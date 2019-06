Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Préparation au Mondial : Les Blueues sont prêtes

Vendredi soir, l’équipe de France a conclu sa préparation au Mondial par une victoire contre la Chine à Créteil (2-1). Les joueuses se Corinne Diacre ont pu compter sur deux buts signés Valérie Gauvin (30e) et Kadidiatou Diani (58e) pour s’offrir un cinquième succès consécutif. De bon augure à une semaine du coup d’envoi de "leur" Coupe du monde et ce match d’ouverte prévu contre la Corée du Sud, vendredi 7, au Parc des Princes.

Valerie Gauvin célèbre son but contre la Chine, vendredi soir à Créteil. Getty Images

2. Rugby - Barrages Top 14 : La Rochelle surprend le Racing

La Rochelle s’est offert vendredi soir sa deuxième demi-finale en trois ans en Top 14, en s’imposant face au Racing 92 à Colombes (13-19). Le Stade Rochelais a mené la rencontre de bout en bout et a notamment marqué un essai conclu par Arthur Retière (54e). Les Maritimes ont désormais rendez-vous avec le leader de la saison régulière, le Stade Toulousain, dans une semaine à Bègles-Bordeaux, pour tenter de rejoindre la finale.

Les joueurs de La Rochelle savourent leur qualification en demi-finale de Top 14. Icon Sport

3. Tennis - Roland-Garros : Moutet et Mahut ratent Nadal et Federer

Leur beau parcours a pris fin au troisième tour. Surprenants depuis le coup d’envoi des internationaux de France, l’invité Corentin Moutet et le "vétéran" Nicolas Mahut (37 ans) ne seront pas présents en deuxième semaine. Vendredi, ils ont respectivement été éliminés par les Argentins Juan Ignacio Londero (6-2, 3-6, 4-6, 7-5, 4-6) et Leonardo Mayer (6-3, 6-7 [3], 4-6, 6-7 [3]) et ils n’auront donc pas l’honneur de défier Rafael Nadal et Roger Federer en huitièmes de finale.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Moutet et Londero ont régalé le court 14 : Les meilleurs moments d'un sacré combat 02:57

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : L'ASSE tient le successeur de Jean-Louis Gasset. Ce vendredi, le club du Forez a annoncé avoir rencontré Ghislain Printant, avec qui un accord est "proche" d'être trouvé. La piste Jocelyn Gourvennec a été démentie.

Volley - Ligue des nations : L'équipe de France a débuté le tournoi par une victoire devant la Russie 3 sets à 1 (25-19, 25-22, 20-25, 25 à 23), vendredi en Serbie, lors de la première journée de l'ancienne Ligue mondiale.

WRC - Rallye du Portugal : Ött Tänak était en tête à l'issue de la 1ère journée, devant les deux autres Toyotas de ses coéquipiers Jari-Matti Latvala et Kris Meeke et devant ses principaux adversaires Thierry Neuville (Hyundai) et Sebastien Ogier (Citroën).

Tennis - Roland-Garros : Les deux dernières rencontres de la journée de vendredi (Stefanos Tsitsipas-Filip Krajinovic et Stan Wawrinka-Grigor Dimitrov) ont été stoppées par la nuit et devront se terminer samedi. Le Grec est bien parti contre le Serbe (7-5, 6-3, 5/5), tout comme le Suisse face au Russe (7-6, 7-6).

Football - Mondial U20 : Trois sur trois pour l'équipe de France. Après leurs victoires sur l'Arabie Saoudite et le Panama, les Bleuets ont dominé le Mali (2-3) pour leur dernier match de la première phase. Leader de sa poule, l'équipe de France affrontera les États-Unis en huitièmes de finale.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le top 5 points de vendredi : Nadal maître de l'amortie, Federer avait des yeux dans le dos ! 01:52

Le tweet émotion

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Les Reds favoris ?

Samedi soir à Madrid, coup d’envoi à 21 heures de la finale 100% anglaise de la Ligue des champions. Liverpool, tombeur héroïque du Barça, affronte Tottenham, bourreau de l’Ajax, avec un léger statut de favori. Si le club londonien participe à sa toute première finale de C1 dans son histoire, c’est déjà la neuvième pour les Reds (cinq fois titrés). Les joueurs de Klopp, deuxièmes malheureux de Premier League cette saison, ont terminé leur championnat avec quelques 26 points d’avance sur ceux de Pochettino (4es). Une réelle preuve de leur supériorité ?

Vidéo - Klopp : "Je suis le recordman des demi-finales remportées" 00:20

2. Tennis - Roland-Garros : Nouvelle formalité pour Djoko ?

Vainqueur d'Hubert Hurkacz (6-4, 6-2, 6-2) et d'Henri Laaksonen (6-1, 6-4, 6-3) sans perdre un set depuis le début du tournoi, Novak Djokovic partira encore largement favori lors de son affrontement avec l'Italien Salvatore Caruso samedi au troisième tour (pas avant 12h30), 147e à l'ATP. C'est simple, jamais le Serbe, actuel numéro un mondial, n'a chuté à Roland-Garros face à joueur si mal classé. A noter le duel 100% tricolore entre Gaël Monfils et Antoine Hoang (vers 14h30) alors que chez les dames, Naomi Osaka devra batailler avec la Tchèque Katerina Siniakova (vers 13 heures).

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Monfils a 60 secondes pour vous expliquer... le Slam Dunk Smash ! 01:00

3. Cyclisme - Tour d'Italie : Une montagne dangereuse pour Carapaz ?

Richard Carapaz peut-il perdre son maillot rose à deux jours de la fin du Giro ? L'Equatorien de la Movistar possède toujours une avance confortable sur Vincenzo Nibali (1'54''), deuxième, et sur Primoz Roglic (2'16''), troisième, alors que se profile ce samedi une grosse étape de montagne sur le tracé qui joint Feltre à Monte Avena : 194 kilomètres et notamment deux cols de catégorie un sont au programme.