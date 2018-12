Bleues + Paris + Lyon - Monaco = l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue des champions : La cerise sur le gâteau pour le PSG

Le PSG n'a pas fait les choses à moitié à Belgrade. Une large victoire au Marakana face à l'Etoile Rouge (1-4), une qualification pour les huitièmes de finale et la première place du groupe C : les Parisiens ont fait carton plein. Neymar (omniprésent et auteur d'un superbe but) et Kylian Mbappé (un but, deux passes décisives) ont été déterminants dans la prestation des hommes de Thomas Tuchel. Edinson Cavani, auteur de l'ouverture du score, et Marquinhos, qui a redonné de l'air à Paris au coeur de la seconde période, sont les deux autres buteurs parisiens d'une soirée particulièrement réussie.

Pour terminer en tête de sa poule, Paris a bénéficié de la courte victoire de Liverpool contre Naples (1-0) à Anfield. Les Reds terminent à égalité de points avec les Napolitains mais se qualifient sur le fil grâce à une meilleure attaque. Leader avant cette dernière journée, l'équipe de Carlo Ancelotti a tout perdu et disputera les 16es de finale de la Ligue Europa au printemps prochain.

Kylian Mbappé et NeymarGetty Images

2. Foot - Ligue des champions : Monaco, quelle tristesse

Une dernière défaite et puis s'en va. L'AS Monaco a bouclé sa très triste campagne européenne par une nouvelle déconvenue à Louis II. Surclassée par le Borussia Dortmund (0-2), l'équipe de Thierry Henry n'a jamais existé contre le leader de Bundesliga. Les Monégasques terminent bons derniers du groupe A, avec un seul petit point en six matches. Pour Dortmund en revanche, c'est une victoire fondamentale puisqu'elle permet aux joueurs de Lucien Favre de chiper in extremis la première place de la poule à l'Atlético de Madrid, tenu en échec à Bruges (0-0).

L'autre grand gagnant de la soirée se nomme Tottenham. Les Spurs, auteurs d'un très bon nul (1-1) au Camp Nou face à un Barça déjà qualifié et remanié, ont profité de la contre-performance de l'Inter, tenue en échec par le PSV (1-1) à San Siro, pour arracher leur qualification pour les 8es. Pour les clubs de Serie A, c'était décidément une sale soirée...

3. Basket - NBA : Les Raptors frappent fort au Staples Center

Même privé de Kawhi Leonard, Toronto continue d'impressionner. Les Raptors se sont très largement imposés sur le parquet des Clippers (123-99), l'une des autres équipes en forme de ce début de saison. Serge Ibaka a une nouvelle fois brillé (25 points, 9 rebonds). La franchise canadienne est plus que jamais la meilleure équipe de la ligue, avec un bilan de 22 victoires pour 7 défaites.

Dans les autres rencontres de la nuit, Houston a mis fin à sa mauvaise série en dominant Portland (111-104), notamment grâce aux 29 points de James Harden, et San Antonio a signé une troisième victoire de suite en écrasant Phoenix (111-86).

On a aussi retenu pour vous

Foot - Ibra parti pour rester en MLS. Annoncé du côté de Milan ces dernières semaines, Zlatan Ibrahimovic devrait finalement prolonger l'aventure outre-Atlantique, selon la presse américaine. Son statut ("joueur désigné") et son salaire vont être revus à la hausse par le Los Angeles Galaxy.

Foot - Le PSG perquisitionné dans le cadre de l'enquête pour fichage ethnique. Cette opération a été conduite dans les locaux administratifs du club à Boulogne-Billancourt par les policiers de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la PJ parisienne.

Foot - Yaya Touré quitte déjà la Grèce. L'ancien milieu star de Manchester City et du Barça, âgé de 35 ans, a quitté l'Olympiakos après seulement trois mois. Il n'avait disputé que cinq petits matches depuis le début de la saison.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Joueurs, matches, révélations : Court 17 refait 2018 pour sa der 30:09

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Hand - Euro féminin : Le dernier carré tend les bras aux Bleues

Une victoire et elles seront en demi-finales de leur Euro. Les Bleues jouent gros ce mercredi soir (21h) face à la Serbie, déjà éliminée, pour leur dernière rencontre du tour principal du championnat d'Europe. Les championnes du monde en titre peuvent même espérer un coup de pouce de la Suède et du Monténégro, qui pourraient leur offrir leur ticket avant même de rentrer sur le terrain du Hall XXL de Nantes.

2. Foot - Ligue des champions : Lyon, prendre le dernier ticket pour rejoindre Paris

Un seul mot d'ordre pour l'OL ce mercredi soir à Kiev (21h) : éviter la défaite face au Shakthar Donetsk, dans ce qui constituera une véritable finale de poule, et empocher le seizième et dernier ticket pour les 8es de finale de la C1. Deuxièmes du groupe F, les Lyonnais possèdent deux points d'avance sur les Ukrainiens (7 contre 5).

3. Foot - Mercredi Mercato, votre rendez-vous hebdo

Comme toutes les semaines, vous avez rendez-vous avec notre journaliste Martin Mosnier pour discuter de l'actualité du marché des transferts dans Mercredi Mercato. A suivre en direct sur la page Facebook d'Eurosport à partir de 13h.