Eurosport a décidé de faire un point à ce qui pourrait correspondre au tiers de la saison, avant la fin de la Ligue des champions et le début de la prochaine. Nos journalistes, Maxime Dupuis et Martin Mosnier en ont parlé dans le FC Stream Team vendredi et pour eux, c'est Robert Lewandowski qui est en avance sur ses adversaires.

