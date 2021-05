Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Euro 2020 : Benzema évoque ses retrouvailles avec Deschamps

comme avant". C'est en tout cas ce qu'a assuré Karim Benzema On s'est dit beaucoup de choses, a expliqué l'attaquant. Des choses qu'on avait à se dire depuis un bon bout de temps. C'était une bonne explication, avec des mots importants", a expliqué celui qui veut "gagner un trophée avec l'équipe de France". Trois minutes auront suffi pour que tout redevienne "". C'est en tout cas ce qu'a assuré Karim Benzema à nos confrères de L'Equipe au moment d'évoquer son entretien avec Didier Deschamps, qui a précédé son retour en équipe de France. ", a expliqué l'attaquant.", a expliqué celui qui veut "".

2. Basketball - NBA : Les Bucks se détachent, Denver égalise

C'est ce qui s'appelle envoyer un message. A toute la ligue. Plus agressif et s'appuyant sur une adresse insolente, notamment à trois points, Milwaukee a écrasé (132-98) Miami, finaliste de la saison passée, pour mener deux victoires à zéro dans leur série du 1er tour des play-offs. Giannis Antetokounmpo n'a eu aucun mal à faire parler sa puissance (31 pts, 13 rbds, 6 passes, 2 interceptions), malgré deux vilains plaquages, certes sans dommages, infligés au 3e quart-temps par Trevor Ariza et Nemanja Bjelica. Dans l'autre match de la nuit, Denver s'est imposé face à Portland (128-109) dans le sillage de Nikola Jokic (38 pts, 8 rbds, 5 passes) et malgré un grand Damian Lillard (42 pts, 4 rbds, 10 passes).

3. Football - Ligue 1 : Malgré tout, les Lillois ont bien fêté le titre

réduire leurs contacts" et de se faire tester. Ils étaient là, très nombreux, malgré la pluie et les restrictions. Des milliers de supporters du LOSC se sont réunis pour fêter le titre de champion de France décroché par leurs héros, qui ont défilé sur un bus à impériale dans le cœur de la ville lilloise après avoir reçu le trophée au Domaine de Luchin. L'Agence régionale de santé a recommandé aux supporters de "" et de se faire tester.

On a aussi retenu pour vous

Jeux olympiques - Tokyo 2020 : Les Etats-Unis ont recommandé à leurs ressortissants de ne pas se rendre au Japon cet été en raison des risques liés à la pandémie de Covid-19.

Football - Ligue 1 : Sur RMC , Christophe Galtier a confirmé les intérêts de Lyon et de Nice à son égard. Mais le coach n’écarte aucune possibilité, de Naples à… une poursuite de l’aventure à Lille.

Tennis - ATP Belgrade : Lucas Pouille a été éliminé dès le 1er tour pour son premier tournoi ATP depuis près d'un mois et demi. Le Français s'est incliné en deux sets (7-5, 6-2) Fernando Verdasco, à quelques jours de Roland-Garros.

Lucas Pouille à Monte-Carlo en 2021 Crédit: Getty Images

Tennis - WTA Strasbourg : Bianca Andreescu a facilement battu Andrea Lazaro (6-1, 6-2) au 1er tour. La Canadienne dispute son premier tournoi WTA depuis près de deux mois.

Football américain - NFL : La NFL a annoncé l'ouverture d'une enquête après des allégations de discrimination formulées par Eugene Chung, ancien entraîneur adjoint des Philadelphia Eagles, lors d'un récent entretien d'embauche. Chung, 51 ans, a déclaré au Boston Globe qu'il n'avait pas obtenu un poste d'entraîneur pendant l'intersaison, après s'être entendu dire par un club, dont il n'a pas souhaité préciser l'identité, qu'il n'appartenait "pas à la bonne minorité".

La video de rattrapage

Vincent Lavenu n'est plus le mentor de Romain Bardet sur le circuit, mais cela n'empêche pas le manager de l'équipe AG2R-Citroën de suivre son ancien cycliste, parti sous les couleurs de la Team DSM. Deuxième de la 16e étape du Giro, Lavenu estime que le Français peut largement finir sur le podium au terme de l'épreuve italienne.

Lavenu: "Romain Bardet peut envisager le podium final"

Le grand récit du jour

Lors du premier passage des Jeux Olympiques à Tokyo, en 1964, les Nippons n'ont d'yeux que pour les épreuves de judo, inscrites pour la toute première fois au programme. Les judokas japonais vont tout rafler. Ou presque. En toutes catégories, la plus prestigieuse, un géant néerlandais leur barre la route, plongeant tout un pays dans un profond désarroi difficilement imaginable.

Les Grands Récits Olympiques - Anton Geesink Crédit: Eurosport

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby - Top 14 : L'UBB et Montpellier ont un match à rattraper

Un match en retard et deux stratégies différentes pour l'UBB et Montpellier, qui s'affrontent ce mardi soir (20h45). En quête de points pour se qualifier en phases finales, Bordeaux-Bègles a décidé d'aligner son équipe type . De son coté, Montpellier, récemment vainqueur du Challenge Cup et pratiquement assuré de son maintien, va faire confiance à ses jeunes, pour tenter de bien figurer à Chaban-Delmas.

2. Tennis - ATP Belgrade 2 : Dernier tour de chauffe pour Djokovic

Dernière chance d'accumuler des certitudes avant Roland-Garros pour Novak Djokovic. Eliminé en demi-finale lors de Belgrade 1, battu en finale par Rafael Nadal à Rome, le Serbe sera de nouveau sur les courts chez lui, en Serbie, pour une ultime répétition avant le grand rendez-vous Porte d'Auteuil. Ce mardi, il affronte l'Allemand Mats Moraing au deuxième tour.

