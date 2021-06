CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis, Roland-Garros : Djokovic sans public et sans trembler

2. Basket, NBA : Les Nets face aux Bucks, les Lakers noyés et Lillard stratosphérique mais impuissant

Emmenés par James Harden (34 pts, 10 rbds, 10 pds, 2 contres), Kevin Durant (24 pts) et Kyrie Irving (25 pts), les Nets ont signé une quatrième victoire aux dépens des Celtics (123-109), synonyme de prochain tour, où un choc excitant les attend contre les Milwaukee Bucks. Privés d'Anthony Davis et malgré les efforts de LeBron James (24 pts, 7 pds), les Lakers ont eux pris l'eau contre Phoenix (115-85). Les Suns sont à un succès de sortir les champions en titre (3 -2). Malgré un Damian Lillard stratosphérique – auteur de 55 points et de deux tirs à trois points au buzzer pour arracher deux prolongations -, Denver a lui battu Portland (147-140) pour prendre le lead de la série (3-2). Nikola Jokic (38 pts, 11 rbds, 9 pds) et Michael Porter Jr (26 pts, 12 rbds) ont répondu présents.

3. Football, Copa America : Le Brésil va se charger de l'organiser

La Copa América sera finalement disputée au Brésil. Après les désistements de la Colombie puis de l'Argentine pour raisons sanitaires, un doute planait. Mais le coup d'envoi de la compétition pourra bien être donné le 13 juin après la confirmation mardi du gouvernement. "Le Brésil accueillera la Copa América", a déclaré M. Bolsonaro, assurant qu'au moins quatre des 27 Etats du pays étaient prêts à accueillir des rencontres.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Euro 2020 : Roberto Mancini a communiqué mardi la liste définitive des 26 joueurs italiens qui prendront part au tournoi continental. Marco Verratti, blessé au début du mois de mai avec le PSG, sera bien présent.

Football, L1 : Annoncé du côté de Nice après son refus de rejoindre l'OL, J’entends parler de contacts avancés avec Nice, qui ne nous a jamais contactés, contrairement à ce que prévoient les règlements", a prévenu Olivier Létang, le président des Dogues, dans un entretien accordé à RMC Sport. : Annoncé du côté de Nice après son refus de rejoindre l'OL, Christophe Galtier pourrait être finalement retenu par le LOSC . "", a prévenu Olivier Létang, le président des Dogues, dans un entretien accordé à RMC Sport.

Athlétisme : Le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango, médaillé de bronze mondial en 2019, a réussi la meilleure performance de l'année sur le triple saut avec un essai à 17,67 m mardi lors du meeting de Montreuil.

Basket : L'équipe de France féminine a dû recourir à une prolongation pour s'imposer 69-61 à l'Italie mardi à Mulhouse, lors d'un match de préparation pour l'Euro 2021 (17-27 juin), qu'elle aborde comme une prétendante au sacre.

Hockey sur glace, NHL : Le champion en titre Tampa Bay se retrouve en position très favorable dans son 2e tour des play-offs, après sa deuxième victoire consécutive sur la patinoire de Carolina (2-1).

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Sonny Colbrelli, qui avait terminé à la deuxième place lors des deux premières étapes de la course, s'est enfin imposé mardi. Une troisième étape marquée également par les chutes de Guillaume Martin et Warren Barguil à 15 kilomètres de l'arrivée. Revivez les meilleurs moments de la course en vidéo.

Une chute pour Martin avant un sprint victorieux pour Colbrelli : le résumé de la troisième étape

CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Football, Euro 2021 : C'est reparti pour les Bleus avec Benzema comme attraction

C'est le début de l'aventure. L'équipe de France effectue ce mercredi (21h05) un détour par Nice où l'attend le pays de Galles pour lancer sa campagne estivale. Une rencontre de préparation transformée en véritable événement par le retour de Karim Benzema, cinq ans et sept mois après sa dernière sélection. La grande question de la rencontre sera ainsi son association tant attendue avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

2. Tennis, Roland-Garros : Medvedev en night session, Couacaud sur le Simonne-Mathieu

Le début du 2e tour verra Alexander Zverev, opposé à Roman Safiullin, et Stefanos Tsitsipas, qui défiera l'Espagnol Pedro Martinez, évoluer sur le Lenglen. Sur le Central, Serena Williams bouclera la session de jour et laissera la "night session" à Daniil Medvedev. Enzo Couacaud affrontera Pablo Carreno sur le Simonne-Mathieu à partir de 17h00.

3. Cyclisme, Critérium du Dauphiné : Un contre-la-montre attendu

Après la victoire de Sonny Colbrelli mardi, une explication est attendue ce mercredi sur les routes du Dauphiné avec un contre-la-montre qui est l'un des rendez-vous de la semaine. Programmé de Firminy à Roche-la-Molière, il devrait chambouler la hiérarchie. Et la performance de Geraint Thomas sera scrutée.

(Avec AFP)

