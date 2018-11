Masters Paris-Bercy, D-Rose, Coupe de la Ligue, Man City : L'actu sur un du jeudi 1er novembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe de la Ligue : Toulouse et Reims sortis par des L2

Les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue ont accouché de quelques surprises mercredi soir. Lorient a gagné à Toulouse (0-1) tandis que Orléans, l'équipe en forme de Ligue 2, est allée sortir Reims (1-1, 2-3 tab). Nice, Amiens, Guingamp et Dijon n'ont quant à eux pas tremblé. Nîmes – Saint-Etienne a été reporté.

Les résultats complets

2. Tennis – Masters Paris-Bercy : Simon achève le fiasco français

Le Rolex Paris Masters n'a pas souri au tennis tricolore. Il n'y aura aucun Français en huitième de finale après l'élimination rapide de Gilles Simon par Dominic Thiem (N.8), 6-4 6-2. Aucun des dix Français engagés, parmi lesquels figuraient Gasquet, Tsonga, Paire ou encore Pouille, n'a passé le cap des deux premiers tours, une première en 33 ans à Bercy. Rien de très rassurant à trois semaines de la finale de Coupe Davis face à la Croatie.

3. Basketball - NBA : Rose en mode XXL, les Lakers sur le fil

Le grand D-Rose était de retour cette nuit ! Le MVP 2011 a passé 50 points à Utah hier, contribuant largement à la victoire serrée de Minnesota (128-125). C'est le meilleur total de Derrick Rose en carrière. A New York, c'est Domantas Sabonis qui, avec ses 30 points et 9 rebonds, a mené Indiana à la victoire face aux Knicks (107-101). Les Warriors ont quant à eux battu New Orleans (131-121), tandis que les Lakers ont dominé Dallas sur le fil (114-113) grâce à un LeBron auteur de 29 points.

Le tweet "Halloween"

LeBron James avait visiblement envie d'en découdre hier soir…

La vidéo de rattrapage

Vidéo - "Le crash de Zarco ? On ne peut pas reprocher à Marquez de ne pas avoir de rétroviseurs" 01:46

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue des champions (F) : L'OL et le PSG passent en quarts . Lyon n'a pas fait de quartier face à l'Ajax Amsterdam (9-0, après le 4-0 de l'aller) pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. De son côté, le PSG, vainqueur à Linköping 2-0, a confirmé à domicile (3-2) et rejoint aussi le prochain tour après un doublé de sa pépite Marie-Antoinette Katoto.

. Lyon n'a pas fait de quartier face à l'Ajax Amsterdam (9-0, après le 4-0 de l'aller) pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. De son côté, le PSG, vainqueur à Linköping 2-0, a confirmé à domicile (3-2) et rejoint aussi le prochain tour après un doublé de sa pépite Marie-Antoinette Katoto. Football – MLS : New York City (aussi) qualifié pour les quarts. New York City s'est qualifié mercredi pour les quarts de finale des play-offs de MLS en battant Philadelphie 3 à 1. David Villa, le capitaine de NYC, a inscrit son 15e but de la saison.

New York City s'est qualifié mercredi pour les quarts de finale des play-offs de MLS en battant Philadelphie 3 à 1. David Villa, le capitaine de NYC, a inscrit son 15e but de la saison. Football – Premier League : Canal+ récupère les droits. Le groupe Canal+ a annoncé avoir remporté l'appel d'offres pour diffuser la Premier League dès l'été 2019. Un retour du foot anglais après trois saisons passées dans le groupe RMC Sport.

Le groupe Canal+ a annoncé avoir remporté l'appel d'offres pour diffuser la Premier League dès l'été 2019. Un retour du foot anglais après trois saisons passées dans le groupe RMC Sport. Baseball – MLB : Décès à 80 ans du légendaire Willie McCovey. Willie McCovey, joueur légendaire des San Francisco Giants, est décédé mercredi à l'âge de 80 ans.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Masters Paris-Bercy : Federer va (enfin) commencer

Les débuts de Roger Federer sur les courts parisiens après trois ans d'absence, c'est (prévu pour) aujourd'hui. Après le forfait de Milos Raonic hier qui a retardé ses retrouvailles avec le public parisien, le Suisse (N.3) affronte en huitième de finale l'Italien Fabio Fognini (N.13) aujourd'hui. Avant cela, Novak Djokovic (N.2) sera opposé au Bosnien Damir Dzumhur. Au programme enfin, Cilic-Dimitrov, Anderson-Nishikori et Coric-Thiem.

2. Football – League Cup : Man City veut enchaîner

Invaincu cette saison dans les compétitions nationales, Manchester City affronte Fulham ce soir (20h45) pour le compte du 2e tour de la League Cup. Face à un adversaire 18e en championnat, Pep Guardiola devrait offrir du temps de jeu à certains joueurs comme Ilkay Gündogan, de retour de blessure, ou les attaquants Leroy Sane et Gabriel Jesus.

3. Gymnastique - Championnats du monde : La reine Biles pour un record

Après son titre par équipes mardi, Simone Biles aborde ce jeudi en grandissime favorite le concours général individuel (14h, heure française). Sacrée en 2013, 2014, 2015 puis championne olympique en 2016, l'Américaine de 21 ans devrait sauf catastrophe reprendre le trône de reine de la gymnastique mondiale. Quatre titres au concours général, ce serait un record dans l'histoire de la discipline. Un de plus qui tomberait dans l'escarcelles de Biles.