Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Supercoupe d'Europe : Le Real et Benzema en habitués

Le Real Madrid et Karim Benzema ont ouvert leur compteur mercredi soir. Le premier a empoché un premier titre aux dépens de l'Eintracht Francfort (2-0) à Helsinki (Finlande), son 98e trophée majeur. Le second a marqué son premier pion de la saison, le 324e de son histoire avec la Maison Blanche, deuxième meilleure performance du club, une unité devant Raul. Une nouvelle fois décisif, KB9, désormais premier capitaine des Merengues, avance plus que jamais vers sa prochaine récompense : le Ballon d'Or.

2. Tennis - Masters Montréal : Medvedev déjà dehors, Monfils dernier tricolore

Sensation à Montréal : Daniil Mevedev est déjà tombé, battu par Nick Kyrgios lors de son entrée en lice au deuxième tour 6-7 (2/7), 6-4, 6-2. Le numéro un mondial, qui a repris des couleurs à Los Cabos (Mexique), n'a pas su répondre à l'intensité déployée par l'Australien (37e), lancé vers une fin de saison folle. Plus tôt, c'est le numéro 4 mondial qui a dû s'incliner : Carlos Alcaraz n'ayant pu gérer la pression face à Tommy Paul (6-7 (4/7), 7-6 (9/7), 6-3). Côté Français, Gaël Monfils (20e) est le dernier debout, tombeur de Maxime Cressy (31e) en deux sets 7-6 (12/10), 7-6 (8/6). Le Parisien affrontera Jack Draper en huitièmes. En revanche, c'est terminé pour Adrian Mannarino (70e), défait avec les honneurs par Jannik Sinner (12e) en trois sets (2-6, 6-4, 6-2).

Kyrgios, quel régal : les temps forts de sa victoire face à Medvedev

3. Tennis WTA Toronto : Serena et Cornet s'arrêtent là

L'annonce de sa retraite prochaine a secoué le monde du sport et bien plus, mais Serena Williams n'a pas réussi à faire durer le plaisir à Toronto, où Belinda Bencic s'est imposée devant l'Américaine 6-2, 6-4. Coupable de trop de fautes directes, celle qui a remporté 23 titres en Grand Chelem a pu se consoler avec un public acquis à sa cause. Au rayon des favorites, Iga Swiatek a déroulé face à Ajla Tomljanovic (6-1, 6-2), tandis que Paula Badosa et Ons Jabeur ont été contraintes d'abandonner . Dernière Tricolore engagée, Alizé Cornet a résisté avant de rompre dans le troisième set contre Bianca Andreescu (6-3, 4-6, 6-3).

Serena Williams Crédit: Eurosport

Nous avons aussi retenu pour vous

Athlétisme - Ligue de Diamant : A Monaco, Shelly-Ann Fraser-Pryce : A Monaco, Shelly-Ann Fraser-Pryce a réalisé un nouveau chrono stratosphérique (10''62) pour l'emporter sur 100 m. Il s'agit du troisième chrono de la Jamaïcaine sous les 10''70 en seulement cinq jours. Chez les hommes, le champion du monde du 200 m à Eugene Noah Lyles a signé le 9e chrono de l'histoire (19''46).

Athlétisme - Championnats d'Europe : Coup dur pour la délégation française, : Coup dur pour la délégation française, privée d'Alice Finot à Munich (15-21 août). La finaliste mondiale sur 3 000 m steeple faisait figure de favorite pour le titre continental, mais une entorse à la cheville droite a contraint la Française à déclarer forfait, comme l'a annoncé la Fédération française d'athlétisme (FFA).

Football - Mercato : L'accord entre les deux clubs : L'accord entre les deux clubs a d'abord été annoncé par l'Equipe, avant que Fabrizio Romano ne se fende d'un communiqué confirmant la signature d'Arnaud Kalimuendo (PSG) à Rennes, moyennant 25 millions d'euros. L'attaquant passera sa visite médicale ce jeudi.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Masters Montréal : Sinner et Kyrgios repartent au combat

Quelques chocs nous attendent ce jeudi, avec en premier lieu un prometteur Norrie-Auger-Aliassime. On glissera également un oeil averti sur la rencontre entre Australiens opposant Nick Kyrgios, tombeur de Medvedev au deuxième tour, et Alex De Minaur. Enfin, Jannik Sinner, tête de série numéro 7, sera opposé à l'Espagnol Pablo Carreno Busta pour une place en quarts de finale.

Nick Kyrgios Crédit: Eurosport

2. Cyclisme - Tour de l'Ain : Un bouquet final court et dense pour Alaphilippe et Martin

Guillaume Martin (Cofidis) a fait coup double la veille, mais le plus dur reste à venir. Le Normand devra défendre sa tunique de leader entre le Plateau d'Hauteville et Lélex (132 km), théâtre de la troisième et dernière étape du Tour de l'Ain. Distancé au sommet du col de Portes mercredi et neuvième du général (à 1'21''), Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) devrait continuer à tester sa forme en vue de la Vuelta. L'épreuve est à suivre dès 14h en direct sur Eurosport 2 et l'appli Eurosport.

Guillaume Martin Crédit: Getty Images

3. Natation - Championnats d'Europe : Grousset lance les Bleus

Trente Français sont engagés à partir de ce jeudi sur les Championnats d'Europe de Rome, orphelins de quelques leaders, à l'image de Léon Marchand, Florent Manaudou ou Mélanie Hénique. Attendu lors des séries du 50 m papillon (dès 9h), Maxime Grousset sera le premier cador tricolore à jaillir du plot de départ romain. Double médaillé mondial à Budapest sur 50 m nage libre (3e) et 100 m nage libre (2e), le Néo-Calédonien s'avance à Rome dans la peau du patron de la délégation bleue.





Maxime Grousset serre le poing : il a battu Bruno Fratus de 3 centièmes, en barrage, pour accéder à la finale du 50 m nage libre - Mondiaux de Budapest (23/06/2022) Crédit: Getty Images

