1. Football - Ligue des champions : L'Atalanta se régale, Leipzig surprend Tottenham

Ils n'étaient pas (réellement) à domicile mais les petits nouveaux des huitièmes ont été plus qu'à la hauteur du rendez-vous. Au stade San Siro de Milan, l'Atalanta Bergame a frappé fort en surclassant Valence (4-1), Cheryshev sauvant l'honneur et un soupçon de suspense pour le retour en Espagne. Hors de sa base, le RB Leipzig a aussi obtenu un bon résultat en s'imposant sur la pelouse du finaliste sortant Tottenham (0-1), sur un penalty de Timo Werner. Hugo Lloris a évité une addition bien plus pénible aux Spurs, qui n'ont pas montré grand-chose.

2. Athlétisme - Meeting de Liévin : Mondo Duplantis passe tout près d'un nouveau record

Armand Duplantis est un sacré phénomène mais il s'est cette fois heurté à la barre. Le perchiste suédois a buté à 6,19m, passant proche d'un troisième record du monde consécutif. Il s'est "contenté" d'une victoire avec un saut à 6,07m. Le rendez-vous de Liévin a souri à Pascal Martinot-Lagarde, auteur de la meilleure performance mondiale de l'année sur 60m haies, ou encore à Pierre-Ambroise Bosse, vainqueur sur 1000m.

Vidéo - Et pourtant, il n'a pas manqué grand-chose à Duplantis pour passer 6,19m 03:42

3. Football - Premier League : Manchester City retrouve des couleurs

Après la sanction, les Citizens ont retrouvé un peu le sourire. Privés de compétition européenne pour les deux prochaines saisons, les hommes de Pep Guardiola ont dominé West Ham (2-0) en match décalé de la 26e journée. L'entraîneur espagnol a par ailleurs affirmé à nouveau sa volonté de s'inscrire dans la durée au club, en dépit des punitions de l'UEFA pour avoir surévalué des contrats de sponsoring.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Open 13 de Marseille : Bien en place en première partie de match, Benoît Paire s'est finalement incliné en trois manches, battu par Alexander Bublik au deuxième tour. Pas de problème en revanche pour Stefanos Tsitsipas, Pierre-Hugues Herbert ou Felix Auger-Aliassime.

Football : Selon les informations de beIN SPORTS, Thomas Lemar a été sorti à la mi-temps du match de Ligue des champions Atlético Madrid - Liverpool (1-0), mardi soir, à cause d'une blessure à la cuisse droite. Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, a indiqué pour sa part que Marcus Rashford, blessé au dos, pourrait ne pas terminer la saison et manquer l'Euro 2020. Sorti à la onzième minute du match Chelsea - Manchester United (0-2) lundi, N'Golo Kanté, blessé aux adducteurs, devrait être absent des terrains entre deux et trois semaines.

Volley - Ligue des champions : Finaliste l'an passé, le Zenit Kazan du Français Earvin Ngapeth a été sorti dès le tour principal.

Handball - Starligue : Le PSG a poursuivi sa série d'invincibilité en championnat contre Créteil (39-26). De son côté, Toulouse, vainqueur de Tremblay (36-27), a mis la pression sur Montpellier, qui jouera jeudi à Chambéry, dans la lutte pour la quatrième place.

Basketball - NBA : L'entraîneur John Beilein ne sera resté que cinq mois à la tête des Cleveland Cavaliers. La légende du basket universitaire va "se voir assigner une nouvelle mission au sein de la franchise", ont indiqué les Cavs, 15e et derniers de la conférence Est avec le deuxième plus mauvais bilan de la ligue (14 v-40 d).

Le Tweet qui va faire du bruit en Catalogne

Dans une longue interview à paraître ce jeudi dans le quotidien Mundo Deportivo, Lionel Messi a notamment commenté l'affaire des faux comptes sur les réseaux sociaux qui secoue actuellement le FC Barcelone. La star argentine qualifie la polémique d'"étrange".

La vidéo de rattrapage

Malgré une faute sur son dernier tir, Martin Fourcade est rentré un peu plus dans l'histoire mercredi en décrochant un onzième titre mondial, égalant le mythique Ole Einar Bjoerndalen. Revivez les meilleurs moments de l'individuel.

Vidéo - Une dernière balle égarée mais une première place à l'arrivée : Le sacre de Fourcade en vidéo 03:44

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon - Championnats du monde : Jacquelin pour le doublé, Bescond pour débloquer le compteur ? (15h15)

Et si la France signait un troisième titre de rang à Antholz ? C'est en tout cas l'objectif du jour sur le relais mixte simple. Les Bleus miseront sur Emilien Jacquelin, tout frais champion du monde de la poursuite et préservé mercredi sur l'individuel, et sur Anaïs Bescond. La Tricolore essaiera d'ouvrir le compteur des femmes de l'équipe de France, pour l'instant fanny. Le duo avait remporté la dernière course de ce format en Coupe du monde fin janvier à Pokljuka.

2. Football - Ligue Europa : Le début des choses sérieuses (à partir de 18h55)

Il n'y a plus de clubs français en lice en C3 mais le plateau des 1/16es de finale ne manque pas d'intérêt. Plusieurs cadors reversés de la Ligue des champions entrent en lice comme l'Ajax (à Getafe) Amsterdam ou l'Inter Milan (à Ludogorets). Et certaines affiches comme Olympiakos - Arsenal, FC Bruges - Manchester United, Shakhtar Donetsk - Benfica ou encore Leverkusen - Porto ne jureraient pas en C1.

3. Tennis : Beau programme à Marseille, Dubaï pas en reste (à partir de 11h00)

On ne va pas s'ennuyer dans la cité phocéenne. Le programme de ce jeudi est alléchant avec Cilic - Shapovalov, Medvedev - Sinner, ou encore Herbert - Auger-Aliassime prévus aujourd'hui. A suivre également Gilles Simon, face à Aljaz Bedene pour ouvrir la journée. Autre match avec un Français sur la planète tennis aujourd'hui, Ugo Humbert opposé à Miomir Kecmanovic (à partir de 18h30) à Delray Beach. La journée en WTA promet également avec les quarts de finale à Dubaï avec un choc Halep - Sabalenka.