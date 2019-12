Bienvenue au Maroc : une destination sportive de premier choix

C’est le moment idéal pour s’évader au soleil. Et quelle meilleure destination pour cela que le Maroc ? Comptant parmi les endroits les plus touristiques d’Afrique avec plus de 12.3 millions de touristes en 2018, le pays fait tout pour mettre ses invités dans les meilleures dispositions. La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) met notamment tout en œuvre depuis sa création, en 2007, pour développer les infrastructures dans un pays qui présente plusieurs atouts pouvant convaincre le plus grand nombre : son climat, bien entendu, sa stabilité économique et géopolitique, mais aussi la variété de ses paysages (montagnes, déserts, plages…), permettant la pratique de différentes activités sportives.

Car si certains vont au Maroc pour profiter de l’ambiance et de la diversité des paysages, il est tout à fait possible de s’offrir une virée un peu plus physique aux quatre coins du pays. Petit tour d’horizon des meilleurs spots pour s’adonner à la pratique du golf, du kitesurf, du polo ou encore de l’équitation.

Golfer comme un pro à Rabat

En avril dernier, Me Mustapha Zine, vice-président de l'association du Tournoi Hassan-II, expliquait au Point que le Maroc possède “une véritable tradition golfique”. Difficile de lui donner tort vu la multitude de greens présents dans le pays pour aller taper la petite balle blanche. Mais dans cette longue liste, un nom ressort particulièrement : celui du Royal Golf Dar Es Salam de Rabat. Un nom qui n’est pas inconnu pour les amateurs de golf et c’est normal.

Construit sous le règne du défunt roi Hassan II et dessiné par Robert Trent Jones Sr, ce golf, situé à une quinzaine de minutes en voiture du centre de la capitale Rabat, accueille notamment des étapes des circuits professionnels de l’European Tour (Trophée Hassan II) et du Ladies European Tour (la coupe Lalla Meryem) depuis des dizaines d’années. Au milieu d’une forêt de chênes-lièges, dans un domaine de 440 hectares, trois parcours (rouge, bleu, vert) sont accessibles, en plus d’une zone d’entraînement (le practice) de haut niveau, couverte et non-couverte. De quoi faire du Royal Golf Dar Es Salam la référence en la matière au sein d’un pays qui compte continuer de développer la pratique du golf.

Royal Golf Dar Es SalamGetty Images

S’envoler en kitesurf à Dakhla

Le kitesurf est une discipline spectaculaire, que les amateurs de sensations fortes peuvent pratiquer sur un spot exceptionnel au Maroc, à Dakhla. Cette ville située dans la région du Sahara Occidental au sud du pays, sur la côte Atlantique, est considérée comme le paradis pour les kitesurfeurs. Accessible en avion, Dakhla accueille ces dernières années l’une des étapes de la Coupe du monde de kitesurf, ce qui atteste de la qualité de ses infrastructures et de conditions climatiques parfaites une grande partie de l’année : vents constants, beau temps et eau à une température agréable.

Comme l’explique la SMIT sur son site officiel, l’Ecoresort de Dakhla, situé à environ 30 minutes de voiture de l’aéroport, propose des hébergements de qualité et permet de s’adonner à la pratique de différentes activités nautiques : kitesurf donc (pour kitesurfeurs débutant ou confirmés), mais aussi surf, paddle, planche à voile ou encore windsurf. Privilégiez la période entre mai et septembre si vous voulez “rider” dans les meilleures conditions dans la lagune de Dakhla, même si cela est possible tout au long de l’année, bien entendu.

Déconnecter à cheval à El Jadida

Située à un peu moins de 100 kilomètres au nord de Marrakech, la ville d’El Jadida est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Cité fortifiée érigée par les Portugais au début du XVIe siècle, elle dispose d’une situation géographique parfaite, sur la côte atlantique. Depuis 2008, elle accueille chaque année le plus grand salon équestre du continent : elle apparaît donc comme la ville idéale pour s’adonner à la pratique de l’équitation.

Le Maroc est devenu une destination privilégiée pour les amateurs de randonnées à cheval, qui peuvent découvrir les richesses du pays et la beauté de ses paysages au trot ou au galop. A El Jadida, le luxueux Mazagan Beach Resort propose plusieurs activités équestres : balades à cheval (ou à poney pour les enfants) sur la plage, cours d’équitation… De quoi déconnecter à cheval dans les meilleures conditions.

Essayer le polo à Marrakech

Le Maroc est une terre de tradition équestre. C’est donc tout naturellement que le polo a fait son trou dans le Royaume. Les fans de ce sport seront comblés du côté de Marrakech car à une vingtaine de minutes en voiture du centre de la ville la plus touristique du pays se trouve le Polo Club Jnan Amar. Ce domaine s’étend sur 50 hectares, sur lesquels se trouvent deux terrains de polo, qui ont accueilli plusieurs compétitions internationales ces dernières années comme le "Patrons’ Tour" ou le British Polo Day. Des cours pour tous les niveaux sont également proposés à l’académie. De quoi se motiver à prendre son maillet pour aller tenter quelques shots.