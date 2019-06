Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Coupe du monde : Les Bleues encore éliminées en quarts

Une génération maudite. Même à domicile et malgré une deuxième période bien plus complète, les Bleues n’ont pas su renverser une équipe américaine solide mais loin d’être géniale au Parc des Princes ce vendredi (2-1). C’est donc une nouvelle fois en quarts de finale que les protégées de Corinne Diacre quittent ce Mondial. Avec des regrets plein la tête et peut-être même un peu "rage" avec ce possible penalty non-sifflé en toute fin de match.

Vidéo - "Le problème avec le VAR, c'est l'incohérence" 01:37

2. Football - Copa America : Un choc Argentine-Brésil en demie

Elle était prévu mais elle fait toujours autant saliver. L’affiche rêvée Argentine-Brésil en demi-finale de cette Copa America est devenue réalité vendredi après la victoire de l’Albiceleste face au Vénézuela (0-2). De son côté, le Chili s’est qualifié aux dépens de la Colombie au terme d’une séance de tirs au but au couteau (0-0, 4 tab à 3).

3. Football - Mercato : Rabiot proche de la Juve, l’OL offre 37 millions au LOSC pour Mendes et Koné

Adrien Rabiot à la Juve, c’est bouclé. C’est ce qu’affirme Sky Italia, souvent bien renseigné, vendredi soir. Un contrat de quatre saisons attend l’international français à Turin tandis que les contacts avec Tanguy Ndombele restent existants. A Lyon, cela s’active aussi pour les arrivées. Selon L’Equipe, le club rhodanien a trouvé un accord avec le LOSC autour de 37 millions pour le duo Thiago Mendes - Youssouf Koné.

Vidéo - Gros sous, jeu de dupes et fierté mal placée : pourquoi l'imbroglio Neymar va durer tout l'été 03:33

4. Rugby – Super Rugby : Première finale pour les Jaguars

Historique pour le rugby argentin: après avoir écrasé les Brumbies 39 à 7, la franchise des Jaguars jouera sa première finale du Super Rugby, le tournoi des provinces de l'hémisphère sud. Les Jaguars, qui compte dans ses rangs 90% de l'équipe nationale, affronteront en finale le vainqueur du duel entre les deux meilleures équipes néo-zélandaises, les Canterbury Crusaders et les Wellington Hurricanes, opposés samedi dans l'autre demi-finale.

On a aussi retenu pour vous

Football - CAN : Le Maroc a consolidé vendredi sa 1re place dans le groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations en gagnant 1-0 face à la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud s'imposant sur le même score contre la Namibie.

Basket – NBA : Selon ESPN, Kevin Durant a décidé de discuter avec 4 équipes pour son avenir, lui qui est désormais free agent : les Warriors bien sûr, mais aussi les Clippers, les Knicks et les Nets. Pour rappel, seuls les Warriors sont autorisés à lui donner son salaire maximal à savoir 221 millions sur cinq ans.

Moto GP – Grand Prix des Pays-Bas : Jorge Lorenzo (Honda) a été contraint de déclarer forfait à la suite d'une chute lors des essais libres vendredi et ne pourra pas non plus courir en Allemagne dans une semaine, a-t-il annoncé.

Le tweet troll

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Trump peut-être inquiet : Rapinoe and co ont encore trop d'avance sur la concurrence 01:47

Le tweet

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Formule 1 – Grand Prix d’Autriche : Leclerc pour la pole ?

Après des essais animés, c’est Charles Leclerc qui a terminé les Essais Libres 2 en meilleure posture. Suffisant pour se rassurer ainsi que Ferrari avant la qualification prévue à 16 h ?

Vidéo - Records : Mercedes cogne de plus en plus fort sur Ferrari et McLaren, Hamilton menace Schumacher 01:32

2. Tennis – ATP Eastbourne : UN choc 100% américain en finale

À partir de 16h, c’est un duel "so american" qui attend la petite station balnéaire britannique. Tombeur de Kyle Edmund en demie, Taylor Fritz défie donc Sam Querrey. L’occasion pour Fritz de soulever son deuxième titre sur le circuit pour le onzième pour son aîné….

3. Football – Copa America : L’Uruguay pour compléter le dernier carré

Trois équipes sont désormais connues. Dès lors, c’est la dernière place dans le dernier carré qui se joue en soirée entre l’Uruguay et le Pérou (21h). Héros de la Celeste au tour précédent, Edinson Cavani peut continuer sur sa lancée pour permettre aux siens de défier le Chili pour en place en finale.

Mais aussi : la qualification de Moto GP à Assen, la suite de la CAN avec notamment le choc entre le Cameroun et le Ghana (19h), le championnat de France de course en ligne et deux quarts de finale de la Coupe du monde avec le choc Allemagne-Suède.