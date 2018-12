Bleues, Lakers, Balotelli : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : LeBron James en forme, Memphis tombe contre Houston

Grâce à un triple double de Lebron James (24 points, 12 rebonds) et un autre de Lonzo Ball (16 points, 10 rebonds, 10 passes), les Lakers se sont imposés sur le parquet des Charlotte Hornets (100-128). Les Memphis Grizzlies ont été défaits par les Houston Rockets (97-105). Joakim Noah n'est entré en jeu que sept minutes et n'a pas permis à son équipe de redresser la barre (1 point).

2. Football - Ligue 1 : Strasbourg tombe à Reims

Le Stade de Reims s'est imposé contre le RC Strasbourg (2-1) au terme d'un match abouti et contrôlé de A à Z par les hommes de David Guiron pour cette 18e journée de Ligue 1. Les Rémois en profitent pour prendre la huitième place du classement (25 points), alors que les Strasbourgeois pointent à la neuvième place avec 23 points.

3. Football - Ligue 1 : Vieira se livre sur Balotelli

Dans une interview accordée à l'Equipe dimanche, Patrick Vieira est revenu sur sa relation avec Mario Balotelli, blessé, et muet depuis le début de la saison avec l'OGC Nice : "Il dit les choses, et après il peut revenir dessus. On peut être en froid pendant une semaine mais j'ai vraiment de bonnes relations avec lui" concède le coach du Gym avant d'avouer : "Mario, j'ai envie de lui répondre, de le coller au mur ou au portemanteau !"

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Buteur sur penalty, Cristiano Ronaldo a permis à la Juventus de s'imposer un but à zéro lors du derby turinois, sur la pelouse du Torino. C'est la septième victoire consécutive des Bianconeri, en championnat, qui confortent leur première place avec 11 points d'avance sur le deuxième, Naples, qui jouera dimanche à Cagliari.

Rugby - Challenge Cup : En battant le Munster (13-12), le Castres Olympique s'est évité samedi une élimination prématurée en coupe d'Europe. Grâce à cette victoire, les Tarnais se sont offerts la deuxième place de leur poule avec neuf points. Le Munster garde la première place.

La vidéo de rattrapage

Le vendredi 30 novembre, le défenseur de Nantes, Diego Carlos, s'est plaint de remarques de l'arbitre Jérôme Brisard après la défaite de son équipe face à l'AS Saint-Etienne (0-3). Bruno Derrien, consultant pour Eurosport, a tenu à relativiser : "C'est à l'arbitre de faire attention. (...) Mais il n'est pas interdit non plus, pour dédramatiser certaines situations, de pratiquer une certaine forme d'autodérision."

Vidéo - Derrien : "Un arbitre qui chambre fait partie du jeu, arrêtons de les aseptiser !" 03:25

Le tweet humoristique

Ce que vous ne manquerez pas aujourd'hui

1. Handball - Euro : Les Bleues ont une revanche à prendre

Dimanche (17h30), les handballeuses françaises affrontent la Russie en finale de l'Euro. Les championnes du monde en titre ont une revanche à prendre. Elles avaient été battues par les Russes lors du match d'ouverture de cet Euro (26-23). Les handballeuses russes les avaient également privées d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 (22-19).

Vidéo - France-Russie : L'heure de la revanche pour les Bleues 01:19

2. Ski alpin - Alta Badia : Les Bleus doivent réagir

L'équipe de France masculine de Ski alpin est en Italie pour tenter de monter sur le podium pour la première fois de la saison. Les Bleus vont tenter de réagir sur la Gran Risa, piste mythique. La compétition est à retrouver en direct sur Eurosport.

Il est temps de se réveiller !

Football - Ligue 1 : Trois matches de Ligue 1 sont prévus dimanche pour la 18e journée : Nîmes recevra le LOSC (15h), l'AS Saint-Etienne se déplacera à Nice (17h) et les Lyonnais recevront l'AS Monaco (21h).