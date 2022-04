1. Basket-Ball - NCAA : Kansas est champion universitaire

La March Madness a pris fin dans la nuit de lundi à mardi, et c'est Kansas qui s'est imposé face à North Carolina devant 70 000 personnes à la Nouvelle-Orléans (72-69). Les "Jayhawks" étaient pourtant menés de 15 points à la mi-temps, mais ont profité du craquage de l'équipe de Caroline du Nord pour empocher le titre 2022 du championnat universitaire nord-américain et faire honneur à leur statut de tête de série n°1. C'est le 4e titre en NCAA pour l'université du Kansas.

La Russie et le fantasme d'un "nouvel ordre sportif mondial"

2. Football - Mercato : Karim Benzema fait un appel du pied à Kylian Mbappé

L'attaquant phare du Real Madrid Karim Benzema a accordé un long entretien au journal L'Equipe dans lequel il évoque pléthore de sujets. S'il avoue que le PSG était l'équipe qui lui faisait le plus peur dans la course à la Ligue des champions, l'international français a surtout fait un (nouvel) appel du pied à son partenaire en Bleu Kylian Mbappé. "J'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu'on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple !", a-t-il notamment lâché, sans concession sur sa volonté de voir le Parisien le rejoindre à Madrid. Un timing qui n'a rien d'hasardeux, au lendemain d'une sortie étonnante de l'attaquant français évoquant de "nouveaux éléments" en vue d'une prolongation à Paris. Les enchères pour Mbappé sont définitivement lancées.