Vous allez adorer le programme du jour. Car il va vous faire passer par toutes les émotions. Jeudi soir, Benzema a donné des frissons. Ce vendredi, il est plutôt question de protestations, de mauvais souvenir et, surtout, de grands moments.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Benzema brille, le Real scintille

Soirée parfaite pour le Real Madrid. Porté par un très grand Karim Benzema, auteur de deux buts dont un petit bijou, le club madrilène a surclassé Valence, jeudi soir, lors de la 29e journée de Liga. Mieux, Marco Asensio, qui avait été écarté des terrains durant 11 mois, a lui aussi marqué. La Casa Blanca reste à deux longueurs du leader, le FC Barcelone.

Karim Benzema et Marco Asensio lors de Real Madrid - Valence, le 18 juin 2020 Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue 1 : Nice fait son marché au Bayern

Nice poursuit sur sa lancée. Après avoir recruté le Brésilien Robson Bambu, le club azuréen s'est offert Flavius Daniliuc, jeune défenseur autrichien formé au Bayern Munich. Arrivé libre, le joueur de 19 ans devrait être suivi dans les prochains jours par Morgan Schneiderlin, international français d'Everton.

3. Basketball - NBA : Cuban prêt à poser le genou à terre

Mark Cuban est prêt à soutenir les joueurs. Dans une interview accordée à ESPN, le propriétaire des Dallas Mavericks a fait savoir qu'il s'estimait capable de rejoindre la protestation et de poser le genou à terre, en signe de lutte contre l'injustice raciale. Même si la NBA oblige toujours les acteurs à se tenir debout pendant l'hymne national.

Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks, le 28 février 2020 lors d'un match face à Miami Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Mauvaise nouvelle à Saint-Etienne. Le club a annoncé jeudi avoir fait tester 33 joueurs et 21 membres de l’encadrement au coronavirus. Parmi eux, cinq membres dont trois de l'effectif professionnel sont positifs au Covid-19.

Golf - PGA : Mark Hubbard et Ian Poulter, avec une carte de 64, ont pris le meilleur départ au RBC Heritage, deuxième tournoi depuis la reprise à huis clos du circuit nord-américain. Poulter a réussi sept birdies, dont un avec un putt de plus de 9 mètres au 17e trou.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Boxe - Raging Boxe : Jack Johnson, une histoire américaine

Jack Johnson a ouvert une voie au début du XXe siècle. Premier boxeur noir à décrocher le titre de champion du monde des lourds, il demeure une des légendes de la catégorie reine et fut une grande source d'inspiration pour Mohamed Ali. Pour ce qu'il était sur le ring, mais aussi en dehors : un homme qui ne transigeait pas avec sa liberté. Quitte à passer par la case prison.

Jack Johnson (Visuel Quentin Guichard) Crédit: Eurosport

2. Football – Coupe du monde 2010 : Il y a dix ans, Knysna…

Le 20 juin 2010, l’équipe de France s’embourbait dans le pire fiasco de son histoire. Nicolas Anelka exclu du groupe après ses insultes à l’encontre de Raymond Domenech, les Bleus décidaient de boycotter un entrainement au cœur du Mondial. L’épisode, spectaculaire et imprévisible dans sa forme, n’était que le point final d’une histoire qui ne pouvait que mal se terminer.

Knysna, un bus le 20 juin 2010 Crédit: Getty Images

3. Football – Euro 2020 : Le plus grand moment de l'Euro, c'est à découvrir aujourd'hui

Il n'y a pas d'Euro cette année. Pour vous aider à passer le temps et attendre l'édition qui se déroulera à l'été 2021, Eurosport.fr a décidé de vous concocter et de vou dévoiler, tout au long de la semaine, un Top 50 des moments qui ont jalonné la grande histoire du Championnat d'Europe des Nations. Dernier volet ce vendredi avec la révélation des 10 plus grands moments de l'histoire de la compétition.

La Grèce sacrée à l'Euro 2004 Crédit: Panoramic

