Bleues qualifiées, Argentine soulagée, Bleuets bien placés : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde féminine : Les Bleues ont souffert pour voir les quarts

Opposée au Brésil pour son premier vrai test de la compétition, l'équipe de France n'a pas vécu une partie de plaisir au Havre. Loin de là. Mais à l'issue d'un match longtemps très pauvre techniquement, les joueuses de Corinne Diacre ont fini par s'en sortir et c'est bien l'essentiel. Gauvin (52e) avait vu Thaisa lui répondre (64e). Alors il a fallu que capitaine Henry surgisse sur un coup de franc de Majri en prolongations pour libérer les siennes (107e). Les Bleues disputeront leur quart de finale vendredi, au Parc des Princes. Ce sera contre l'Espagne ou les Etats-Unis.

2. Football - Copa America : L'Argentine peut souffler

On commençait tranquillement à imaginer le scénario catastrophe pour l'Argentine, battue par la Colombie (2-0) puis tenue en échec par le Paraguay (1-1) lors des deux premières journées. Mais face au Qatar (2-0), l'Albiceleste a fait le travail pour rallier les quarts de finale. Lautaro Martinez a rapidement ouvert le score (4e) avant qu'Agüero ne fasse le break en fin de match (82e). Les coéquipiers de Lionel Messi terminent donc deuxièmes du groupe B et affronteront le Venezuela au prochain tour. Ce sera vendredi (21h00). Dans l'autre rencontre de la soirée, la Colombie a conforté sa première place en battant le Paraguay (1-0).

Lionel Messi, avec l'ArgentineGetty Images

3. Football - CAN : L'Algérie soigne ses débuts

Avant un choc contre le Sénégal lors de la deuxième journée, l'Algérie a parfaitement négocié son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations face à une faible équipe du Kenya (2-0). Les Fennecs ont fait la différence sur un penalty de Bounedjah (34e) avant que Mahrez ne mette les siens à l'abri avant la pause (43e). Jeudi, au Caire, les coéquipiers de Delort - entré en jeu à dix minutes du terme - affronteront donc ceux de Mané (vainqueurs de la Tanzanie 2-0) dans un match pour la première place.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Queen's : Associé à l'Espagnol Feliciano Lopez, tombeur de Gilles Simon en finale du simple, Andy Murray a signé un beau retour en s'imposant dans le double face à la paire Rajeev Ram-Joe Salisbury : 7-6 (8/6), 5-7, 10/5.

Football - Euro Espoirs : L'Allemagne a validé sa première place dans le groupe B grâce à un nul contre l'Autriche (1-1). Un résultat synonyme de qualification pour le dernier carré et pour les JO de Tokyo. Le Danemark est éliminé.

Formule 1 - Grand Prix de France : Daniel Ricciardo (Renault) a écopé de deux pénalités de cinq secondes pour des infractions dans le dernier tour, après l'arrivée. Arrivé septième, l'Australien a étré rétrogradé onzième.

Daniel Ricciardo (Renault) Getty Images

Football - Coupe du monde féminine : L'Angleterre a rejoint les quarts de finale en s'imposant contre le Cameroun (3-0) au terme d'un match tendu.

Football - Liga : Majorque a remonté un handicap de deux buts à l'aller contre le Deportivo La Corogne (3-0) pour retrouver la Liga, six ans après l'avoir quittée.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Course poursuite et points interminables : Simon et Lopez ont offert un sacré spectacle 02:59

Le tweet qui rappelle des souvenirs

Le but décisif d'Amandine Henry contre le Brésil, dimanche (2-1), a rappelé la réalisation d'un certain... Thierry Henry contre le Brésil, en quarts de finale du Mondial 2006 (1-0). L'attaquant français avait repris, seul au second poteau, un coup franc de Zinedine Zidane pour inscrire l'unique but de la rencontre.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Euro Espoirs : Les Bleuets jouent gros

Auteur d'un carton plein jusqu'ici, l'équipe de France Espoirs n'a plus qu'à terminer le travail. Un match nul contre la Roumanie (21h00) assurerait en effet aux hommes de Sylvain Ripoll la place de meilleur deuxième, synonyme de qualification pour le dernier carré et pour les JO de Tokyo. Une victoire, elle, offrirait bien sûr la première place aux coéquipiers de Lucas Tousart. Mais attention à cette formation roumaine, belle surprise de cette compétition après ses succès contre la Croatie (4-1) et l'Angleterre (4-2). Entre gestion et envie de gagner, il ne faudra pas se rater.

Moussa Dembélé lors de la rencontre France-Croatie / Euro espoirs 2019Getty Images

2. Football - CAN : La Côte d'Ivoire entre en scène

La Côte d'Ivoire fait évidemment partie des équipes qu'on a hâte de voir dans cette CAN version 2019. Vainqueurs de l'épreuve en 1992 et 2015, les Eléphants se présentent une nouvelle fois avec un effectif bien garni, notamment par un Nicolas Pépé qui va agiter le mercato estival. En face d'eux, à 16h30, se présentera une Afrique du Sud qui nourrit de belles ambitions dans un groupe relevé car également composé du Marc, vainqueur de la Namibie (1-0) dimanche.

3. Tennis - Wimbledon : Qualifications pour certaines, derniers réglages pour d'autres

Les qualifications du tournoi de Wimbledon démarrent ce lundi avec de nombreux Français qui seront en lice pour tenter de rallier le tableau final. Corentin Moutet est tête de série de série numéro 1, alors qu'on verra également Nicolas Mahut, Antoine Hoang ou encore Quentin Halys. Sur les gazons d'Antalya, Eastbourne, d'autres auront l'occasion d'effectuer une dernière répétition.