Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L'OM a tout gâché

Igor Tudor lors du match opposant Strasbourg et Marseille, le 29 octobre 2022 Crédit: Imago

2. Formule 1 - Grand Prix du Mexique : Verstappen, évidemment

Evidemment avons-nous titré ? Voir Max Verstappen s'élancer en pole d'un Grand Prix cette saison n'est pas tant une évidence même si sa domination peut laisser croire l'inverse. Surtout, sa Red Bull ne partait pas forcément favorite de la séance de qualification, rôle plutôt dévolu aux Mercedes. Le Batave s'en est quand même sorti mais au bout de l'interminable ligne droite jusqu'au premier virage, il devra contenir les assauts de George Russell (2e) et surtout de Lewis Hamilton (3e)

3. Basket - NBA : Irving répond à la polémique, tout va mal pour les Nets

Alors que Kyrie Irving a une nouvelle fois défrayé la chronique en faisant la promotion d'un film antisémite sur les réseaux sociaux , des journalistes ont abordé le sujet en conférence de presse. Ce qui n'a pas plu à la star des Nets qui a répondu que poster l'affiche d'un film sur Twitter n'était pas comme en faire la promotion. L'échange avec les journalistes a été musclé. Sur le parquet, Brooklyn Nets a été battu pour la cinquième fois en six sorties la nuit dernière face à Indiana (125-116).

Et aussi...

Football - Liga : Le Barça peut remercier Robert Lewandowski buteur dans les arrêts de jeu face à Valence (1-0). Barcelone est provisoirement leader.

Football - Copa Libertadores : Flamengo a remporté la troisième Copa Libertadores de son histoire en battant l'Athletico Paranaense de Luiz Felipe Scolari (1-0).

Rugby - Coupe du monde (F) : L'Angleterre et le Canada s'affronteront en demi-finale après leurs victoires respectives face à l'Australie et les Etats-Unis.

Boxe : Jake Paul a laminé Anderson Silva dans ce combat très attendu samedi soir. Silva a été envoyé deux fois au tapis et les juges ont été unanimes quant au succès de son adversaire.

A voir, à écouter ou à lire sur Eurosport

Jour de finale en tennis et sur Eurosport, la chaîne de la petite balle jaune, vous n'allez rien rater ! A Vienne d'abord où Daniil Medvedev défie Denis Shapovalov (14h). A Bâle ensuite où l'invincible Félix Auger-Aliassime sera face à Holger Rune pour le titre (15h). Oui, il faudra avoir deux écrans et, peut-être, deux paires d'yeux mais les affiches en valent la chandelle, non ?

C'est dimanche, on prend son temps et on profite. Quoi de mieux alors que de se refaire un Grand Récit en podcast ? Cette semaine, nous vous proposons l'histoire de la disparition d'Alain Colas et de son mythique "Manureva" sur la Route du Rhum 1978.

A-t-on le droit d'être beau sans être efficace ? C'est la question que vous pose Cyril Morin ce dimanche matin. Jeudi soir, la toupie d'Antony a enthousiasmé Old Trafford mais dressé les poils d'une immense partie des observateurs. Alors, selon vous, le beau doit-il toujours être efficace ? A-t-on encore le droit, en football, de s'amuser ?

La question du jour : La Ligue 1 va-t-elle encore affoler les compteurs ?

Vous l'avez sans doute remarqué, le cru 2022/2023 de notre bonne vieille Ligue 1 est prolifique en buts. La moyenne dépasse les trois par match (3,08) depuis le lancement et la 13e journée est partie fort avec les succès de Lens sur Toulouse (3-0), du PSG sur Troyes (4-3) et le nul entre Strasbourg et l'OM (2-2). Quatorze réalisations en trois sorties, c'est un excellent début. Les autres vont-ils emboîter le pas pour aller chercher les 38 buts de la 3e journée ?

Et si Blanc n'était pas si démodé que ça ?

