Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Coupe du Monde 2022 : Un duo d'enfer pour la touche finale

Les Bleus étaient déjà qualifiés pour la Coupe du monde. Mais ils ont mis un point d'honneur à boucler l'année en beauté en s'imposant en Finlande (0-2). Un succès inspiré par le duo magique formé par Karim Benzema, dont l'entrée en jeu a sorti la France de sa léthargie, et Kylian Mbappé. Les deux attaquants tricolores ont chacun trouvé les filets et leur association a offert de belles promesses pour l'année à venir.

Omnisport Cauchemar pour la Squadra, les Lakers balayés, der' pour les Bleus : l'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

"Le trio est en fait un duo" : Pourquoi l'effacement de Griezmann n'est pas un problème

2. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : L'Argentine et les Pays-Bas seront de la fête

On en attendait beaucoup. Mais le choc entre l'Argentine et le Brésil a accouché d'un nul sans grande saveur (0-0). Un résultat qui suffit cependant au bonheur des Argentins, officiellement qualifiés pour le prochain Mondial. Les Parisiens Leo Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria étaient titulaires avec l'Albiceleste. Les Pays-Bas tiennent aussi leur billet pour le Qatar après avoir battu la Norvège (2-0) avec notamment un but de Memphis Depay.

3. Tennis - ATP Finals : Sinner déboule dans le Masters

Il ne s'est écoulé que trois heures environ entre le moment où Jannik Sinner a appris qu'il remplaçait Matteo Berrettini au Masters, et celui où l'Italien est entré sur le court pour défier Hubert Hurkacz. Mais le jeune Transalpin s'est vite adapté à l'événement en dominant facilement le Polonais en deux manches (6-2, 6-2) devant un public turinois euphorique. Sinner a ainsi une chance de se qualifier pour les demi-finales. Pour espérer la saisir, il devra dompter Daniil Medvedev, vainqueur un peu plus tôt d'Alexander Zverev, jeudi.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Toujours en état de grâce, Stephen Curry a inscrit 37 points pour guider les Golden State Warriors vers un brillant succès face aux Brooklyn Nets de Kevin Durant (117-99).

Tennis - Masters WTA : Une affiche inédite et indécise : Garbiñe Muguruza et Anett Kontaveit se sont débarrassées de Paula Badosa et Maria Sakkari et s'affronteront en finale.

Football - Ligue 1 : Coup dur pour l'OL. Son défenseur Léo Dubois, blessé à l'arrière de la cuisse droite avec les Bleus en Finlande, devrait être indisponible "quelques semaines".

Basketball - Euroleague : L'Asvel Lyon-Villeurbanne a concédé sa deuxième défaite consécutive contre le Real Madrid (87-74). Le club rhodanien est 7e au classement.

Football - Qualifications Euro Espoirs : Les Bleuets ont obtenu un succès étriqué mais amplement mérité en Macédoine du Nord (1-0) pour garder la tête du groupe H, trois points devant l'Ukraine.

A voir et à écouter

Un beau menu rien que pour vous. Avec de la F1 en entrée, car c'était un Grand Prix dont on se souviendra longtemps. Dimanche au Brésil, Lewis Hamilton a remporté un succès retentissant. Le septuple champion du monde a réalisé une des plus grandes performances de sa carrière en gagnant 24 places sur l’ensemble du week-end. Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta, nos Fous du Volant, évoquent dans votre podcast sa glorieuse remontée, mais aussi la défense polémique de Max Verstappen et "l'affaire du DRS".

Pour le plat de résistance, un savoureux moment de natation. Double champion olympique aux Jeux de Londres, Yannick Agnel est l’invité de Flo Masnada dans votre podcast Belle Trace. Il revient sur ses deux médailles d'or... La récompense de beaucoup, beaucoup de travail.

Et en dessert, un peu de tennis. Hugo Gaston est malheureusement reparti fanny au Masters NextGen disputé à Milan. Cuit physiquement après un tournoi de meilleure facture au Rolex Paris Masters, le Français a pioché dans ses réserves en vain. Dans DiP Impact, émission à écouter en intégralité en podcast , Arnaud Di Pasquale estime que son jeu est encore trop dépendant de sa condition physique.

Di Pasquale: "Si Gaston n'est pas au top physiquement, son jeu perd énormément de valeur"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Finals : Djokovic pour confirmer, Tsitsipas pour se relancer

Novak Djokovic a signé une entame plutôt convaincante dans ce Masters. Le Serbe tient une belle occasion de confirmer sa montée en puissance face à Andrey Rublev, lui aussi vainqueur de son premier match face à Stefanos Tsitsipas. Début de la rencontre à 14h. Le Grec, lui, doit se relancer pour rester dans la course aux demi-finales. Mais son adversaire, Casper Ruud, aura le même objectif après avoir perdu face à Djokovic pour son entrée en lice. Début du match à 21h.

"Surface ultra rapide, moral regonflé" : tout est réuni pour que Djokovic marche sur ce Masters

2. Football - Ligue des champions féminine : l'OL pour conclure

Lyon a l'occasion de composter son ticket pour les quarts de finale et de s'assurer au passage la première place du groupe D. Pour cela, les Lyonnaises doivent s'imposer sur le terrain du Bayern Munich, un adversaire qui leur avait posé des problèmes au match aller (2-1). Mais l'OL, fort de ses trois victoires en trois matches dans cette phase de poules et de son carton face au PSG dimanche en championnat (6-1), partira favori pour s'imposer en Bavière. Coup d'envoi à 21h00 !

3. Handball - Ligue des champions : Montpellier, reçu cinq sur cinq ?

Après un début de campagne européenne un peu délicat, Montpellier s'est admirablement relancé en signant quatre victoire consécutives pour s'installer en tête du groupe A. Les Héraultais vont tenter la passe de cinq dans la salle d'Elverum. Un adversaire à ne surtout pas prendre à la légère. Les Norvégiens viennent d'enchaîner trois victoires pour se replacer en cinquième position au classement, un point seulement derrière les Montpelliérains. Méfiance, donc. A voir en direct sur Eurosport à 18h45. Et dans la foulée, vous pourrez le match reporté de Ligue des champions féminine entre Metz et le CSKA Moscou, en direct sur Eurosport à 20h45 !

