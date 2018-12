Bleues libérées, Gobert énervé, Fourcade observé : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball - Euro (F) : Les Françaises sont bien lancées

L'accroc russe est bien derrière les Bleues : les joueuses d'Olivier Krumbholz ont entamé le tour principal de l'Euro avec un succès marquant contre les Danoises, nettement dominées jeudi soir à Nantes (29-23). Les Françaises ont trouvé leurs marques offensives et Amandine Leynaud impressionne en dernier rempart. Et les voilà revenues en tête du groupe I, à hauteur de la Russie (qui a joué un match en moins), leur bourreau du match d'ouverture. L'objectif des demies est bien en vue.

Handball-EM der Frauen: Frankreich - DänemarkEurosport

2. Football - Ligue 1 : La 17e journée largement tronquée

Après PSG - Montpellier et Toulouse - Lyon mercredi, quatre autre rencontres (Monaco - Nice, Saint-Etienne - Marseille, Angers - Bordeaux et Nîmes - Nantes) de la 17e journée de Ligue 1 ont été reportées ce jeudi sur demande des autorités. En cause, un week-end qui s'annonce difficile sur le terrain de la sécurité publique, avec de nouveaux appels à la mobilisation pour les gilets jaunes. Quatre rencontres restent programmées samedi et dimanche. A moins, comme l'avait évoqué Jean-Michel Aulas mercredi, que la LFP ne décide de reporter l'intégralité des matches prévus ce week-end.

3. Basketball - NBA : Gobert s'énerve, Utah explose les Rockets quand même

Cela ne lui était jamais arrivé depuis ses débuts en NBA : Rudy Gobert a été exclu après moins de trois minutes de jeu dans la rencontre opposant Utah aux Houston Rockets. Le Français, furieux d'avoir reçu une deuxième faute personnelle depuis le coup d'envoi, a exprimé sa frustration en envoyant valdinguer des boissons placées sur la table de marque. Cela n'a pas empêché le Jazz d'infliger une déroute monumentale aux Texans : 118-91.

Plus tôt dans la nuit, les Boston Celtics ont enchaîné une quatrième victoire consécutive en martyrisant les New York Knicks (128-100). Et les Portland Trail Blazers n'ont fait qu'une bouchée des Phoenix Suns (108-86). Pendant ce temps-là, la presse américaine voit bien Carmelo Anthony rejoindre LeBron James à Los Angeles…

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Coupe Davis : Amélie Mauresmo renonce aux Bleus pour s'occuper de Lucas Pouille. La Française devait succéder à Yannick Noah en tant que capitaine de l'équipe de France.

Football - Copa Libertadores : La Conmebol rejette à nouveau le recours de Boca Juniors. Le club argentin réclamait la victoire sur tapis vert après les violences qui ont entraîné le report de la finale retour contre River Plate. La rencontre doit se dérouler dimanche, à Madrid.

Football - Coppa Italia : Le Genoa éliminé par un club de 3e division. Les Génois, 14e de Serie A, ont cédé aux tirs au but dès le 4e tour face au Virtus Entella, modeste club de 3e division.

Ski alpin : les courses dames de Val-d'Isère reprogrammées en Italie. Les courses de vitesse dames prévues initialement à Val-d'Isère les 15 et 16 décembre, mais annulées par manque de neige, se disputeront à Val Gardena les 18 et 19 décembre, a annoncé la Fédération internationale de ski.

Football américain : D'anciens joueurs NFL lancent un championnat rival. La Freedom football League, littéralement Championnat de la Liberté, opposera dix équipes et aura lieu durant le printemps et l'été, lorsque la NFL fait relâche.

La vidéo de rattrapage

Bernard Laporte a déjà son idée pour un successeur à Jacques Brunel à la tête du XV de France. Raphaël Poulain a lui aussi quelques idées sur la question.

Vidéo - "Il y a assez de potentiel en France pour se passer d'un sélectionneur étranger" 01:39

Le tweet du plus long touchdown de l'histoire

Si Usain Bolt veut se tourner vers la NFL, il aura à qui parler : le running back des Tennessee Titans Derrick Henry a égalé jeudi avec une course de 99 yards (90,5 mètres) le touchdown le plus long de l'histoire de la ligue.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon - Pokljuka : Fourcade "en saura plus" avec le sprint (14h15)

Deuxième course, deuxième victoire ? Après avoir dominé l'individuel mercredi, l'ogre Martin Fourcade s'avance une nouvelle fois en favori du sprint. Impeccable au tir pour sa rentrée, le Français va pouvoir évaluer ses sensations au ski après des temps moyens mercredi. La faute, selon son analyse à chaud, à une mauvaise stratégie face aux conditions de course. "On en saura plus vendredi", avançait-il alors.

Vidéo - Un 20/20 pour la rentrée : l'élève Fourcade a parfaitement réussi son premier contrôle 02:29

2. Football - Serie A : L'Italie à l'heure du Derby (20h30)

Il y a un an, au même stade de la saison, l'Inter regardait la Juventus droit dans les yeux pour le Derby d'Italie. Cette année, c'est plus compliqué : les Turinois désormais emmenés par Cristiano Ronaldo marchent sur la Serie A. Même si les Milanais s'imposaient ce soir à l'Allianz Stadium, ils resteraient à 8 longueurs. Mais ils infligeraient à la Vieille Dame un premier revers cette saison. On n'y est pas encore.

Vidéo - Pour Allegri, le derby d'Italie n'est "pas le match le plus important" de la semaine 00:24

3. Rugby - Challenge Cup : Soir d'Europe pour Pau, Grenoble et Agen (20h)

Pau est à la recherche, contre Worcester, d'une victoire cruciale afin de maintenir ses chances de qualification en Challenge européen et retrouver le sourire après une série de quatre défaites en championnat. Troisièmes de la poule 2 (4 pts), les Palois doivent refaire leur retard sur les Anglais (9 pts), sachant qu'une victoire du Stade Français (1 pt), qui abat sa dernière carte sur le terrain des Ospreys (6 pts) samedi, les relancerait complètement dans la course aux quarts de finale.

Grenoble et Agen (4 pts chacun), opposés en Isère dans la poule 5, chercheront également à maintenir le contact avec la première place, que se disputeront les Harlequins et Trévise (6 pts chacun).